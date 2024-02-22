Почему Metaquotes подсовывает MT5 вместо MT4? - страница 6

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Так почему вместо МТ4 устанавливается МТ5 - уже пятая страница обсуждения, что-нибудь выяснили?

 
так почему вместо МТ4 устанавливается МТ5 - уже пятая страница обсуждения, что-нибудь выяснили?
 
STARIJ:
так почему вместо МТ4 устанавливается МТ5 - уже пятая страница обсуждения, что-нибудь выяснили?

Ваша ссылка? https://www.mql5.com/ru/forum/208372#comment_5415937

В итоге пришли сюда https://www.mql5.com/ru/forum/162162/page2#comment_3882902

Подскажите, где скачать метатрейдер 4.
Подскажите, где скачать метатрейдер 4.
  • 2017.07.07
  • www.mql5.com
Скиньте ссылку...
 
Stanislav Korotky:

Может быть как раз наличие АПИ позволило бы привлечь внимание.

fxsaber:

У меня вызвал интерес, но только сейчас. Потому что в Маркете найти что-то хорошее практически невозможно, и только вот так, чуть ли не прямой ссылкой, можно заметить Работу.

АПИ - плохо. Делать "по образу и подобию"... MT5. Тогда и документацию писать не надо - она уже есть!

Не думаю, что отсутствие интереса объясняется сложностью поиска.

Такие вещи обычно рекламируются "сарафанным радио" — "я тут себе такую штуку подключил к сеточнику, слов нет!", "о, круто, теперь трал моих 125 сделок происходит заметно быстрее!", и т.д.
Это же не готовый баблокос, а просто инструмент.

Так что почти уверен, что продукт умрет в том виде, что есть сейчас. Особенно, при наличии МТ5.

 
Andrey Khatimlianskii:

Не думаю, что отсутствие интереса объясняется сложностью поиска.

Такие вещи обычно рекламируются "сарафанным радио" — "я тут себе такую штуку подключил к сеточнику, слов нет!", "о, круто, теперь трал моих 125 сделок происходит заметно быстрее!", и т.д.
Это же не готовый баблокос, а просто инструмент.

В моем случае сарафанное мимо прошло, к сожалению.

Так что почти уверен, что продукт умрет в том виде, что есть сейчас. Особенно, при наличии МТ5.

Да так почти со всем. У себя пашет - уже хорошо!


ЗЫ Сарафанное работает только, когда накопилась для этого критическая масса пользователей. Для Маркет-продуктов это возможно лишь через маркетинг-приемы. А для столь специфической вещи - какие-то супер-маркетинговые приемы должны быть. В этом смысле решения из Кодобазы не страдают этим - нет запрета на рекламу. Поэтому КБ-решения имеют гораздо больше шансов не быть мертворожденными.

 
fxsaber:

ЗЫ Сарафанное работает только, когда накопилась для этого критическая масса пользователей. Для Маркет-продуктов это возможно лишь через маркетинг-приемы. А для столь специфической вещи - какие-то супер-маркетинговые приемы должны быть. В этом смысле решения из Кодобазы не страдают этим - нет запрета на рекламу. Поэтому КБ-решения имеют гораздо больше шансов не быть мертворожденными.

Именно!

КБ или маркет — не важно, важно, чтобы продукт был востребован. Местный форум (где запрещена реклама маркет-продуктов) — не та площадка, где реклама даст лучшие плоды. Разве что, реклама библиотек.
И всегда можно сделать бесплатный аналог, который можно будет упоминать и на форуме.

В общем, проблема не в отсутствии маркетинга, а в узкой области применения, на мой взгляд.

 
Andrey Khatimlianskii:

В общем, проблема не в отсутствии маркетинга, а в узкой области применения, на мой взгляд.

Могу ошибаться, но чем проще использование продукта, тем сильнее его распространенность. Если сделать так

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Почему Metaquotes подсовывает MT5 вместо MT4?

fxsaber, 2017.09.25 15:41

подключаешь к исходнику одной строкой и все Order-функции становятся асинхронными, при этом OnTrade через CustomEvent, а при запуске советника автоматом догружаются в фоне восемь универсальных советников.

Т.е. всего одна строка и все пашет, ничего изучать не нужно и хоть в чем-то разбираться! Удобно не только для других, но даже для самого автора, т.к. время идет, что-то забывается. А тут и помнить ничего не нужно. Раз попробовав, теперь сам для себя подобные библы делаю, даже без цели публикации.

 
Vitaly Muzichenko:

Вот такое закрытие сетки, рынок ну очень спокойный. Времени ушло 45 секунд

Перекрытие + OrderCloseBy. Нечего на зеркало пенять.
 
Комбинатор:
Перекрытие + OrderCloseBy. Нечего на зеркало пенять.

Будем считать, что блеснули умом.

Есть множество ДЦ, где нет такой опции.


 
Vitaly Muzichenko:

Есть множество ДЦ, где нет такой опции.

Нечего торговать в этом множестве.

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