Мистер Мартин и его друзья - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У вас сигнал по сабжу, как раз: как вы прошли ралли евро ранее недели назад? Не входили?
сигнал формируется после закрытия недельной свечи
Как думаете (а может и знаете), как можно безопасно использовать мартингейл и его производные: усреднение, хеджи и прочее?
Наши топы жили долго, потому что был по сути среднесрочный и долгосрочный флет. Тарасу привет.
Но, на еврофранке, например, не так давно цена полетела вверх на несколько дней, по евредоллару тоже. Часть усреднителей посливалось, часть позакрывали свои сигналы, а ещё часть сидит в просадке.
Хотелось бы узнать ваше мнение о том, как можно избежать таких участков. Первым делом на ум приходят:
1. Индюки
2. Ожидание сливного участка на демке, а после него вставать на реал
3. Следить за фундаментом
Но, если распишите эти варианты подробней или предложите свои – будет просто замечательно
Иван, у тебя же советник - попарный мартин, насколько я помню
Стейты были неплохие
Что случилось?
Иван, у тебя же советник - попарный мартин, насколько я помню
Стейты были неплохие
Что случилось?
Стейты были неплохие у тех, кто свои версии в ветке тестировал)) Но, никто не поделился
Один парень поделился своей версией, стейты были не сливные, но с мизерным процентом. С моим депо не хочется так, а большой депо под мартин тоже вряд ли когда-нибудь закину
Рассматриваю торговлю, как у бывших топов - усреднение. Есть советник, заработал на нём 13%, не торговал в день новостей. И всё равно просадка под 50%. Остановил пока. Хочу найти способ, чтобы не снижать концентрацию сделок (как мизерный процент с вероятностью слить), но и не попадать в эту фигню
Стейты были неплохие у тех, кто свои версии в ветке тестировал)) Но, никто не поделился
Один парень поделился своей версией, стейты были не сливные, но с мизерным процентом. С моим депо не хочется так, а большой депо под мартин тоже вряд ли когда-нибудь закину
Рассматриваю торговлю, как у бывших топов - усреднение. Есть советник, заработал на нём 13%, не торговал в день новостей. И всё равно просадка под 50%. Остановил пока. Хочу найти способ, чтобы не снижать концентрацию сделок (как мизерный процент с вероятностью слить), но и не попадать в эту фигню
Если бы ты сам его написал, тогда бы и подправил сам.
Дальше понимаешь - к чему я веду.
Тока фриланс скорее всего.А вообще, пора наверное вникнуть в код....
Как вам такой вариант:
Входим (торгуем) только когда на нескольких ТФ ББ сужается (конвергенция противоположных линий начиная с одного бара).
Ведь сужение вроде как говорит о флете
И открываться в сторону машек, чтобы повысить вероятность попасть в этот убийственный тренд, закрыть в профит и ждать, когда успокоится
Если бы ты сам его написал, тогда бы и подправил сам.
Дальше понимаешь - к чему я веду.
Тока фриланс скорее всего.А вообще, пора наверное вникнуть в код....
В грудь себя бью каждый день: "Ну всё, никаких просьб, ща сам выучу этот чертов язык и начну писать". И всё. На этом геройские потуги заканчиваются. А приходишь с работы - "ну его нафиг, голова не варит, побеседую лучше на форуме"
В грудь себя бью каждый день: "Ну всё, никаких просьб, ща сам выучу этот чертов язык и начну писать". И всё. На этом геройские потуги заканчиваются. А приходишь с работы - "ну его нафиг, голова не варит, побеседую лучше на форуме"
Там вообще на неделю дел - язык выучить. Слов примерно как в лексиконе людоедки Эллочки.
А вообще, картина знакома. Сам такой - уже даже знаю что да как делать, да рука не поднимается.)
В грудь себя бью каждый день: "... побеседую лучше на форуме"
любой форум это как пылесос, который засасывает вас по множеству направлений и вырваться из таких объятий очень трудно, если вы не можете себя полностью контролировать.
если не научитесь себя контролировать то и язык не поможет реализовать себя, так как после форума как не было сил так их и не будет. а даже если и они были(силы) то после форума мысли уже не те, и опять вы не можете реализовать себя, так как потратили себя на форум.
с уважением.
P.S. делайте выводы господа, тоже самое касается любых социальных сетей, так модных сейчас в народе. перестаньте быть зомби и начните жить своей жизнью.
Пля...
Да сколько повторять - мартин, если не сливает - то требует громадного депозита, в результате процент прибыли становится мизерным.
Если прибыль на мартине нормальная - то вероятность слива очень даже ощутима.
Единственная возможность иметь и неплохую прибыль и не слить - это внести в мартина столько изменений, что после них мартин уже давно перестает быть мартином. Скажем, как вам такой "мартин" - выставляем такой лот, чтобы потерять можно было один процент от депо. Если убыток - увеличиваем ТП, и снова ставим один процент депо в риск, и снова, при каждом убытке - увеличиваем ТП, чтобы он покрыл все наши убытки. Ясно, что такая система - никогда не сольет (и очень сомнительно, что заработает) - но ее тоже назвали "мартином".