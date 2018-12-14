Открытие, закрытие в советнике сгенерированном Мастером MQL5 - страница 6

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Andy:

EURUSD на М1; не тики, а по барам; тест с 18:00 МСК; (скрин вставить не смогу).


Пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО прочтите, по пунктам:

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Открытие, закрытие в советнике сгенерированном Мастером MQL5

Vladimir Karputov, 2017.09.28 17:25


А подробнее??? Символ, таймфрейм, режим генерации тиков, даты теста: от ... до. Скриншот с названием линии из тестера и при этом записи журнала. В общем подробное описание.


 
Andy:

Все написал, кроме скрина (поверьте на слово).


Прочтите выше. Пока ВСЁ не напишите, я не буду отвечать. 

 
Andy:

Зачем удалили мой пост?

EURUSD на М1; не тики, а по барам; тест с 18:00 МСК.

Вот, медвежья свечка в 18:15 на линии лонг, а в журнале шорт.



Обновил файл (теперь и паттерн "0" печатается).


Добавлено: используйте Тестер Стратегий - не за чем сразу вживую мучать терминал :)

Файлы:
SignalMA_OBJ_VLINE.mqh  29 kb
 
Andy:

Его разве не было, а какие были?


ОТкройте файл: функции CSignalMA::LongCondition и CSignalMA::ShortCondition - там видны все принты. А сейчас вынужден откланяться, пора за печку.

 
Andy:

По линиям пишет правильно (лонг), а в журнале шорт (паттерн 1).


Предоставьте следующие данные: 

  1. тип торгового счёта: неттинг или хедж
  2. скриншот из тестера стратегий: вкладка "Настройки" и вкладка "Параметры"
  3. опишите подробно, что означает Ваше "По линиям пишет правильно (лонг), а в журнале шорт (паттерн 1)."

 
Andy:
Счета неттинг и хедж, в настройках все по умолчанию (нет смысла делать скрин), но когда должен исполняться паттерн 1, то по линии пишет все правильно (лонг), а фактически в журнале эксперта шорт и наоборот. Да Вы и сами можете это проверить - запустите ваш файл и будет тоже самое и в терминале и в тестере. А как потом убрать эти линии?

Когда позиция переворачивается - в этот момент создаются ДВЕ вертикальные линии - Вы это можете проверить: у двух последних линий будет ОДИНАКОВОЕ время. Чтобы визуализировать - я заменил вертикальную линию на объекты "OBJ_ARROW_UP" и "OBJ_ARROW_DOWN":

Шаг 1 

и 

Шаг 2

Как видите, на втором скриншоте видно, что было ДВА сигнала и победил сигнал на покупку (была закрыта позиция Sell и открыта позиция Buy).

При генерации советника искать модуль с названием "Signals of indicator 'Moving Average' + OBJ_ARROW_UP_DOWN".


Файлы:
SignalMA_OBJ_ARROW_UP_DOWN.mqh  29 kb
 
Andy:

А по паттерну 1 должен быть сигнал Sell т.к. свеча бычья, но индикатор падает (слабый отбой от линии индикатора).

Эти два сигнала от каких паттернов, один от 1 (селл), а второй откуда взялся (бай)?


Сейчас подумаю, что ещё вывести в логи, чтобы было видно внутреннюю работу и модуля сигналов и класса CExrert.

 
Andy:

А по паттерну 1 должен быть сигнал Sell т.к. свеча бычья, но индикатор падает (слабый отбой от линии индикатора).

Эти два сигнала от каких паттернов, один от 1 (селл), а второй откуда взялся (бай)?


Vladimir Karputov:

Сейчас подумаю, что ещё вывести в логи, чтобы было видно внутреннюю работу и модуля сигналов и класса CExrert.


Версия модуля сигналов 1.001 - теперь выводятся (принтуются) направление сигнала, номер паттерна, сила сигнала и формулы

   double            DiffMA(int ind)                     { return(MA(ind)-MA(ind+1));  }
   double            DiffOpenMA(int ind)                 { return(Open(ind)-MA(ind));  }
   double            DiffHighMA(int ind)                 { return(High(ind)-MA(ind));  }
   double            DiffLowMA(int ind)                  { return(Low(ind)-MA(ind));   }
   double            DiffCloseMA(int ind)                { return(Close(ind)-MA(ind)); }

Пример вывода:

2017.01.13 00:00:18   ShortCondition: m_pattern_0 12247, result 80, Open(1.06259), Close(1.06229), MA(1.06475)
***
2017.01.13 17:00:00   LongCondition: m_pattern_0 26715, result 80, Open(1.06451), Close(1.06449), MA(1.06302)
2017.01.13 17:00:00   LongCondition: m_pattern_3 5648, result 60, Low(1.06199)-MA(1.06302)<0.0
Файлы:
SignalMA_OBJ_ARROW_UP_DOWN.mqh  34 kb
 
Andy:
Сейчас попробую новый файл, но по предыдущему - при медвежей свечке, пересекающей растущий индикатор, два сигнала: селл от паттерна 0 и бай от 1, причем срабатывал селл.

Такой вопрос не принимается. ДАйте подробное описание: скриншот из ТЕСТЕРА СТРАТЕГИЙ: вкладка "настройки", вкладка "параметры". Дата когда Вы обнаружили несоответствие: выписка из лог файла журнала ТЕСТЕРА, скриншот момента из визуального тестирования.


Без предоставления этих необходимых данных дальнейшая дискуссия бесполезна ибо я или кто нибудь другой ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ однозначно ВОСПРОИЗВЕСТИ Вашу ситуацию.

 
Andy:

А почему сразу два паттерна срабатывают (даже в вашем скриншоте есть)?


Потому что это жизнь и теорию вероятностей никто не отменял (на очень маленьких таймфреймах, например M1, цены баров и значение индикатора очень близко к друг другу - поэтому возможны ситуации, когда несколько паттернов одновременно определяются). Запускайте ТЕСТЕР стратегий на периоде H1 - тогда ситуации будут более однозначными.

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