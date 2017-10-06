Интерактивный он-лайн эксперимент с индикатором - страница 2

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Dmitriy Skub:

Юсцф, а позиции то зачем замазали?

Позиции не замазаны, просто, видимо, из-за их плотности и уменьшения масштаба, выглядят, на рисунке, как замазанные.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Позиции не замазаны, просто, видимо, из-за их плотности и уменьшения масштаба, выглядят, на рисунке, как замазанные.

Да, похоже на то - что-то я "стала слаба глазами". Скоко ж там позиций, ужас!))

Юсуф, Вы не читали книгу "Одураченные случайностью"?

 
khorosh:

 Это не предсказательное свойство именно вашего индикатора. У любого осциллятора есть такое свойство. Называется  расхождение или дивергенция. Вот например:

Здесь осциллятор Демаркер. Похожие примеры можно найти у любого осциллятора. Так что нет никакой необходимости проводить опыты и доказывать, что ваш индикатор является осциллятором, а потому у него есть такое предсказательное свойство. Давно уже всем известно, что все осцилляторы таким свойством обладают. Если ваш осциллятор детрендировать, то дивергенции будут наблюдаться ещё чаще.

Я не утверждаю, что, предсказательное свойство присуще только этому индикатору - имеется ввиду, что, и он, возможно, им обладает. Показанный, Вами, индикатор Демарка также хорош, но, он основан на анализе, только, максимумов и минимумов соседних баров, а DDA выносит вердикт, анализируя весь ценовой поток внутри 0-вого бара. Не склонен хвалить этот индикатор, всё покажет сравнительный и скрупулёзный анализ различных ситуаций на рынке.
 
Dmitriy Skub:

Да, похоже на то - что-то я "стала слаба глазами". Скоко ж там позиций, ужас!))

Юсуф, Вы не читали книгу "Одураченные случайностью"?

1. Там всего 13 позиций, выставленные, советником, по этой ТС https://www.mql5.com/ru/forum/214529/page46#comment_5807928  через каждые 4 часа.

2. В чем смысл этой книги, вкратце?

Дифференциальный индикатор Султонова
Дифференциальный индикатор Султонова
  • 2017.09.24
  • www.mql5.com
Уважаемые программисты...
 
Yousufkhodja Sultonov:
Я не утверждаю, что, предсказательное свойство присуще только этому индикатору - имеется ввиду, что, и он, возможно, им обладает. Показанный, Вами, индикатор Демарка также хорош, но, он основан на анализе, только, максимумов и минимумов соседних баров, а DDA выносит вердикт, анализируя весь ценовой поток внутри 0-вого бара. Не склонен хвалить этот индикатор, всё покажет сравнительный и скрупулёзный анализ различных ситуаций на рынке.

Индикатор Демарка подвернулся случайно, на его месте мог оказаться любой другой осциллятор. И я здесь его показал не для того, чтобы доказывать лучше или хуже, а как пример дивергенции. Поскольку ваш индикатор осциллятор, то можете не сомневаться дивиргенция есть и у него, это свойственно всем осцилляторам.

Согласен, время покажет какое место в ряду других индикаторов займёт ваш.

 
Vizard_:


Получаете - доказательство существования аналогичного индикатора от наших "американских друзей", у которых он лежит уже лет 15-20.

Да, J. Welles Wilder это давно придумал.)
 
Vizard_:

Доцент, ну Вы блин даете))) Если Вы не следите за базаром, это не означает, что все такие))) Но халявы не будет. Делаете это-
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Yousufkhodja Sultonov:
Со своей стороны, любой из Вас может попросить меня рассмотреть поведение любого инструмента на любом ТФ, чтобы коллективно рассмотреть
ситуацию и попытаться выносить вердикт о состоянии рынка.

EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDJPY,USDSGD,USDCAD,USDCHF,USDNOK,USDSEK,USDSGD, USDMXN,USDZAR,USDCNH,USDRUB,EURAUD,EURCAD,EURCHF,EURGBP,EURJPY,EURNZD,EURSGD.
ТФ м5-w1.
------------------
Получаете - доказательство существования аналогичного индикатора от наших "американских друзей", у которых он лежит уже лет 15-20.

Слишком многого просите. а у меня ограниченные возможности, сократите, пожалуйста, количество инструментов и ТФ. Оставьте, пока, самые необходимые.
 
Yuriy Asaulenko:
Да, J. Welles Wilder это давно придумал.)

Я уже устал объяснять разницу в подходах - я не делаю акцент на максимумы и минимумы соседних баров, а рассчитываю исходя из анализа всего ценового потока внутри текущего, 0--вого бара:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Я уже устал объяснять разницу в подходах - я не делаю акцент на максимумы и минимумы соседних баров, а рассчитываю исходя из анализа всего ценового потока внутри текущего, 0--вого бара:

Да мы видели индикатор и его алгоритм. Вариации на  тему.

Кстати, спасибо, напомнили. Давно собирался, да руки не доходили - сделал на основе известного индикатора подходящий мне. Тоже вариации на тему, но лучше смотрится.

 
Yousufkhodja Sultonov:

1. Там всего 13 позиций, выставленные, советником, по этой ТС https://www.mql5.com/ru/forum/214529/page46#comment_5807928  через каждые 4 часа.

2. В чем смысл этой книги, вкратце?

Ну, это Вы уж сами просмотрите)

Задумываю вторую часть написать, условное название - Одураченные усреднением. Шутю)

Юсуф, прогоните Ваш робот на истории. Только на ООС, конечно. Зачем тратить многие месяцы для проверки в реальном времени? Можете объяснить?

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