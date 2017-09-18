Когда оживет форум? :) - страница 6
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А вот мне они нужны для себя. И что, постоянно прягать в настрой и включать-отключать? Это не выход.
Если только завести отдельный терминал для запуска .ex* с форума. Но и этого не будет, средняя температура/уровень знаний низок. Некоторые один-то терминал установить не могут.
А разве при запуске советника на закладке "Общие" не отображены все обращения к dll в коде? Мне сложно посмотреть, нет у меня таких...
пойду погуляю, обдумаю все на свежую голову
приду - открою тему по статье, посмотрим как пойдет
А разве при запуске советника на закладке "Общие" не отображены все обращения к dll в коде? Мне сложно посмотреть, нет у меня таких...
А ты подключи stdlib.mqh к любому своему файлу, и глянь
Там есть импорт:
А вот мне они нужны для себя. И что, постоянно прягать в настрой и включать-отключать? Это не выход.
Если только завести отдельный терминал для запуска .ex* с форума. Но и этого не будет, средняя температура/уровень знаний низок. Некоторые один-то терминал установить не могут.
А разве при запуске советника на закладке "Общие" не отображены все обращения к dll в коде? Мне сложно посмотреть, нет у меня таких...
Проверил, не отображаются. Вот для проверки, вставил в сов загрузку виндовой dll Kernel32.dll
**
А разве при запуске советника на закладке "Общие" не отображены все обращения к dll в коде? Мне сложно посмотреть, нет у меня таких...
Смотря от кого пришёл файл, если его выложил непонятно кто, с одним баллом рейтинга, то такой файл возможно и не стОит запускать, а если его выложил кто-то из постоянных обитателей форума, то вопросов быть не должно. Я же не думаю, что Волчанский выложит вредоносный код)
А разве при запуске советника на закладке "Общие" не отображены все обращения к dll в коде? Мне сложно посмотреть, нет у меня таких...
Да все показывает для боязливых...)
Я тоже считаю «странным» ограничение на прикрепление ех4/5 файлов.
Код иногда не хочется показывать, а вот результатом бывает поделится хочется...
Но правила устанавливают владельцы ресурса.
Значит не будем прикреплять к постам такое.
А ты подключи stdlib.mqh к любому своему файлу, и глянь
Там есть импорт:
так а где здесь вызов ДЛЛ?
А ты подключи stdlib.mqh к любому своему файлу, и глянь
Там есть импорт:
Проверил, не отображаются. Вот для проверки, вставил в сов загрузку виндовой dll Kernel32.dll
**
Вспомнил что есть у меня два скрипта с обращением к системным dll
так а где здесь вызов ДЛЛ?
Так он даже импорт ex4 показывает. А в ex4 может быть вызов чего угодно.
Рептилоиды:
Репликаторы:
Так репликаторы или рептилоиды?