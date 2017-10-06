Интерактивный он-лайн эксперимент с индикатором - страница 3
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Юсуф, прогоните Ваш робот на истории. Только на ООС, конечно. Зачем тратить многие месяцы для проверки в реальном времени? Можете объяснить?
Иногда мне кажется, что, рынку не удается обмануть индикатор - обманными движениями по синусоиде, возвращается к вердикту индикатора. Или это мне мерещится? Как Вы считаете?:
Ну, это Вы уж сами просмотрите)
Задумываю вторую часть написать, условное название - Одураченные усреднением. Шутю)
Юсуф, прогоните Ваш робот на истории. Только на ООС, конечно. Зачем тратить многие месяцы для проверки в реальном времени? Можете объяснить?
Иногда мне кажется, что, рынку не удается обмануть индикатор - обманными движениями по синусоиде, возвращается к вердикту индикатора. Или это мне мерещится? Как Вы считаете?:
Я прасю прасчения, уважаемый, что вмешиваюсь.
Но,.. я не могу понять, на чём основывается Ваше упорство, с которым Вы создаёте всё новые и новые индикаторы.
Я не пойму самого смысла в них.
Индикатор вычисляет своё текущее значение на основании цен, которые были в прошлом.
Но, скажите, разве "Силы", которые двинут цену в следующее мгновение, будут "смотреть" на то, как цена шла в прошлом, когда будут принимать решение о характере своего предстоящего воздействия на рынок? Я так понимаю, что им глубоко будет "до лампочки" нарисовал RSI или Стохастик дивергенцию на часовом графике... или нет. По ходу, для принятия решений, они будут учитывать факторы несколько иной природы.
Вот вам известен ХОТЬ ОДИН индикатор, СТАТИСТИКА исходов сделок по сигналам которого отличалась бы от 50 на 50?..
Я прасю прасчения, уважаемый, что вмешиваюсь.
Но,.. я не могу понять, на чём основывается Ваше упорство, с которым Вы создаёте всё новые и новые индикаторы.
Я не пойму самого смысла в них.
Индикатор вычисляет своё текущее значение на основании цен, которые были в прошлом.
Но, скажите, разве "Силы", которые двинут цену в следующее мгновение, будут "смотреть" на то, как цена шла в прошлом, когда будут принимать решение о характере своего предстоящего воздействия на рынок? Я так понимаю, что им глубоко будет "до лампочки" нарисовал RSI или Стохастик дивергенцию на часовом графике... или нет. По ходу, для принятия решений, они будут учитывать факторы несколько иной природы.
Вот вам известен ХОТЬ ОДИН индикатор, СТАТИСТИКА исходов сделок по сигналам которого отличалась бы от 50 на 50?..
Так цена и движется от прошлых значений, или вы думаете что цену двигают рандомно, от куда хотят?
Так цена и движется от прошлых значений, или вы думаете что цену двигают рандомно, от куда хотят?
Да при чём здесь "от куда"?..
Я говорю про "куда".
Я говорю о том, что движение цены вызвано причинами более серьёзными, чем кривая её движения в прошлом. Я говорю о том, что раз цена движется без оглядки на картинку своего графика, то какой смысл искать в этой картинке указания на то, что взбредёт в голову маркетмейкеру в следующий момент...
Да при чём здесь "от куда"?..
Я говорю про "куда".
Я говорю о том, что движение цены вызвано причинами более серьёзными, чем кривая её движения в прошлом. Я говорю о том, что раз цена движется без оглядки на картинку своего графика, то какой смысл искать в этой картинке указания на то, что взбредёт в голову маркетмейкеру в следующий момент...
Да при чём здесь "от куда"?..
Я говорю про "куда".
Я говорю о том, что движение цены вызвано причинами более серьёзными, чем кривая её движения в прошлом. Я говорю о том, что раз цена движется без оглядки на картинку своего графика, то какой смысл искать в этой картинке указания на то, что взбредёт в голову маркетмейкеру в следующий момент...
Эт точно. Но причем здесь маркетмейкер? У них другие задачи. Почитайте задачи маркетмейкера, на всяк случай.
Кстати, маркетмейкеры работают (торгуют как и мы, и других инструментов у него нет) за свой счет, да и еще платят бирже за это.
Посмотрите результаты прогона советника на основе этого индикатора за последний год https://www.mql5.com/ru/forum/216514/page3#comment_5846505. Там прибыльных трейдов около 90%. Разве это не свидетельствует о том, что, Вы ошибаетесь на счет индикаторов?
Я буду рад, если у Вас в руках окажется индикатор не из серии тех, которые ПОЧЕМУ-ТО на реале показывают совсем не такие результаты, какие получаются в тестере... либо работают какой-то период, а потом - "как отрезало".
Если бы всё было так просто...
Я буду рад, если у Вас в руках окажется индикатор не из серии тех, которые ПОЧЕМУ-ТО на реале показывают совсем не такие результаты, какие получаются в тестере... либо работают какой-то период, а потом - "как отрезало".
Если бы всё было так просто...