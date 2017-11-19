Мистер Мартин и его друзья - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нужно обходить стороной: наркотики, мартингейл и либералов.
На машине можно разбиться, но это не повод ходить пешком.
На машине можно разбиться, но это не повод ходить пешком.
да вообще жить вредно, приводит к летальному исходу))
Каждый понимает мартингейл по-своему, кто-то считает его явным злом и что никогда мартингейл не принесет прибыль на длительном этапе, кто-то наоборот придерживается варианта, что мартингейл наше всё.
В жизни люди ходят по натянутым канатам между пропастью, кто-то глотает шпаги и т.д. - из тысяч таких людей, только единицы добьются успехов и не получат серьезную травму и эти единицы будут иметь большой гонорар. Так и с мартингейлом, это ходьба по канату,между двумя небоскребами, большинство упадёт, единицы добьются успеха.
Я лично для себя не могу даже психологически согласиться на такой "экстрим" в виде мартингейла. Раньше когда был молодой и зеленый,везде в ТС совал мартингейл и на ставках и на форексе и т.д., затем когда к делу стал относится больше как к бизнесу, строить долгосрочные планы,учитывать возможные провалы и т.д., вариант с мартингейлом отпал сразу же. Но уверен, что есть экстрималы,профессионалы своего дела, которые торгуют мартином в плюс, успехов им, а я же лучше поднимусь на вершину горы внутри кабинки канатной дороги, чем по самому канату.
при движении в убыточную сторону получите такую же прибыль, как в это время получите минус по мартиновской ноге. прибыль + минус = 0...
Да Вы что!.. И даже если действовать НЕ ТАК, КАК ДЕЙСТВУЕШЬ В ЭТО ВРЕМЯ ПО МАРТИНУ ?..
Странно ,.. у меня получается совсем не так
Да Вы что!.. И даже если действовать НЕ ТАК, КАК ДЕЙСТВУЕШЬ В ЭТО ВРЕМЯ ПО МАРТИНУ ?..
Странно ,.. у меня получается совсем не так
По мартину можно действовать по разному. Поскольку есть разные виды мартина: усредняющий, разворотный или то и другое в одном флаконе.
Само-собой...
Но, речь сейчас идёт о том, чтобы система торговли на "компенсаторе" не повторяла зеркально систему компенсируемого ею Мартина
Само-собой...
Но, речь сейчас идёт о том, чтобы система торговли на "компенсаторе" не повторяла зеркально систему компенсируемого ею Мартина
По мартину можно действовать по разному. Поскольку есть разные виды мартина: усредняющий, разворотный или то и другое в одном флаконе.
Ога, мартин "с постоянным лотом", мартин "с постоянным процентом риска", мартин с постоянным плечом...
Интересно, а есть ли у вас ММ, которая бы не называлась "мартином" ?
Ога, мартин "с постоянным лотом", мартин "с постоянным процентом риска", мартин с постоянным плечом...
Интересно, а есть ли у вас ММ, которая бы не называлась "мартином" ?
А если я открываю очень маленькие сделки для прощупывания рынка, многие из которых теряю, но один раз в месяц открываю сделку в 50 раз больше всех остальных - это МАРТИН? Не важно как ты работаешь, важно как ты зарабатываешь.