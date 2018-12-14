Открытие, закрытие в советнике сгенерированном Мастером MQL5 - страница 4
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Я смотрел, там от условий зависит. Точную цифру можно определить?
Каких условий-то? В конструкторе проходит инициализация весов паттернов:
ds
Это да, но сами паттерны затем выбираются в условиях покупки-продажи. И сколько они выдают на выходе?
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Вероятно Вам нужно это: "m_signal.m_direction" ?
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PS: Владимир, извините за оффтоп, но можете сказать - у Вас в Метаэдиторе в поиске на панели инструментов есть стрелочка для последних десяти поисковых запросов, как написано в справке (у меня почему-то нет)?
Когда в строке поиска ввести третий знак - активируется выпадающий список в строке поиска MetaEditor:
Возможно, буду разбираться.
Про поиск я спросил потому что в справке указано, что стрелка для истории есть, а фактически ее нет - как так (я думаю, может у меня что с терминалом МТ5, вроде бы сначала был список именно истории, а потом исчез и все, стрелку я не заметил)?
Про стрелку знать не знаю :) да и лень, что-то узнавать - меня в поиске все устраивает.
Возможно, буду разбираться.
Про поиск я спросил потому что в справке указано, что стрелка для истории есть, а фактически ее нет - как так (я думаю, может у меня что с терминалом МТ5, вроде бы сначала был список именно истории, а потом исчез и все, стрелку я не заметил)?
Вот справка
https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/toolbar/toolbar_search
Но в терминале стрелки нет (у Вас на скриншоте тоже).
А, Вы про это! Так нажмите на шестерёнку!
Но там нет истории поиска, а я про него спрашивал (гляньте в справке в самом низу).
Выпадающий список после ввода третьего символа - это оно и есть.
Нет, должна быть история именно МОЕГО поиска (посмотрите как это в поиске через меню Метаэдитора).
Ничего не знаю. У меня есть выпадающий список и этого достаточно.
Все, разобрался сам - надо просто нажать стрелку вниз на клавиатуре, когда находишься в строке поиска.
Может это от операционной системы зависит? У меня
выпадающий автоматический список после ввода третьего символа в строке поиска.
У меня тоже такой и выпадающий список есть, но еще и история своего поиска тоже - поставьте курсор в строку поиска и нажмите стрелку вниз на клавиатуре, получилось?
Да. Если поставить курсор в строку поиска редактора MetaEditor и нажать на клавиатуре "стрелка вниз" то действительно выпадет список со словами которые я ранее искал.
Ага, я просто помню, что у меня раньше это получилось как-то случайно, а потом нет и стрелки как в справке нету, поэтому и спросил, что вроде было и не стало, а теперь вспомнил. Может перенести это куда-нибудь, кому-то пригодится?
Кому нужно - тот прочёл. Кто столкнётся в будущем - тот поиском найдёт.
Владимир, подскажите пожалуйста значение этих строк в стандартном модуле сигнала МА: входит в рынок не по текущей цене, а на откате - это как?Опять пуш пришел, а сообщения Вашего нет.
:) А вот такой он barabashka - пока нет хозяина - сам пишет и стирает посты.