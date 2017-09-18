Когда оживет форум? :) - страница 6

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Alexey Volchanskiy:

А вот мне они нужны для себя. И что, постоянно прягать в настрой и включать-отключать? Это не выход.

Если только завести отдельный терминал для запуска .ex* с форума. Но и этого не будет, средняя температура/уровень знаний низок. Некоторые один-то терминал установить не могут.

А разве при запуске советника на закладке "Общие" не  отображены все обращения к dll в коде? Мне сложно посмотреть, нет у меня таких...

 

пойду погуляю, обдумаю все на свежую голову

приду - открою тему по статье, посмотрим как пойдет

 
Alexey Viktorov:

А разве при запуске советника на закладке "Общие" не  отображены все обращения к dll в коде? Мне сложно посмотреть, нет у меня таких...

А ты подключи stdlib.mqh к любому своему файлу, и глянь

Там есть импорт:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       stdlib.mqh |
//|                      Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                       https://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#import "stdlib.ex4"

string ErrorDescription(int error_code);
int    RGB(int red_value,int green_value,int blue_value);
bool   CompareDoubles(double number1,double number2);
string DoubleToStrMorePrecision(double number,int precision);
string IntegerToHexString(int integer_number);

#import
 
Alexey Viktorov:
Alexey Volchanskiy:

А вот мне они нужны для себя. И что, постоянно прягать в настрой и включать-отключать? Это не выход.

Если только завести отдельный терминал для запуска .ex* с форума. Но и этого не будет, средняя температура/уровень знаний низок. Некоторые один-то терминал установить не могут.

А разве при запуске советника на закладке "Общие" не  отображены все обращения к dll в коде? Мне сложно посмотреть, нет у меня таких...


Проверил, не отображаются. Вот для проверки, вставил в сов загрузку виндовой dll Kernel32.dll

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  BigBarSound.mq4 |
//|                                               Alexey Volchanskiy |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Alexey Volchanskiy"
#property link      "http://www.robo-forex.ru"
#property version   "1.00"
#property strict
#property description "EA plays WavFile when bar size is lager of BarPoint value"

struct SYSTEMTIME 
{
  ushort wYear;
  ushort wMonth;
  ushort wDayOfWeek;
  ushort wDay;
  ushort wHour;
  ushort wMinute;
  ushort wSecond;
  ushort wMilliseconds;
};

#import "Kernel32.dll"
    void GetLocalTime(SYSTEMTIME &lpSystemTime);
#import 

#include <Trade\SymbolInfo.mqh>

enum StartPoint {OpenClose,HighLow};

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_CURRENT;
input int             BarPoint  = 200;
input StartPoint      SP        = HighLow;
input string          WavFile   = "alert.wav";
input bool            ShowAlert = false;

MqlRates rates_array[1];
CSymbolInfo symbolInfo;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Detects begin of new bar                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool NewBar()
  {
   static datetime lastbar=0;
   datetime curbar=rates_array[0].time;
   if(lastbar!=curbar)
     {
      lastbar=curbar;
      return (true);
     }
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   double diff=0;
   static bool trigger=true; // for one-shot play sound in bar duration
   symbolInfo.RefreshRates();
   if(!CopyRates(_Symbol,TimeFrame,0,1,rates_array))
     {
      Print("ERROR: Can't copy the new bar data!");
      return;
     }
   if(NewBar())
      trigger=true;

   if(SP==OpenClose)
      diff=MathAbs(symbolInfo.Ask()-rates_array[0].open);
   else
      diff=MathAbs(rates_array[0].high-rates_array[0].low);
   if(trigger && diff>=BarPoint*Point())
     {
      PlaySound(WavFile);
      trigger=false;
      if(ShowAlert)
         Alert("Signal!");
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

**

 
Alexey Viktorov:

А разве при запуске советника на закладке "Общие" не  отображены все обращения к dll в коде? Мне сложно посмотреть, нет у меня таких...

Смотря от кого пришёл файл, если его выложил непонятно кто, с одним баллом рейтинга, то такой файл возможно и не стОит запускать, а если его выложил кто-то из постоянных обитателей форума, то вопросов быть не должно. Я же не думаю, что Волчанский выложит вредоносный код)

 
Alexey Viktorov:

А разве при запуске советника на закладке "Общие" не  отображены все обращения к dll в коде? Мне сложно посмотреть, нет у меня таких...


Да все показывает для боязливых...)
Я тоже считаю «странным» ограничение на прикрепление ех4/5 файлов.
Код иногда не хочется показывать, а вот результатом бывает поделится хочется...
Но правила устанавливают владельцы ресурса.
Значит не будем прикреплять к постам такое.

 
Artyom Trishkin:

А ты подключи stdlib.mqh к любому своему файлу, и глянь

Там есть импорт:


так а где здесь вызов ДЛЛ?

 
Artyom Trishkin:

А ты подключи stdlib.mqh к любому своему файлу, и глянь

Там есть импорт:

Alexey Volchanskiy:

Проверил, не отображаются. Вот для проверки, вставил в сов загрузку виндовой dll Kernel32.dll

**

Вспомнил что есть у меня два скрипта с обращением к системным dll


 
Mikhail Dovbakh:

так а где здесь вызов ДЛЛ?

Так он даже импорт ex4 показывает. А в ex4 может быть вызов чего угодно.

 

Рептилоиды:


Репликаторы:


Так репликаторы или рептилоиды?

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