Мистер Мартин и его друзья - страница 8

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По усреднению (добавление позиции фиксированного лота к просадочной серии)


Как вариант ещё: может быть, снизит вероятность попасть в убийственный тренд строго определённая цель по профиту? Например, наторговал 10-15% в месяц - и не открываешь сделки до конца месяца. Таким образом, можно зарыть месяц с профитом ещё в самом начале, либо, если часто попадали в просадки - в конце.

 
khorosh:
А я то думал, что ваш "компенсатор" - это система компенсирующих ордеров, а оказывается это всего лишь машка.) Или вы имеете в ввиду, что значение приращения МА используется для определения направления и количества компенсирующих ордеров и их лотности для компенсатора?

Ну какая же это МА-шка...

Я же картинку нарисовал только чтобы ОБРАЗНО выразить принцип безопасного Мартингейла. Никаких МА-шек у меня в системе нет

 
prikolnyjkent:

Ну какая же это МА-шка...

Я же картинку нарисовал только чтобы ОБРАЗНО выразить принцип безопасного Мартингейла. Никаких МА-шек у меня в системе нет

Так вы же сами написали "Линия МА здесь изображает значение "компенсатора". Т.е. машка как бы есть, но её как бы нет.)
 
khorosh:
Так вы же сами написали "Линия МА здесь изображает значение "компенсатора". Т.е. машка как бы есть, но её как бы нет.)

Ну давайте заменю слово "изображает" на "имитирует" 


 
prikolnyjkent:

Ну давайте заменю слово "изображает" на "имитирует" 

Поздно, процесс пошёл.

 
Vitaly Muzichenko:

Поздно, процесс пошёл.


Нет  ...

Нет-нет-нет-нет-неееет!.. 

А куда?.. 


 

никак. мартин зло.

 
igrok333:

никак. мартин зло.

Любовь(к форексу) зла, полюбишь и козла  мартина.)
 
khorosh:
Любовь(к форексу) зла, полюбишь и козла  мартина.)

Дело не в любви, а в невозможности заработать на автомате без мартина в долгосрочной перспективе. 

 
Vitaly Muzichenko:

Дело не в любви, а в невозможности заработать на автомате без мартина в долгосрочной перспективе. 

 Мы можем это заявлять только основываясь на своём опыте, а может мы просто без мартина не умеем готовить?)
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