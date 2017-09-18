Когда оживет форум? :) - страница 9

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Sergey Chalyshev:

Может лучше роснефть продать?

Прошлый раз роснефть продала понарошку часть, под видом приватизации. 

Сейчас похоже всерьёз продаёт часть своих активов. 

Видать в роснефти совсем плохи дела раз решились продаться. 

Долго ли ещё падать будет?


Andrey Dik:

В сша массово компании избавляются от своих же акций.


Нет, опять роснефть понарошку продали, никак не поделят убытки ...

 
Sergey Chalyshev:

Да, не заметил, извиняюсь. Респект.

А про Фриланс?


что фриланс? я не фрилансю, свои клиенты, только что еще заказ кинули

если с людьми вести себя нормально, а не брызгать злобно слюной, то они возвращаются и других приводят

все, больше не общаемя

 
Alexey Volchanskiy:

что фриланс? я не фрилансю, свои клиенты, только что еще заказ кинули

если с людьми вести себя нормально, а не брызгать злобно слюной, то они возвращаются и других приводят

все, больше не общаемя


[Удален]  

Сначала надо обработать мёртвой водой (антисептик), чтобы избавиться от паразитов и болезнетворных микроорганизмов.

 
Sergey Chalyshev:

Да, не заметил, извиняюсь. Респект.

А про Фриланс?


Много раз уже сотрудничали с Алексеем вне данного форума, всегда даже самые извращенные идеи он прекрасно реализует в код. А затем потом по полочкам разложит что в коде за что отвечает, при этом ценник за работу всегда радует глаз и кошелек. Единственный минус Алексея, это его постоянная загрузка. 

 
HBT29:

Много раз уже сотрудничали с Алексеем вне данного форума, всегда даже самые извращенные идеи он прекрасно реализует в код. А затем потом по полочкам разложит что в коде за что отвечает, при этом ценник за работу всегда радует глаз и кошелек. Единственный минус Алексея, это его постоянная загрузка. 


Спс, но не надо защищать меня от троллей, они кормятся чужими эмоциями )))

 
Alexey Volchanskiy:

Спс, но не надо защищать меня от троллей, они кормятся чужими эмоциями )))


А я и не защищаю, я лишь констатирую факты и отвечаю на вопрос человека)

[Удален]  

Проблема эта существует не только здесь. Проблема более широкая. 

Какие истинные устремления могут прикрываться ширмой "Правила..." ?  Вот вопрос.



[Удален]  
Quis custodiet ipsos custōdes?
Кто же будет сторожить самих сторожей?
Ювенал, "Сатиры", VI347-48:
Póne serámprohibesed quís custódiet ípsos
CústodásCautá (e)st et ab íllis íncipit úxor.

"Наложи засовдержи ее взапертино кто устережет самих сторожейТвоя жена хитроумна и начинает с них".


Измена, государь, в этом замке, который так охраняется! - воскликнул Дорвард. - Ты считаешь это невозможным, - сказал король, по-видимому, нисколько не задетый такой откровенностью, - однако история доказывает, что измена может проникнуть и в щель... Разве тут поможет охрана, глупый мальчик! quis custodiet ipsos custodes? Кто порукой, что мне не изменит самая стража, которой я вверил охрану? (Вальтер Скотт, Квентин Дорвард.)

Et quis custodiet custōdes ipsos? - это... Что такое Et quis custodiet custōdes ipsos??
Et quis custodiet custōdes ipsos? - это... Что такое Et quis custodiet custōdes ipsos??
  • Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровской
  • dic.academic.ru
Et quis custodiet custōdes ipsos? Одной отмены приговора было бы недостаточно для восстановления законного порядка в этом деле. Отмена должна идти дальше и глубже и коснуться самого определения судебной палаты о предании суду. Такое решение Правительствующего Сената вызывается не только существенными нарушениями, допущенными по настоящему...
 

Воскрешая мертвецов - 2

Давно хотелось переработать на тиковые данные канальный индикатор Hodrick-Prescott и заодно разработать свой из серии без задержек. Может замутить проект в ветке в разделе индикаторов?

Разместить его на Github, чтобы желающие могли как-то поучаствовать. Ну и так потихоньку, в свободное время довести все до ума. Начинающим программистам можно будет поучиться.

Все равно индикатор в Маркет не пойдет, в кодобазу в самый раз, когда будет готов. 

Какой профит лично мне? А научусь вести проекты на гите, а то все руки не доходит ))

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