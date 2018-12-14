Открытие, закрытие в советнике сгенерированном Мастером MQL5 - страница 4

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Andy:

Я смотрел, там от условий зависит. Точную цифру можно определить?


Каких условий-то? В конструкторе проходит инициализация весов паттернов:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CSignalMA::CSignalMA(void) : m_ma_period(12),
                             m_ma_shift(0),
                             m_ma_method(MODE_SMA),
                             m_ma_applied(PRICE_CLOSE),
                             m_pattern_0(80),
                             m_pattern_1(10),
                             m_pattern_2(60),
                             m_pattern_3(60)

ds

 
Andy:

Это да, но сами паттерны затем выбираются в условиях покупки-продажи. И сколько они выдают на выходе?

***


Вероятно Вам нужно это: "m_signal.m_direction" ?

m_signal.m_direction


Andy:

***

PS: Владимир, извините за оффтоп, но можете сказать - у Вас в Метаэдиторе в поиске на панели инструментов есть стрелочка для последних десяти поисковых запросов, как написано в справке (у меня почему-то нет)?


Когда в строке поиска ввести третий знак - активируется выпадающий список в строке поиска MetaEditor:

активируется выпадающий список в строке поиска MetaEditor

 
Andy:

Возможно, буду разбираться.

Про поиск я спросил потому что в справке указано, что стрелка для истории есть, а фактически ее нет - как так (я думаю, может у меня что с терминалом МТ5, вроде бы сначала был список именно истории, а потом исчез и все, стрелку я не заметил)?


Про стрелку знать не знаю :) да и лень, что-то узнавать - меня в поиске все устраивает.

 
Andy:

Возможно, буду разбираться.

Про поиск я спросил потому что в справке указано, что стрелка для истории есть, а фактически ее нет - как так (я думаю, может у меня что с терминалом МТ5, вроде бы сначала был список именно истории, а потом исчез и все, стрелку я не заметил)?

Вот справка

https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/toolbar/toolbar_search

Но в терминале стрелки нет (у Вас на скриншоте тоже).


А, Вы про это! Так нажмите на шестерёнку!

 
Andy:

Но там нет истории поиска, а я про него спрашивал (гляньте в справке в самом низу).


Выпадающий список после ввода третьего символа - это оно и есть.

 
Andy:
Нет, должна быть история именно МОЕГО поиска (посмотрите как это в поиске через меню Метаэдитора).

Ничего не знаю. У меня есть выпадающий список и этого достаточно.

 
Andy:

Все, разобрался сам - надо просто нажать стрелку вниз на клавиатуре, когда находишься в строке поиска.


Может это от операционной системы зависит? У меня

Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1653 started (MetaQuotes Software Corp.)
Terminal        Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, RAM: 4447 / 8077 Mb, HDD: 329158 / 475588 Mb, GMT+02:00

выпадающий автоматический список после ввода третьего символа в строке поиска.

 
Andy:

У меня тоже такой и выпадающий список есть, но еще и история своего поиска тоже - поставьте курсор в строку поиска и нажмите стрелку вниз на клавиатуре, получилось?


Да. Если поставить курсор в строку поиска редактора MetaEditor и нажать на клавиатуре "стрелка вниз" то действительно выпадет список со словами которые я ранее искал.

 
Andy:

Ага, я просто помню, что у меня раньше это получилось как-то случайно, а потом нет и стрелки как в справке нету, поэтому и спросил, что вроде было и не стало, а теперь вспомнил. Может перенести это куда-нибудь, кому-то пригодится?


Кому нужно - тот прочёл. Кто столкнётся в будущем - тот поиском найдёт.

 
Andy:

Владимир, подскажите пожалуйста значение этих строк в стандартном модуле сигнала МА: входит в рынок не по текущей цене, а на откате - это как?

Опять пуш пришел, а сообщения Вашего нет.

:) А вот такой он barabashka - пока нет хозяина - сам пишет и стирает посты.

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