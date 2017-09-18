Когда оживет форум? :) - страница 9
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Может лучше роснефть продать?
Прошлый раз роснефть продала понарошку часть, под видом приватизации.
Сейчас похоже всерьёз продаёт часть своих активов.
Видать в роснефти совсем плохи дела раз решились продаться.
Долго ли ещё падать будет?
В сша массово компании избавляются от своих же акций.
Нет, опять роснефть понарошку продали, никак не поделят убытки ...
Да, не заметил, извиняюсь. Респект.
А про Фриланс?
что фриланс? я не фрилансю, свои клиенты, только что еще заказ кинули
если с людьми вести себя нормально, а не брызгать злобно слюной, то они возвращаются и других приводят
все, больше не общаемя
что фриланс? я не фрилансю, свои клиенты, только что еще заказ кинули
если с людьми вести себя нормально, а не брызгать злобно слюной, то они возвращаются и других приводят
все, больше не общаемя
Сначала надо обработать мёртвой водой (антисептик), чтобы избавиться от паразитов и болезнетворных микроорганизмов.
Да, не заметил, извиняюсь. Респект.
А про Фриланс?
Много раз уже сотрудничали с Алексеем вне данного форума, всегда даже самые извращенные идеи он прекрасно реализует в код. А затем потом по полочкам разложит что в коде за что отвечает, при этом ценник за работу всегда радует глаз и кошелек. Единственный минус Алексея, это его постоянная загрузка.
Много раз уже сотрудничали с Алексеем вне данного форума, всегда даже самые извращенные идеи он прекрасно реализует в код. А затем потом по полочкам разложит что в коде за что отвечает, при этом ценник за работу всегда радует глаз и кошелек. Единственный минус Алексея, это его постоянная загрузка.
Спс, но не надо защищать меня от троллей, они кормятся чужими эмоциями )))
Спс, но не надо защищать меня от троллей, они кормятся чужими эмоциями )))
А я и не защищаю, я лишь констатирую факты и отвечаю на вопрос человека)
Проблема эта существует не только здесь. Проблема более широкая.
Какие истинные устремления могут прикрываться ширмой "Правила..." ? Вот вопрос.
"Наложи засов, держи ее взаперти; но кто устережет самих сторожей? Твоя жена хитроумна и начинает с них".
Измена, государь, в этом замке, который так охраняется! - воскликнул Дорвард. - Ты считаешь это невозможным, - сказал король, по-видимому, нисколько не задетый такой откровенностью, - однако история доказывает, что измена может проникнуть и в щель... Разве тут поможет охрана, глупый мальчик! quis custodiet ipsos custodes? Кто порукой, что мне не изменит самая стража, которой я вверил охрану? (Вальтер Скотт, Квентин Дорвард.)
Воскрешая мертвецов - 2
Давно хотелось переработать на тиковые данные канальный индикатор Hodrick-Prescott и заодно разработать свой из серии без задержек. Может замутить проект в ветке в разделе индикаторов?
Разместить его на Github, чтобы желающие могли как-то поучаствовать. Ну и так потихоньку, в свободное время довести все до ума. Начинающим программистам можно будет поучиться.
Все равно индикатор в Маркет не пойдет, в кодобазу в самый раз, когда будет готов.
Какой профит лично мне? А научусь вести проекты на гите, а то все руки не доходит ))