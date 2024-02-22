Почему Metaquotes подсовывает MT5 вместо MT4?
- 2016.11.30
- www.mql5.com
надо за учебники ....
Порадовали цитатой Рената:
// Если массы не думают о будущем, всегда найдутся те, кто думает и создает его. //
Подсунуть липовую ссылку - это из заботы о будущем.
И тут я прозрел. Слава Metaquotes!
Порадовали цитатой Рената:
// Если массы не думают о будущем, всегда найдутся те, кто думает и создает его. //
Подсунуть липовую ссылку - это из заботы о будущем.
И тут я прозрел. Слава Metaquotes!
Качайте установщик там, где планируете торговать, выбор за вами
Скачивается файл - mt4setup.exe. Отлично!
Устанавливаю программу из файла...
Так, что-то не то. Тадам! Установился MT5!
ай яй яй метаквоты. разве можно обманывать людей?
разве мама не учила в детстве , что так делать нехорошо?
Скачивается файл - mt4setup.exe. Отлично!
Устанавливаю программу из файла...
Так, что-то не то. Тадам! Установился MT5!
Мне тоже MT4 нравится больше, чем MT5. Хотя, такое говорить на этом форуме неполиткорректно.
Мне тоже MT4 нравится больше, чем MT5. Хотя, такое говорить на этом форуме неполиткорректно.
Единственный большой косяк МТ4
Пока закрыл, оказалось в минусе, в пятёрке отработало то-же самое - изумительно.
Тестер в МТ4 вообще песня, поддерживает работу с графикой, идёт плавно, быстро и без судорог.
Пока работаю на двух платформах, но постепенно полностью уйду на пятёрку, думаю к тому времени тестер подведут к нормальному юзабилити.
Единственный большой косяк МТ4
Пока закрыл, оказалось в минусе, в пятёрке отработало то-же самое - изумительно.
Тестер в МТ4 вообще песня, поддерживает работу с графикой, идёт плавно, быстро и без судорог.
Пока работаю на двух платформах, но постепенно полностью уйду на пятёрку, думаю к тому времени тестер подведут к нормальному юзабилити.
а почему мт4 так закрыл?
а почему мт4 так закрыл?
Потому, что в нём есть очередь на исполнение, так сказать один поток, ну или половина от него)
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Прежде - просто заходил на сайт metaquotes и скачивал терминал МТ4.
Пытаюсь повторить. См скриншот сайта:
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Скачивается файл - mt4setup.exe. Отлично!
Устанавливаю программу из файла...
Так, что-то не то. Тадам! Установился MT5!
Вопрос 1: как мне скачать МетаТрейдер4? Ответ: выход один. Регистрироваться на сайте "аУнасАфигенныйФорекс". Отбривать по телефону обезьян-сейлзов. Получать заветную ссылку на МТ4 с whitelabel.
Вопрос 2: как так получилось, что по ссылке на MT4, из файла mt4setup я устанавливаю ... МТ5?
Предположение 2.1: айтишники metquotes что-то перепутали и выложили не ту ссылку на дистрибутив (сомнительно).
Предположение 2.2: metaquotes "ненавязчиво" подталкивает меня, рядового трейдера, открываться у брокера, предлагающего МТ5. Переходить на MT5 в своей торговле, своих роботах. Обманным путем подпихивая мне "левую" ссылку.
Предположение 2.2 кажется мне истинным. Понятно, почему Metaquotes так усердно продвигает MT5. Да хотя бы потому, что, учитывая сложные схемы тарификации (от числа трейдеров, от подключенных модулей) MT5 стоит брокеру больше денег.
А нужен мне MT5? Какой профит я получу? Что мне делать с кучей роботов, написанных на MQL4? Дался мне, рядовому трейдеру, этот новый язык? Могу ошибиться, но предположу, что все более-менее серьезные торговые стратегии реализуются на сторонних языках, а код на MQL тупо исполняет торговые сигналы. Как в моем случае.
Metaquotes, объясните мне, с учетом сказанного выше: красиво ли подсовывать ссылку на MT5 вместо МТ4, руководствуясь бОльшими костами МТ5?