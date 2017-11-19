Мистер Мартин и его друзья - страница 9
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Мы можем это заявлять только основываясь на своём опыте, а может мы просто без мартина не умеем готовить?)
Вы сколько уже занимаетесь разработкой, вам хоть раз попал автомат без мартина, который зарабатывал продолжительное время? Вот и мне не попадался за много лет. Только мартин вытаскивает счёт в плюс, на продолжительной дистанции.
Вы сколько уже занимаетесь разработкой, вам хоть раз попал автомат без мартина, который зарабатывал продолжительное время? Вот и мне не попадался за много лет. Только мартин вытаскивает счёт в плюс, на продолжительной дистанции.
Но это же из нашего опыта, но есть опыт и других трейдеров, который нам не известен.
Вы ни с кем не общаетесь, и не знаете об опыте других трейдеров?
Дело не в любви, а в невозможности заработать на автомате без мартина в долгосрочной перспективе.
Ты не прав.
На автомате с мартином - запросто зарабатывается, и именно в долгосрочной перспективе. Просто заработок - слишком мал, по сравнению с депозитом.Я уже не раз говорил - задаемся вероятностью одного выигрыша, задаемся числом мартингейл-циклов (в каждом из них будет выигрыш одна ставка), и вероятность слива. Необходимый депозит - легко считается. И заработок обеспечивается на вполне себе автомате.
Вы ни с кем не общаетесь, и не знаете об опыте других трейдеров?
... Просто заработок - слишком мал, по сравнению с депозитом.Я уже не раз говорил - задаемся вероятностью одного выигрыша, задаемся числом мартингейл-циклов (в каждом из них будет выигрыш одна ставка), и вероятность слива. Необходимый депозит - легко считается. И заработок обеспечивается на вполне себе автомате.
Ну где логика, а?..
Когда цена идёт против Мартина - она, своим этим ходом, и даёт трейдеру те самые средства, которые необходимы для поддержания Мартина (!)
Нафига тогда нужен заоблачный депозит?..
Ну где логика, а?..
Когда цена идёт против Мартина - она, своим этим ходом, и даёт трейдеру те самые средства, которые необходимы для поддержания Мартина (!)
Нафига тогда нужен заоблачный депозит?..
о. и этот тут. опять буйствует ))его загрузили в теме про монетку, он и замолк. а тут опять воскрес.
Любовь(к форексу) зла, полюбишь и козла мартина.)
мартин
продолжение, но с агрессивной торговлей.
Любая стратегия имеет вероятность слива и я бы не стал осуждать однозначно мартина и со стопами можно быстро слиться в умелых руках )))