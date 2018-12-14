Открытие, закрытие в советнике сгенерированном Мастером MQL5 - страница 8

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Andy:

Да, это видно по нажатию правой кнопки мыши на m_base_price (перейти к определению).

А по схеме еще подскажите плиз - очень надо!

В примере расчета сигнала от двух модулей на открытие позиции берутся только два сигнала разной силы и нет никакого третьего с большей силой.


По схеме:

Кто последний того и тапки

как я понял нет выбора более сильного сигнала. Может быть сигнал только от одной рыночной модели (на примере модуля SignalMA.mqh - паттерн "0" - это служебный, вспомогательный элемент).

 
Andy:

А в каком плане паттерн 0 вспомогательный элемент?


Он несёт главный смысл:

  • для BUY: Close[1] находится над MA[1] - и если ни сработает ни паттерн #2, ни паттерн #3 - то будет сигнал на открытие BUY, так как цена Close бара #1 закрылась НАД индикатором MA - то есть в нашем направлении, в благоприятном направлении.
  • для SELL по аналогии

 
Andy:
Да, но при срабатывании паттерна 1 он и его всегда перебивает своей силой сигнала (80 против 10) - почему?

Нет, не перебивает, так как паттерн #1 и паттерн #0 разведены по условиям - они не встречаются вместе в модуле сигналов SignalMA.mqh:

//+------------------------------------------------------------------+
//| "Voting" that price will grow.                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalMA::LongCondition(void)
  {
   int result=0;
   int idx   =StartIndex();
//--- analyze positional relationship of the close price and the indicator at the first analyzed bar
   if(DiffCloseMA(idx)<0.0)
     {
      //--- the close price is below the indicator
      if(IS_PATTERN_USAGE(1) && DiffOpenMA(idx)>0.0 && DiffMA(idx)>0.0)
        {
         //--- the open price is above the indicator (i.e. there was an intersection), but the indicator is directed upwards
         result=m_pattern_1;
         //--- consider that this is an unformed "piercing" and suggest to enter the market at the current price
         m_base_price=0.0;
        }
     }
   else

Здесь есть паттерн #1 и НЕТ паттерна #0.

 
Andy:

Кстати, Владимир, как Вы думаете - при создании модуля сигнала по МА надо при нахождении свечи, например, выше МА дополнительно отслеживать еще и наклон скользящей средней (растет или падает) допустим при бычей свече над скользящей средней или это некритично?


А кто его знает :) . Нужно написать и проверить ... На всех символах, на всех таймфреймах ...

 
Andy:

Но ниже, под else он есть и всегда идут вместе 0 и 1 (проверено по вашему файлу с метками паттернов).


НЕ верю. Нет такого в коде, чтобы в один заход был паттерн #0 и паттерн #1. Покажите участок кода.

 

А когда Вы пытаетесь совместить в одной фразе LongCondition и ShortCondition - у Вас не возникает когнитивного диссонанса?

 
Andy:

Смотрите три строчки внизу после курсора



Вынужден повториться:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Открытие, закрытие в советнике сгенерированном Мастером MQL5

Vladimir Karputov, 2017.10.05 14:56

А когда Вы пытаетесь совместить в одной фразе LongCondition и ShortCondition - у Вас не возникает когнитивного диссонанса?


 
Andy:

От лонгкондишн идет паттерн 0, а от шорткондишн паттерн 1, что непонятного?


Вот и я хочу понять, что Вам не понятно. Вы сначала говорите:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Открытие, закрытие в советнике сгенерированном Мастером MQL5

Andy, 2017.10.05 14:34

Да, но при срабатывании паттерна 1 он и его всегда перебивает своей силой сигнала (80 против 10) - почему?

а потом, ПОЧЕМУ то ВДРУГ смешиваете в ОДНУ кучу два РАЗНЫХ сигнала: сигнал на LongCondition и на ShortCondition.


Пожалуйста, разберитесь, что означает LongCondition и ShortCondition и почему одно условие может сработать, а второе не может (не приведёт к открытия позиции).


Добавлено: я вышел из дискуссии до завтра. Надеюсь, что Вы вместо того, чтобы строчить текст всё же осмыслите работу модуля сигналов.

 
Vladimir Karputov:
В эту тему были перенесены комментарии, не относящиеся к "Суммируем сигналы от Moving Average с разных таймфреймов".

Владимир, куда делись все мои сообщения из этой темы?

 
Andy:

Владимир, куда делись все мои сообщения из этой темы?

Без понятия. Вероятно Вы их удалили, раз их нет.

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