Почему Metaquotes подсовывает MT5 вместо MT4? - страница 6
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Так почему вместо МТ4 устанавливается МТ5 - уже пятая страница обсуждения, что-нибудь выяснили?
так почему вместо МТ4 устанавливается МТ5 - уже пятая страница обсуждения, что-нибудь выяснили?
Ваша ссылка? https://www.mql5.com/ru/forum/208372#comment_5415937
В итоге пришли сюда https://www.mql5.com/ru/forum/162162/page2#comment_3882902
Может быть как раз наличие АПИ позволило бы привлечь внимание.
У меня вызвал интерес, но только сейчас. Потому что в Маркете найти что-то хорошее практически невозможно, и только вот так, чуть ли не прямой ссылкой, можно заметить Работу.
АПИ - плохо. Делать "по образу и подобию"... MT5. Тогда и документацию писать не надо - она уже есть!
Не думаю, что отсутствие интереса объясняется сложностью поиска.
Такие вещи обычно рекламируются "сарафанным радио" — "я тут себе такую штуку подключил к сеточнику, слов нет!", "о, круто, теперь трал моих 125 сделок происходит заметно быстрее!", и т.д.
Это же не готовый баблокос, а просто инструмент.
Так что почти уверен, что продукт умрет в том виде, что есть сейчас. Особенно, при наличии МТ5.
Не думаю, что отсутствие интереса объясняется сложностью поиска.
Такие вещи обычно рекламируются "сарафанным радио" — "я тут себе такую штуку подключил к сеточнику, слов нет!", "о, круто, теперь трал моих 125 сделок происходит заметно быстрее!", и т.д.
Это же не готовый баблокос, а просто инструмент.
В моем случае сарафанное мимо прошло, к сожалению.
Так что почти уверен, что продукт умрет в том виде, что есть сейчас. Особенно, при наличии МТ5.
Да так почти со всем. У себя пашет - уже хорошо!
ЗЫ Сарафанное работает только, когда накопилась для этого критическая масса пользователей. Для Маркет-продуктов это возможно лишь через маркетинг-приемы. А для столь специфической вещи - какие-то супер-маркетинговые приемы должны быть. В этом смысле решения из Кодобазы не страдают этим - нет запрета на рекламу. Поэтому КБ-решения имеют гораздо больше шансов не быть мертворожденными.
ЗЫ Сарафанное работает только, когда накопилась для этого критическая масса пользователей. Для Маркет-продуктов это возможно лишь через маркетинг-приемы. А для столь специфической вещи - какие-то супер-маркетинговые приемы должны быть. В этом смысле решения из Кодобазы не страдают этим - нет запрета на рекламу. Поэтому КБ-решения имеют гораздо больше шансов не быть мертворожденными.
Именно!
КБ или маркет — не важно, важно, чтобы продукт был востребован. Местный форум (где запрещена реклама маркет-продуктов) — не та площадка, где реклама даст лучшие плоды. Разве что, реклама библиотек.
И всегда можно сделать бесплатный аналог, который можно будет упоминать и на форуме.
В общем, проблема не в отсутствии маркетинга, а в узкой области применения, на мой взгляд.
В общем, проблема не в отсутствии маркетинга, а в узкой области применения, на мой взгляд.
Могу ошибаться, но чем проще использование продукта, тем сильнее его распространенность. Если сделать так
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Почему Metaquotes подсовывает MT5 вместо MT4?
fxsaber, 2017.09.25 15:41
подключаешь к исходнику одной строкой и все Order-функции становятся асинхронными, при этом OnTrade через CustomEvent, а при запуске советника автоматом догружаются в фоне восемь универсальных советников.
Т.е. всего одна строка и все пашет, ничего изучать не нужно и хоть в чем-то разбираться! Удобно не только для других, но даже для самого автора, т.к. время идет, что-то забывается. А тут и помнить ничего не нужно. Раз попробовав, теперь сам для себя подобные библы делаю, даже без цели публикации.
Вот такое закрытие сетки, рынок ну очень спокойный. Времени ушло 45 секунд
Перекрытие + OrderCloseBy. Нечего на зеркало пенять.
Будем считать, что блеснули умом.
Есть множество ДЦ, где нет такой опции.
Есть множество ДЦ, где нет такой опции.
Нечего торговать в этом множестве.