Мистер Мартин и его друзья - страница 8
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По усреднению (добавление позиции фиксированного лота к просадочной серии)
Как вариант ещё: может быть, снизит вероятность попасть в убийственный тренд строго определённая цель по профиту? Например, наторговал 10-15% в месяц - и не открываешь сделки до конца месяца. Таким образом, можно зарыть месяц с профитом ещё в самом начале, либо, если часто попадали в просадки - в конце.
А я то думал, что ваш "компенсатор" - это система компенсирующих ордеров, а оказывается это всего лишь машка.) Или вы имеете в ввиду, что значение приращения МА используется для определения направления и количества компенсирующих ордеров и их лотности для компенсатора?
Ну какая же это МА-шка...
Я же картинку нарисовал только чтобы ОБРАЗНО выразить принцип безопасного Мартингейла. Никаких МА-шек у меня в системе нет
Ну какая же это МА-шка...
Я же картинку нарисовал только чтобы ОБРАЗНО выразить принцип безопасного Мартингейла. Никаких МА-шек у меня в системе нет
Так вы же сами написали "Линия МА здесь изображает значение "компенсатора". Т.е. машка как бы есть, но её как бы нет.)
Ну давайте заменю слово "изображает" на "имитирует"
Ну давайте заменю слово "изображает" на "имитирует"
Поздно, процесс пошёл.
Поздно, процесс пошёл.
Нет ...
Нет-нет-нет-нет-неееет!..
А куда?..
никак. мартин зло.
никак. мартин зло.
Любовь(к форексу) зла, полюбишь и козла мартина.)
Дело не в любви, а в невозможности заработать на автомате без мартина в долгосрочной перспективе.
Дело не в любви, а в невозможности заработать на автомате без мартина в долгосрочной перспективе.