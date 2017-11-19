Мистер Мартин и его друзья - страница 7
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Во-во... Начинаются локи, "точно расчитанный депозит"... Я уж не говорю о том, что про депо я выше говорил.
Народ, вы откройте Википедию, да почитайте, что такое "система мартингейла" ! То, что вы тут рассказываете - это не мартин, а просто ваша система ММ, немного напоминающая мартингейл.
И мне довольно забавно видеть, как я говорю, что нужно большое депо, мне возражают, и тут же объясняют, что, мол, "для их советника не хватает депо".
Было бы оно так просто - мы бы тут вобще об этом не говорили.
Во-во... Начинаются локи, "точно расчитанный депозит"... Я уж не говорю о том, что про депо я выше говорил.
Народ, вы откройте Википедию, да почитайте, что такое "система мартингейла" ! То, что вы тут рассказываете - это не мартин, а просто ваша система ММ, немного напоминающая мартингейл.
И мне довольно забавно видеть, как я говорю, что нужно большое депо, мне возражают, и тут же объясняют, что, мол, "для их советника не хватает депо".
Было бы оно так просто - мы бы тут вобще об этом не говорили.
что-то я сегодня говорливый :-)
вот что по вашему мартингейл ? "удвоение ставки после проигрыша??" так это про рулетку, и 200-летней давности.
а у нас тут не рулетка, и как-бы современность и форекс которого не было при возникновении термина "мартингейл". Под мартином тут разумеется пропорциональное управление лотом исключительно из текущих балансовых показаний. Если при уменьшении депо (проигрыше) ты увеличиваешь лотность - это мартингейл. Если при увеличении депо (сиречь выигрыше) увеличиваешь лоты - антимартингейл.
Люди вычисляющие лот=%депо, на самом деле играют в мартингейл, только они это сознательно отрицают. Упорно. Они считают что это супер ММ, просто потому что так их научили на кухнях.
А вот в темах посвещённых мартинам, мы не стесняемся называть вещи своими именами - вычисление лота исключительно от баланса/эквити, это мартин. Любое движение на рынок с заранее известной константой (например выставить отложку,SL/TP) это механика и "случайное блуждание".
что-то я сегодня говорливый :-)
вот что по вашему мартингейл ? "удвоение ставки после проигрыша??" так это про рулетку, и 200-летней давности.
а у нас тут не рулетка, и как-бы современность и форекс которого не было при возникновении термина "мартингейл". Под мартином тут разумеется пропорциональное управление лотом исключительно из текущих балансовых показаний. Если при уменьшении депо (проигрыше) ты увеличиваешь лотность - это мартингейл. Если при увеличении депо (сиречь выигрыше) увеличиваешь лоты - антимартингейл.
Люди вычисляющие лот=%депо, на самом деле играют в мартингейл, только они это сознательно отрицают. Упорно. Они считают что это супер ММ, просто потому что так их научили на кухнях.
А вот в темах посвещённых мартинам, мы не стесняемся называть вещи своими именами - вычисление лота исключительно от баланса/эквити, это мартин. Любое движение на рынок с заранее известной константой (например выставить отложку,SL/TP) это механика и "случайное блуждание".
смотри, у меня рабочий лот это 2000% моржа
т.е допустим 1 лот при депо 1000 и 10 лотов при депо 10000
если будет слит депо до 8000 то рабочий лот будет соответственно 1*8
мартингейл?
смотри, у меня рабочий лот это 2000% моржа
т.е допустим 1 лот при депо 1000 и 10 лотов при депо 10000
если будет слит депо до 8000 то рабочий лот будет соответственно 1*8
мартингейл?
Если при проигрыше с 10000 лотом 10 до 8000 наоборот увеличить лот более 10, то это мартингейл, а при уменьшении лота менее 10 - это антимартин. Оказывается ММ - это антимартингейл.
ММ - это делаем ставки на те деньги , которые имеем. Одним словом - казино. Мартингейл для тех кто хочет шампанского сегодня, а антимартингейлщики-ММ-щики надеятся потом лет через 1-3-10 купаться в шампанском (наверное),(может быть),(если повезёт).
