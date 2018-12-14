Открытие, закрытие в советнике сгенерированном Мастером MQL5 - страница 3
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а Вы можете сказать, какое значение в итоге возвращает SignalITF? Объясните мне, недалекому, что значит empty_value?
а Вы можете сказать, какое значение в итоге возвращает SignalITF? Объясните мне, недалекому, что значит empty_value?
Я уже и не помню, пока вот что нашёл:
Сигналы внутридневного временного фильтра
Похоже что у этого модуля немного другая логика, сначала он работает, возвращает "Против" и "Не против" открытия позиции, а уже дальше выходит вычисление среднеарифметического сигнала от остальных модулей сигналов.
Закрывает, если сигналы на лонг и шорт оба по 100.
Посмотрите Конструктор вашего модуля сигнала: какие веса у паттернов?
(что-то вроде этого:
)
У меня просто сигнал = 100 в условиях и покупки и продажи. Условие только одно: бычий бар > 30 пипсов - покупка, медвежий - продажа.
Значит выдавайте не 100, а 80. В таком случае можно будет выставив в советнике параметр Signal threshold value to close [0...100] равным 100 запретить закрытие вообще.
...
Кстати - как можно сделать, чтобы стандартный модуль сопровождения позиции только ставил стоп в безубыток и дальше трейлинг не шел?
...
Нужно написать свой модуль сопровождения позиций. Подробнее в статье: Мастер MQL5: Как написать свой модуль сопровождения открытых позиций
...
А можно еще сделать так, чтобы при развороте тренда позиция просто закрывалась без открытия противоположной?
При использовании указанного вами модуля выдаются ошибки в журнале эксперта во время загрузки советника на график:
2017.09.06 00:28:29.873 1 (EURUSD,M5) OnInit: error initializing indicators
2017.09.06 00:31:20.256 1 (EURUSD,M5) CExpertBase::SetPriceSeries: changing of timeseries is forbidden
2017.09.06 00:31:20.256 1 (EURUSD,M5) CExpertBase::SetOtherSeries: changing of timeseries is forbidden
2017.09.06 00:31:20.256 1 (EURUSD,M5) CExpertBase::InitIndicators: parameters of setting are not checked
2017.09.06 00:31:20.256 1 (EURUSD,M5) CExpert::InitIndicators: error initialization indicators of trailing object
2017.09.06 00:31:20.256 1 (EURUSD,M5) OnInit: error initializing indicators
Чтобы получать ответы, пожалуйста пользуйтесь ЦИТИРОВАНИЕМ сообщений:
При использовании указанного вами модуля выдаются ошибки в журнале эксперта во время загрузки советника на график:
2017.09.06 00:28:29.873 1 (EURUSD,M5) OnInit: error initializing indicators
2017.09.06 00:31:20.256 1 (EURUSD,M5) CExpertBase::SetPriceSeries: changing of timeseries is forbidden
2017.09.06 00:31:20.256 1 (EURUSD,M5) CExpertBase::SetOtherSeries: changing of timeseries is forbidden
2017.09.06 00:31:20.256 1 (EURUSD,M5) CExpertBase::InitIndicators: parameters of setting are not checked
2017.09.06 00:31:20.256 1 (EURUSD,M5) CExpert::InitIndicators: error initialization indicators of trailing object
2017.09.06 00:31:20.256 1 (EURUSD,M5) OnInit: error initializing indicators
Ответил в обсуждении статьи:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Мастер MQL5: Как написать свой модуль сопровождения открытых позиций"
Vladimir Karputov, 2017.09.06 07:26
Внесите изменение в модуль трейлинга "sampleTrailing.mqh":
А в стандартных модулях сигналов MA и RSI как определить, какая сила сигнала в данный момент
***
Вам, как пользователю, это точно нужно?
***
какое значение ставить для открытия и закрытия позиции?
Подбирайте уровни для открытия и закрытия экспериментально:
а также значения весов во входных параметрах
То есть всё подбирается экспериментально для каждого отдельного случая (символа и таймфрейма).
А в модуле МА какая сила сигнала на открытие и закрытие (мне это надо для объединения с другим модулем)?
Загляните в код модуля сигналов пользовательского индикатора MovingAverage (Expert\Signal\SignalMA.mqh), в конструктор.