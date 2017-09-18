Когда оживет форум? :) - страница 10

Новый комментарий
 
Alexey Volchanskiy:

Воскрешая мертвецов - 2

Давно хотелось переработать на тиковые данные канальный индикатор Hodrick-Prescott и заодно разработать свой из серии без задержек. Может замутить проект в ветке в разделе индикаторов?

Разместить его на Github, чтобы желающие могли как-то поучаствовать. Ну и так потихоньку, в свободное время довести все до ума. Начинающим программистам можно будет поучиться.

Все равно индикатор в Маркет не пойдет, в кодобазу в самый раз, когда будет готов. 

Какой профит лично мне? А научусь вести проекты на гите, а то все руки не доходит ))

Кстати, мы в следующем релизе выпускаем новый MetaEditor с проектами, новой системой MQL5 Storage и новой системой ведения проектов.

Шаг за шагом идем к тому, чтобы собственный гитхаб был прямо в редакторе. Позже будут и публичные проекты, куда можно подсоединиться.

 
Renat Fatkhullin:

Кстати, мы в следующем релизе выпускаем новый MetaEditor с проектами, новой системой MQL5 Storage и новой системой ведения проектов.

Шаг за шагом идем к тому, чтобы собственный гитхаб был прямо в редакторе. Позже будут и публичные проекты, куда можно подсоединиться.


Я в Storage давно все делаю в формате проектов. Обычно один .mq5 в папке например \MQL5\Projects\DSP\Project_Name и классы в includes. Очень интересно будет посмотреть на изменения.

 
Renat Fatkhullin:

Кстати, мы в следующем релизе выпускаем новый MetaEditor с проектами, новой системой MQL5 Storage и новой системой ведения проектов.

Шаг за шагом идем к тому, чтобы собственный гитхаб был прямо в редакторе. Позже будут и публичные проекты, куда можно подсоединиться.

Ренат, этот обновлённый редактор возможно будет использовать без проблем для написания проектов на mql4 помимо mql5 ? Или вносимые изменения создадут помехи для написания программ для обоих терминалов в одном редакторе?

 
Artyom Trishkin:

Ренат, этот обновлённый редактор возможно будет использовать без проблем для написания проектов на mql4 помимо mql5 ? Или вносимые изменения создадут помехи для написания программ для обоих терминалов в одном редакторе?

Можно будет только после очередного патча МТ4.

 
Renat Fatkhullin:

Можно будет только после очередного патча МТ4.

Хорошо, благодарю, это всё же радует - если он (патч) будет.

 
Renat Fatkhullin:

Кстати, мы в следующем релизе выпускаем новый MetaEditor с проектами, новой системой MQL5 Storage и новой системой ведения проектов.

Шаг за шагом идем к тому, чтобы собственный гитхаб был прямо в редакторе. Позже будут и публичные проекты, куда можно подсоединиться.


Пора вспомнить, как проекты вообще организованы в текущей версии MQL5.Storage. Пойду-ка почитаю и поэксперементирую с проектами ...

 
Vladimir Karputov:

Пора вспомнить, как проекты вообще организованы в текущей версии MQL5.Storage. Пойду-ка почитаю и поэксперементирую с проектами ...


Это никак не описано. Я делаю так, вполне удобно. Есть папка, где обычно храню главный запускаемый файл, например 

\MQL5\Projects\Hodrick-Prescott-tick-channel-\Hodrick-Prescott-tick-ch.mq5

Если надо, в него подключаются через #include файлы с классами, которые лежат в папке \MQL5\Include\AvLib-4-5, которая на самом деле символьная ссылка на папку, где лежат *.h файлы с классами для MQL4 и MQL5.

Таким образом, все классы лежат у меня в одном месте, а доступ из разных терминалов осуществляется через символьные ссылки. Очень удобно.

PS: Обнаружил, что нельзя у символьной ссылки в свойствах папки узнать, на что она ссылается. )) Недоработочка, мистер Билл.

 
Alexey Volchanskiy:

Это никак не описано. Я делаю так, вполне удобно. Есть папка, где обычно храню главный запускаемый файл, например 

\MQL5\Projects\Hodrick-Prescott-tick-channel-\Hodrick-Prescott-tick-ch.mq5

Если надо, в него подключаются через #include файлы с классами, которые лежат в папке \MQL5\Include\AvLib-4-5, которая на самом деле символьная ссылка на папку, где лежат *.h файлы с классами для MQL4 и MQL5.

Таким образом, все классы лежат у меня в одном месте, а доступ из разных терминалов осуществляется через символьные ссылки. Очень удобно.

PS: Обнаружил, что нельзя у символьной ссылки в свойствах папки узнать, на что она ссылается. )) Недоработочка, мистер Билл.


Символьные ссылки - это очень стрёмно, простите меня за мой французский. Я работаю только с реальными папками.

 
Vladimir Karputov:

Символьные ссылки - это очень стрёмно, простите меня за мой французский. Я работаю только с реальными папками.


Ничего стремного, мы с ними каждый день сталкиваемся, выглядят вот так. Стрелочки на папках типа Local Setting и есть символьные ссылки, в винде используются повсеместно


[Удален]  

***

1...3456789101112
Новый комментарий