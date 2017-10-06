Интерактивный он-лайн эксперимент с индикатором - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я буду рад, если у Вас в руках окажется индикатор не из серии тех, которые ПОЧЕМУ-ТО на реале показывают совсем не такие результаты, какие получаются в тестере... либо работают какой-то период, а потом - "как отрезало".
Если бы всё было так просто...
Как успехи, мартин с компенсатором зарабатывает?
Вовремя спросил
Я как-раз начал опять подумывать, а не начать ли где-нибудь выкладывать мои "сигналы" по фунто-баксу
Видимо ооооочень не нравится кому-то моя ТС. Давить стали - мама моя ... Сотнями пунктов практически без откатов.
Система работает практически вхолостую,.. только тем и занимается, что компенсирует . Прибыльной "мелкой дрожи" почти нет...
Вот я и подумал: а не дать ли возможность на этом заработать нашим пацанам - пока мейкеры меня давить будут, наши пацаны на безоткатных "ралли" "бабулек" поднимут
Я буду рад, если у Вас в руках окажется индикатор не из серии тех, которые ПОЧЕМУ-ТО на реале показывают совсем не такие результаты, какие получаются в тестере... либо работают какой-то период, а потом - "как отрезало".
Если бы всё было так просто...
Вот, как оценивает индикатор состояние рынка, причем, обратите внимание, что, он начал констатировать скорое падение почти на максимуме цены https://www.mql5.com/ru/charts/7716106/eurusd-m1-e-global-trade:
Вот, как оценивает индикатор состояние рынка, причем, обратите внимание, что, он начал констатировать скорое падение почти на максимуме цены https://www.mql5.com/ru/charts/7716106/eurusd-m1-e-global-trade:
Вопрос - это он реалтайм нарисовал прогноз падения (на текущих данных, а потом время прошло, и прогноз подтвердился), или уже постфактум?
Вопрос - это он реалтайм нарисовал прогноз падения (на текущих данных, а потом время прошло, и прогноз подтвердился), или уже постфактум?
Постфактум, Вы правы Артем, видимо, нужно называть не прогнозом, а оценкой состояния рынка на данный момент. В таком исполнении индикатора, трейдер должен "додумывать" как пойдёт цена в будущем. В дальнейшем, применив регрессионный анализ к линии индикатора DDA, можно попробовать выйти на прогноз цены. Но, сначала понаблюдаем за его поведением. И не надо забывать о поведении, т.е., пересечения линий индикатора DA https://www.mql5.com/ru/charts/7717231/eurusd-m1-e-global-trade :
Реакция индикаторов на выход новостей. Подготовка рынка к выходу новостей длилась последние 8 часов https://www.mql5.com/ru/charts/7720218/eurusd-m1-e-global-trade:
Вот так читаю парой эту ветку прикола ради и задаюсь одним единственным вопросом. Вы реально дурак, Юсуф, или прикидываетесь????
Такое ощущение что вы не понимаете что такое рынок вообще! и своей упёртостью пытаетесь что то доказать самому себе, но всё как то не получается.
Упёртость это хорошо, когда Вы идёте в правильном направлении, но когда Ваш путь является заблуждением "в принципе", то тут в голову приходит фраза Уинстона Черчеля "Только мертвецы и глупцы не меняют своего мнения"
Всё что строится на основании цены, является СЛЕДСТВИЕМ таковой, но уж ни как не причиной, а для заработка на рынке, нужно использовать именно ПРИЧИНУ для изменения цены, а Вы всё опять про свой индикатор. Помоему стоит задуматся и сходить на какиенибудь курсы по биржевой торговли. Например при подготовке к сдаче ФСФР. Уверен вы будете крайне удивлены узнав как на самом деле устроен рынок и каковы обязанности маркетмейкеров да и не только это. Так что...... Удачи!!!!!