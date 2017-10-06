Интерактивный он-лайн эксперимент с индикатором - страница 2
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Юсцф, а позиции то зачем замазали?
Позиции не замазаны, просто, видимо, из-за их плотности и уменьшения масштаба, выглядят, на рисунке, как замазанные.
Да, похоже на то - что-то я "стала слаба глазами". Скоко ж там позиций, ужас!))
Юсуф, Вы не читали книгу "Одураченные случайностью"?
Это не предсказательное свойство именно вашего индикатора. У любого осциллятора есть такое свойство. Называется расхождение или дивергенция. Вот например:
Здесь осциллятор Демаркер. Похожие примеры можно найти у любого осциллятора. Так что нет никакой необходимости проводить опыты и доказывать, что ваш индикатор является осциллятором, а потому у него есть такое предсказательное свойство. Давно уже всем известно, что все осцилляторы таким свойством обладают. Если ваш осциллятор детрендировать, то дивергенции будут наблюдаться ещё чаще.
Да, похоже на то - что-то я "стала слаба глазами". Скоко ж там позиций, ужас!))
Юсуф, Вы не читали книгу "Одураченные случайностью"?
1. Там всего 13 позиций, выставленные, советником, по этой ТС https://www.mql5.com/ru/forum/214529/page46#comment_5807928 через каждые 4 часа.
2. В чем смысл этой книги, вкратце?
Я не утверждаю, что, предсказательное свойство присуще только этому индикатору - имеется ввиду, что, и он, возможно, им обладает. Показанный, Вами, индикатор Демарка также хорош, но, он основан на анализе, только, максимумов и минимумов соседних баров, а DDA выносит вердикт, анализируя весь ценовой поток внутри 0-вого бара. Не склонен хвалить этот индикатор, всё покажет сравнительный и скрупулёзный анализ различных ситуаций на рынке.
Индикатор Демарка подвернулся случайно, на его месте мог оказаться любой другой осциллятор. И я здесь его показал не для того, чтобы доказывать лучше или хуже, а как пример дивергенции. Поскольку ваш индикатор осциллятор, то можете не сомневаться дивиргенция есть и у него, это свойственно всем осцилляторам.
Согласен, время покажет какое место в ряду других индикаторов займёт ваш.
Получаете - доказательство существования аналогичного индикатора от наших "американских друзей", у которых он лежит уже лет 15-20.
Доцент, ну Вы блин даете))) Если Вы не следите за базаром, это не означает, что все такие))) Но халявы не будет. Делаете это-
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Yousufkhodja Sultonov:
Со своей стороны, любой из Вас может попросить меня рассмотреть поведение любого инструмента на любом ТФ, чтобы коллективно рассмотреть
ситуацию и попытаться выносить вердикт о состоянии рынка.
EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDJPY,USDSGD,USDCAD,USDCHF,USDNOK,USDSEK,USDSGD, USDMXN,USDZAR,USDCNH,USDRUB,EURAUD,EURCAD,EURCHF,EURGBP,EURJPY,EURNZD,EURSGD.
ТФ м5-w1.
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Получаете - доказательство существования аналогичного индикатора от наших "американских друзей", у которых он лежит уже лет 15-20.
Да, J. Welles Wilder это давно придумал.)
Я уже устал объяснять разницу в подходах - я не делаю акцент на максимумы и минимумы соседних баров, а рассчитываю исходя из анализа всего ценового потока внутри текущего, 0--вого бара:
Я уже устал объяснять разницу в подходах - я не делаю акцент на максимумы и минимумы соседних баров, а рассчитываю исходя из анализа всего ценового потока внутри текущего, 0--вого бара:
Да мы видели индикатор и его алгоритм. Вариации на тему.
Кстати, спасибо, напомнили. Давно собирался, да руки не доходили - сделал на основе известного индикатора подходящий мне. Тоже вариации на тему, но лучше смотрится.
1. Там всего 13 позиций, выставленные, советником, по этой ТС https://www.mql5.com/ru/forum/214529/page46#comment_5807928 через каждые 4 часа.
2. В чем смысл этой книги, вкратце?
Ну, это Вы уж сами просмотрите)
Задумываю вторую часть написать, условное название - Одураченные усреднением. Шутю)
Юсуф, прогоните Ваш робот на истории. Только на ООС, конечно. Зачем тратить многие месяцы для проверки в реальном времени? Можете объяснить?