Блин, язык так и чешется сказать лишнего
Попробую выразиться так: Мартину нужно создать для работы условия, которые на картинке можно изобразить где-то примерно таким образом:
Линия МА здесь изображает значение "компенсатора". А бары - болтанку цены. Не нужно будет иметь ни бесконечного депозита, ни прочих "танцев с бубном", если заметить одну неприметную хрень и сделать из неё вот такой-вот "компенсатор", вокруг которого и будет работать Мартин...
А если просто сидеть и смотреть, как цена прёт не туда, куда повёрнут твой Мартин - тада канешна ,.. тада без космического депо никак...
что-то я сегодня говорливый :-)
вот что по вашему мартингейл ? "удвоение ставки после проигрыша??" так это про рулетку, и 200-летней давности.
а у нас тут не рулетка, и как-бы современность и форекс которого не было при возникновении термина "мартингейл". Под мартином тут разумеется пропорциональное управление лотом исключительно из текущих балансовых показаний. Если при уменьшении депо (проигрыше) ты увеличиваешь лотность - это мартингейл. Если при увеличении депо (сиречь выигрыше) увеличиваешь лоты - антимартингейл.
Люди вычисляющие лот=%депо, на самом деле играют в мартингейл, только они это сознательно отрицают. Упорно. Они считают что это супер ММ, просто потому что так их научили на кухнях.
А вот в темах посвещённых мартинам, мы не стесняемся называть вещи своими именами - вычисление лота исключительно от баланса/эквити, это мартин. Любое движение на рынок с заранее известной константой (например выставить отложку,SL/TP) это механика и "случайное блуждание".
Во-во. "200летняя давность".
Теорему Пифагора вы тоже будете переиначивать ввиду ее давности ?
Да я не спорю, что если называть "мартингейлом" вычисление лота от баланса - то вы правы. Но только большинство народа, думаю, под мартингейлом подразумевают как раз то, что написано в Википедии, которую вы так презрительно охаяли.
На мой взгляд, в терминологии все-таки должна быть четкость. Если мы говорим об "еще одном способе ММ" - то никаких проблем, можно и так, и иначе, судить-рядить можно много. А вот если мы говорим о мартингейле - то это совершенно определенная система, давно известная, которая легко поддается моделированию и расчетам.
Блин, язык так и чешется сказать лишнего
...если заметить одну неприметную хрень и сделать из неё вот такой-вот "компенсатор", вокруг которого и будет работать Мартин..
так ее уже пару раз переиначили. Пифагор писал: сумма квадратов, построенных на гипотенузе равна сумме квадратов, построенных на катетах. В начале прошлого века школьники повторяли: пифагоровы штаны на все стороны равны. Теперь используется третья (или уже четвертая?), более краткая формулировка
Блин, язык так и чешется сказать лишнего
Попробую выразиться так: Мартину нужно создать для работы условия, которые на картинке можно изобразить где-то примерно таким образом:
Линия МА здесь изображает значение "компенсатора". А бары - болтанку цены. Не нужно будет иметь ни бесконечного депозита, ни прочих "танцев с бубном", если заметить одну неприметную хрень и сделать из неё вот такой-вот "компенсатор", вокруг которого и будет работать Мартин...
А если просто сидеть и смотреть, как цена прёт не туда, куда повёрнут твой Мартин - тада канешна ,.. тада без космического депо никак...
так ее уже пару раз переиначили. Пифагор писал: сумма квадратов, построенных на гипотенузе равна сумме квадратов, построенных на катетах. В начале прошлого века школьники повторяли: пифагоровы штаны на все стороны равны. Теперь используется третья (или уже четвертая?), более краткая формулировка
Где же переиначивание ? Здесь - просто уточнение доказываемого утверждения.
В случае же мартина - меняется сама суть системы - выход в один прием из просада.
Что далеко ходить - в предыдущем сообщении уже результат разного понимания "компенсатора".
В любом случае - если о чем-то рассуждать - надо определиться с терминами, а сторонники мартингейла, как правило, под этим термином понимают каждый что-то свое, и понять, что именно - невозможно.