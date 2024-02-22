Почему Metaquotes подсовывает MT5 вместо MT4? - страница 7
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Нечего торговать в этом множестве.
Продукт массовый, так что выбираю не Я.
Так в четверке нет асинхронного АПИ.
Ну так а об чем речь-то? ;-) - О том, чтобы сделать асинхрон для МТ4 (в МТ5 и так он есть).
Иными словами, были в коде советника вызовы OrderSend или OrderClose, добавляем один include, и они чудесным образом распараллеливаются на неявным образом автозапускаемых экспертов (до 8 штук).
так почему вместо МТ4 устанавливается МТ5 - уже пятая страница обсуждения, что-нибудь выяснили?
Давно все выяснено. Наличие ссылки с именем mt4 и скачивающей mt5 - намеренная провокация MQ, и они в силу своего фиг знает чего не понимают, что так делать нельзя.
Ну так а об чем речь-то? ;-) - О том, чтобы сделать асинхрон для МТ4 (в МТ5 и так он есть).
Иными словами, были в коде советника вызовы OrderSend или OrderClose, добавляем один include, и они чудесным образом распараллеливаются на неявным образом автозапускаемых экспертов (до 8 штук).
Делать API MT5 в MT4 - OnTradeTransaction. Но мне больше нравится OrdersTotalWaiting.
Продукт массовый, так что выбираю не Я.
вы такую отработку закрытия сеток и ещё в массы вынесли?
жесть
Делать API MT5 в MT4 - OnTradeTransaction. Но мне больше нравится OrdersTotalWaiting.
OnTradeTransaction - это уже следствие. Для начала нужно приказы исполнить. Именно про это тут и спрашивали, чтобы закрыть одним махом кучу ордеров. При этом никакой callback не нужен.
Предпочитаю двигаться постепенно от простого к сложному, а не сразу воротить кучу функционала.
Предпочитаю двигаться постепенно от простого к сложному, а не сразу воротить кучу функционала.
Ждемс в КБ...
Ждемс в КБ...
Видимо, это намек? ;-) Тут есть как минимум 2 человека, у которых уже есть много наработок в требуемом направлении, и я - ни один из них.
Видимо, это намек? ;-) Тут есть как минимум 2 человека, у которых уже есть много наработок в требуемом направлении, и я - ни один из них.
Ну я точно пока пасс (даже за OrdersTotalWaiting для MT5 не взялся до сих пор)! Делал себе, но на скорую руку, лишь бы быстрее закрыть проблему лагов. Причесывать нет желания, а потому и выкладывать.
Что же касается ситуаций использования, то самая распространенная - OrderModify на ECN, когда лимитник или TP-позы частично исполняются. И получаются десятки юнитов на реале, которых в тестере было бы всего два! Вот тут быстрый OrderModify нужен, чтобы от тестера меньше отставать. Т.е. это нужно почти всегда, когда работаешь через лимит-ордера (никаких сеток), особенно крупные.
Закрытие проскользило в +5пп, иногда бывает до +20пп и выше, но иногда и наоборот
вы такую отработку закрытия сеток и ещё в массы вынесли?
жесть
Радуйтесь, что сами умеете программировать, и вам не попало такое г..но от меня. Что-то конструктивное можете предложить?