Почему Metaquotes подсовывает MT5 вместо MT4? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А нужен мне MT5? Какой профит я получу? Что мне делать с кучей роботов, написанных на MQL4? Дался мне, рядовому трейдеру, этот новый язык? Могу ошибиться, но предположу, что все более-менее серьезные торговые стратегии реализуются на сторонних языках, а код на MQL тупо исполняет торговые сигналы. Как в моем случае.
Да ладно драматизировать. В Вашем случае переделать интерфейсы для внешнего ПО под МТ5 - работы на день.
Хотя, с МТ5 вместо МТ4 согласен, нехорошо.
Единственный большой косяк МТ4
Пока закрыл, оказалось в минусе, в пятёрке отработало то-же самое - изумительно.
Тестер в МТ4 вообще песня, поддерживает работу с графикой, идёт плавно, быстро и без судорог.
Пока работаю на двух платформах, но постепенно полностью уйду на пятёрку, думаю к тому времени тестер подведут к нормальному юзабилити.
уже второй раз вижу от вас подобный пример закрытия -- и валите на МТ4, т.е. с больной головы на здоровую.
МТ4 здесь при чём?
как запрограммировали отработку советника на закрытие -- так советник и отработал.
здесь полностью и однозначно проблема с разработчиком, а не с МТ4
p.s. сам лично с сетками проработал много лет -- до 300 ордеров закрывалось за раз -- и таких примеров (всего из 10-ка ордеров) как приводите вы -- никогда не было.
уже второй раз вижу от вас подобный пример закрытия -- и валите на МТ4, т.е. с больной головы на здоровую.
МТ4 здесь при чём?
как запрограммировали отработку советника на закрытие -- так советник и отработал.
здесь полностью и однозначно проблема с разработчиком, а не с МТ4
p.s. сам лично с сетками проработал много лет -- до 300 ордеров закрывалось за раз -- и таких примеров (всего из 10-ка ордеров) как приводите вы -- никогда не было.
Тот-же код, но в МТ5, закрывает всё одним хлопком
Тот-же код, но в МТ5, закрывает всё одним хлопком
И что? МТ5 работает с позицией, МТ4 с ордерами.
Программируйте в МТ4 работу с ордерами адекватно -- и тоже будет закрываться также как и в МТ5.
Ваш пример говорит только об одном -- о неверной организации работы с ордерами.
Тот-же код, но в МТ5, закрывает всё одним хлопком
Вот как закрывается у меня.
Ровно по одной цене. Нет никаких разбегов в диапазоне фигуры (100 пунктов), как у вас на картинке.
И что? МТ5 работает с позицией, МТ4 с ордерами.
Программируйте в МТ4 работу с ордерами адекватно -- и тоже будет закрываться также как и в МТ5.
Ваш пример говорит только об одном -- о неверной организации работы с ордерами.
Странное описание работы !?
Я при закрытии всегда работаю с позициями, да и ордер невозможно закрыть, его можно только удалить.
Где вы видите на рисунках ордера?, везде одни позиции, вот их и закрываю
1.
2.
3.
4.
Переписал свой шаблон с mql4, на mql5 - потерялась кроссплатформенность. Решил к оригинальному mql4 подключить <MT4Orders.mqh>, всё легло без проблем, вот его и использую на двух платформах, код закрытия работает один, а вот результаты закрытия разные. На спокойном рынке нет проскальзывания, а вот на быстром - показал изображениями, МТ5 закрывает мгновенно.
Решил к оригинальному mql4 подключить <MT4Orders.mqh>, всё легло без проблем, вот его и использую на двух платформах, код закрытия работает один, а вот результаты закрытия разные. На спокойном рынке нет проскальзывания, а вот на быстром - показал изображениями, МТ5 закрывает мгновенно.
Значит выбросите <MT4Orders.mqh> на помойку. Не знаю что это такое. Никогда не использую чужие "чёрные ящики", включая "Стандартную библиотеку".
Раз отработка "чёрного ящика" не верная или не понятная -- значит надо разобраться с "чёрным ящиком" или отказаться от его использования.
Странное описание работы !?
Я при закрытии всегда работаю с позициями, да и ордер невозможно закрыть, его можно только удалить.
Где вы видите на рисунках ордера?, везде одни позиции, вот их и закрываю
Значит выбросите <MT4Orders.mqh> на помойку. Не знаю что это такое. Никогда не использую чужие "чёрные ящики", включая "Стандартную библиотеку".
Раз отработка "чёрного ящика" не верная или не понятная -- значит надо разобраться с "чёрным ящиком" или отказаться от его использования.
Я же говорю, что в четвёрке работает без <MT4Orders.mqh>, а вот в пятёрке уже с ним. Прежде чем использовать <MT4Orders.mqh>, использовал оригинальный mql5, после проверил <MT4Orders.mqh>, и разницы вообще никакой ... вообще. Плюсом оказалась простейшая портация кода с четвётки, на пятёрку, без потери производительности.
Вы так и не ответили на вопрос: где на выложенных изображениях(1,2,3,4) ордера?
Я же говорю, что в четвёрке работает без <MT4Orders.mqh>, а вот в пятёрке уже с ним. Прежде чем использовать <MT4Orders.mqh>, использовал оригинальный mql5, после проверил <MT4Orders.mqh>, и разницы вообще никакой ... вообще. Плюсом оказалась простейшая портация кода с четвётки, на пятёрку, без потери производительности.
А какие именно функции из MT4Orders используется - асинхронные (OrderSendAsync, OrderCloseAsync) или нет? Вероятно, в этом проблема.