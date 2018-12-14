Открытие, закрытие в советнике сгенерированном Мастером MQL5 - страница 8
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Да, это видно по нажатию правой кнопки мыши на m_base_price (перейти к определению).
А по схеме еще подскажите плиз - очень надо!
В примере расчета сигнала от двух модулей на открытие позиции берутся только два сигнала разной силы и нет никакого третьего с большей силой.
По схеме:
как я понял нет выбора более сильного сигнала. Может быть сигнал только от одной рыночной модели (на примере модуля SignalMA.mqh - паттерн "0" - это служебный, вспомогательный элемент).
А в каком плане паттерн 0 вспомогательный элемент?
Он несёт главный смысл:
Да, но при срабатывании паттерна 1 он и его всегда перебивает своей силой сигнала (80 против 10) - почему?
Нет, не перебивает, так как паттерн #1 и паттерн #0 разведены по условиям - они не встречаются вместе в модуле сигналов SignalMA.mqh:
Здесь есть паттерн #1 и НЕТ паттерна #0.
Кстати, Владимир, как Вы думаете - при создании модуля сигнала по МА надо при нахождении свечи, например, выше МА дополнительно отслеживать еще и наклон скользящей средней (растет или падает) допустим при бычей свече над скользящей средней или это некритично?
А кто его знает :) . Нужно написать и проверить ... На всех символах, на всех таймфреймах ...
Но ниже, под else он есть и всегда идут вместе 0 и 1 (проверено по вашему файлу с метками паттернов).
НЕ верю. Нет такого в коде, чтобы в один заход был паттерн #0 и паттерн #1. Покажите участок кода.
А когда Вы пытаетесь совместить в одной фразе LongCondition и ShortCondition - у Вас не возникает когнитивного диссонанса?
Смотрите три строчки внизу после курсора
Вынужден повториться:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Открытие, закрытие в советнике сгенерированном Мастером MQL5
Vladimir Karputov, 2017.10.05 14:56
А когда Вы пытаетесь совместить в одной фразе LongCondition и ShortCondition - у Вас не возникает когнитивного диссонанса?
От лонгкондишн идет паттерн 0, а от шорткондишн паттерн 1, что непонятного?
Вот и я хочу понять, что Вам не понятно. Вы сначала говорите:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Открытие, закрытие в советнике сгенерированном Мастером MQL5
Andy, 2017.10.05 14:34Да, но при срабатывании паттерна 1 он и его всегда перебивает своей силой сигнала (80 против 10) - почему?
а потом, ПОЧЕМУ то ВДРУГ смешиваете в ОДНУ кучу два РАЗНЫХ сигнала: сигнал на LongCondition и на ShortCondition.
Пожалуйста, разберитесь, что означает LongCondition и ShortCondition и почему одно условие может сработать, а второе не может (не приведёт к открытия позиции).
Добавлено: я вышел из дискуссии до завтра. Надеюсь, что Вы вместо того, чтобы строчить текст всё же осмыслите работу модуля сигналов.
Владимир, куда делись все мои сообщения из этой темы?
Владимир, куда делись все мои сообщения из этой темы?
Без понятия. Вероятно Вы их удалили, раз их нет.