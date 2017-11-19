Мистер Мартин и его друзья - страница 9

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khorosh:
 Мы можем это заявлять только основываясь на своём опыте, а может мы просто без мартина не умеем готовить?)

Вы сколько уже занимаетесь разработкой, вам хоть раз попал автомат без мартина, который зарабатывал продолжительное время? Вот и мне не попадался за много лет. Только мартин вытаскивает счёт в плюс, на продолжительной дистанции.

 
Vitaly Muzichenko:

Вы сколько уже занимаетесь разработкой, вам хоть раз попал автомат без мартина, который зарабатывал продолжительное время? Вот и мне не попадался за много лет. Только мартин вытаскивает счёт в плюс, на продолжительной дистанции.

Но это же из нашего опыта, но есть опыт и других трейдеров, который нам не известен.
 
khorosh:
Но это же из нашего опыта, но есть опыт и других трейдеров, который нам не известен.

Вы ни с кем не общаетесь, и не знаете об опыте других трейдеров?

 
Vitaly Muzichenko:

Дело не в любви, а в невозможности заработать на автомате без мартина в долгосрочной перспективе. 

Ты не прав.

На автомате с мартином - запросто зарабатывается, и именно в долгосрочной перспективе.  Просто заработок - слишком мал, по сравнению с депозитом.

Я уже не раз говорил - задаемся вероятностью одного выигрыша, задаемся числом мартингейл-циклов (в каждом из них будет выигрыш одна ставка), и вероятность слива. Необходимый депозит - легко считается. И заработок обеспечивается на вполне себе автомате.
 
Vitaly Muzichenko:

Вы ни с кем не общаетесь, и не знаете об опыте других трейдеров?

Кое-кого знаю, но всех же не знаю.
 
George Merts:

... Просто заработок - слишком мал, по сравнению с депозитом.

Я уже не раз говорил - задаемся вероятностью одного выигрыша, задаемся числом мартингейл-циклов (в каждом из них будет выигрыш одна ставка), и вероятность слива. Необходимый депозит - легко считается. И заработок обеспечивается на вполне себе автомате.

Ну где логика, а?..

Когда цена идёт против Мартина - она, своим этим ходом, и даёт трейдеру те самые средства, которые необходимы для поддержания Мартина (!)

Нафига тогда нужен заоблачный депозит?.. 


 
prikolnyjkent:

Ну где логика, а?..

Когда цена идёт против Мартина - она, своим этим ходом, и даёт трейдеру те самые средства, которые необходимы для поддержания Мартина (!)

Нафига тогда нужен заоблачный депозит?.. 



о. и этот тут. опять буйствует ))

его загрузили в теме про монетку, он и замолк. а тут опять воскрес.
 
khorosh:
Любовь(к форексу) зла, полюбишь и козла  мартина.)
мартин
 

мартин


 

продолжение, но с агрессивной торговлей.

Любая стратегия имеет вероятность слива и я бы не стал осуждать однозначно мартина и со стопами можно быстро слиться в умелых руках )))

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