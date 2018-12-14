Открытие, закрытие в советнике сгенерированном Мастером MQL5 - страница 6
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EURUSD на М1; не тики, а по барам; тест с 18:00 МСК; (скрин вставить не смогу).
Пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО прочтите, по пунктам:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Открытие, закрытие в советнике сгенерированном Мастером MQL5
Vladimir Karputov, 2017.09.28 17:25
А подробнее??? Символ, таймфрейм, режим генерации тиков, даты теста: от ... до. Скриншот с названием линии из тестера и при этом записи журнала. В общем подробное описание.
Все написал, кроме скрина (поверьте на слово).
Прочтите выше. Пока ВСЁ не напишите, я не буду отвечать.
Зачем удалили мой пост?
EURUSD на М1; не тики, а по барам; тест с 18:00 МСК.
Вот, медвежья свечка в 18:15 на линии лонг, а в журнале шорт.
Обновил файл (теперь и паттерн "0" печатается).
Добавлено: используйте Тестер Стратегий - не за чем сразу вживую мучать терминал :)
Его разве не было, а какие были?
ОТкройте файл: функции CSignalMA::LongCondition и CSignalMA::ShortCondition - там видны все принты. А сейчас вынужден откланяться, пора за печку.
По линиям пишет правильно (лонг), а в журнале шорт (паттерн 1).
Предоставьте следующие данные:
Счета неттинг и хедж, в настройках все по умолчанию (нет смысла делать скрин), но когда должен исполняться паттерн 1, то по линии пишет все правильно (лонг), а фактически в журнале эксперта шорт и наоборот. Да Вы и сами можете это проверить - запустите ваш файл и будет тоже самое и в терминале и в тестере. А как потом убрать эти линии?
Когда позиция переворачивается - в этот момент создаются ДВЕ вертикальные линии - Вы это можете проверить: у двух последних линий будет ОДИНАКОВОЕ время. Чтобы визуализировать - я заменил вертикальную линию на объекты "OBJ_ARROW_UP" и "OBJ_ARROW_DOWN":
и
Как видите, на втором скриншоте видно, что было ДВА сигнала и победил сигнал на покупку (была закрыта позиция Sell и открыта позиция Buy).
При генерации советника искать модуль с названием "Signals of indicator 'Moving Average' + OBJ_ARROW_UP_DOWN".
А по паттерну 1 должен быть сигнал Sell т.к. свеча бычья, но индикатор падает (слабый отбой от линии индикатора).
Эти два сигнала от каких паттернов, один от 1 (селл), а второй откуда взялся (бай)?
Сейчас подумаю, что ещё вывести в логи, чтобы было видно внутреннюю работу и модуля сигналов и класса CExrert.
А по паттерну 1 должен быть сигнал Sell т.к. свеча бычья, но индикатор падает (слабый отбой от линии индикатора).
Эти два сигнала от каких паттернов, один от 1 (селл), а второй откуда взялся (бай)?
Сейчас подумаю, что ещё вывести в логи, чтобы было видно внутреннюю работу и модуля сигналов и класса CExrert.
Версия модуля сигналов 1.001 - теперь выводятся (принтуются) направление сигнала, номер паттерна, сила сигнала и формулы
Пример вывода:
Сейчас попробую новый файл, но по предыдущему - при медвежей свечке, пересекающей растущий индикатор, два сигнала: селл от паттерна 0 и бай от 1, причем срабатывал селл.
Такой вопрос не принимается. ДАйте подробное описание: скриншот из ТЕСТЕРА СТРАТЕГИЙ: вкладка "настройки", вкладка "параметры". Дата когда Вы обнаружили несоответствие: выписка из лог файла журнала ТЕСТЕРА, скриншот момента из визуального тестирования.
Без предоставления этих необходимых данных дальнейшая дискуссия бесполезна ибо я или кто нибудь другой ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ однозначно ВОСПРОИЗВЕСТИ Вашу ситуацию.
А почему сразу два паттерна срабатывают (даже в вашем скриншоте есть)?
Потому что это жизнь и теорию вероятностей никто не отменял (на очень маленьких таймфреймах, например M1, цены баров и значение индикатора очень близко к друг другу - поэтому возможны ситуации, когда несколько паттернов одновременно определяются). Запускайте ТЕСТЕР стратегий на периоде H1 - тогда ситуации будут более однозначными.