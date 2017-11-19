Мистер Мартин и его друзья - страница 10
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Ну где логика, а?..
Когда цена идёт против Мартина - она, своим этим ходом, и даёт трейдеру те самые средства, которые необходимы для поддержания Мартина (!)
Нафига тогда нужен заоблачный депозит?..
Могу повторить - все легко считается. Заоблачный депозит необходим для обеспечения необходимой надежности, то есть, вероятности неслива.
Давайте конкретный пример !
Сколько у нас вероятность единичного выигрыша (скорректированная для равного ТП и СЛ) ? Ну, скажем, 0,8 - нереально много, хочу заметить.
Сколько мартингейл-серий мы хотим выиграть ? Ну, допустим 10 (и при этом мы будем иметь 10 ставок прибыли) - на этом не заработаешь, но для иллюстрации...
Какой у нас депозит ? Ну, скажем, 10 ставок.
В результате получаем, что вероятность слива для таких условий составлят 8% - немного, но у нас ведь нереально высокий процент выигрыша, и совсем небольшая общая прибыль.
Если мы возьмем реальную вероятность единичного выигрыша (как правило, в районе 0,4-0,45), и нормальную общую прибыль (ну, скажем, 1000 ставок) - депозит просто улетит в небеса !
Любая стратегия имеет вероятность слива и я бы не стал осуждать однозначно мартина и со стопами можно быстро слиться в умелых руках )))
Да без проблем можно сделать вероятность слива пренебрежительно маленькой. Вероятность землетрясения 12 баллов будет больше !
Вопрос только в депозите - обладателю огромного депозита гораздо разумнее иметь банковские проценты, чем мизер, который дает мартингейл при такой низкой вероятности слива.
мартин
там эта шпилька сливная просто в будущем ))
продолжение, но с агрессивной торговлей.
Любая стратегия имеет вероятность слива и я бы не стал осуждать однозначно мартина и со стопами можно быстро слиться в умелых руках )))
вот так выглядит график баланса, для стратегии, по которой 60% правильных входов.
вот так выглядит мартин по подбрасыванию монетки
Могу повторить - все легко считается. Заоблачный депозит необходим для обеспечения необходимой надежности, то есть, вероятности неслива.
Давайте конкретный пример !
Сколько у нас вероятность единичного выигрыша (скорректированная для равного ТП и СЛ) ? Ну, скажем, 0,8 - нереально много, хочу заметить.
Сколько мартингейл-серий мы хотим выиграть ? Ну, допустим 10 (и при этом мы будем иметь 10 ставок прибыли) - на этом не заработаешь, но для иллюстрации...
Какой у нас депозит ? Ну, скажем, 10 ставок.
В результате получаем, что вероятность слива для таких условий составлят 8% - немного, но у нас ведь нереально высокий процент выигрыша, и совсем небольшая общая прибыль.
Если мы возьмем реальную вероятность единичного выигрыша (как правило, в районе 0,4-0,45), и нормальную общую прибыль (ну, скажем, 1000 ставок) - депозит просто улетит в небеса !
Но почему Вы упорно исключаете из Ваших вычислений ПРИБЫЛЬ, полученную при движении цены в убыточную для Мартина сторону?..
Чем она Вам так не угодила?..
Но почему Вы упорно исключаете из Ваших вычислений ПРИБЫЛЬ, полученную при движении цены в убыточную для Мартина сторону?..
Чем она Вам так не угодила?..
Все свои рассуждения он строит относительно классического мартингейла. Другие варианты он не считает мартингейлом. Ваш вариант в классическую схему не вписывается.
Именно.
Выставление локирующего ордера - эквивалентно закрытию убыточной позиции раньше времени. Кроме того, возможны всякие хитрые манипуляции лотами. Плюс дополнительные выставления ордеров на сильно коррелированных парах.
Только все это - уже не мартингейл !
о. и этот тут. опять буйствует ))его загрузили в теме про монетку, он и замолк. а тут опять воскрес.
В теме про монетку я с оппонентом разошёлся только в одном - в, якобы, стремлении графика исходов вернуться к нулевой линии,так как никто так и не смог объяснить, откуда монетка может знать, ГДЕ эта самая линия находится,.. и ГДЕ, относительно её находится график в данный момент . Ссылки на бесконечность - тоже не проходит, так как попытка подвести промежуточные итоги в любой точке "бесконечной" серии будет всегда давать результат только по КОНЕЧНОМУ массиву исходных данных (от старта серии до места измерений). И о бесконечности, по этому результату, делать выводы - не корректно.
Во второй части спора (о вероятности выпадения той или иной серии) - мы просто разными словами говорили одно и то же: выпадение любой серии - РАВНОвероятно. Но, оппоненты не пожелали согласиться, что в таком случае график серии вполне может никогда не вернуться к горизонтальной нулевой линии
А по сему, я тогда просто сосредоточился на морском воздухе и солнышке,.. с пожеланиями и всем остальным того же ... и тема ушла "с первых полос"
А ты - "замолк"...
Все свои рассуждения он строит относительно классического мартингейла. Другие варианты он не считает мартингейлом. Ваш вариант в классическую схему не вписывается.
Типа, при классическом Мартине, бабки стричь с обратного хода цены - не по-пацански?..
Типа, при классическом Мартине, бабки стричь с обратного хода цены - не по-пацански?..
Да нет, просто эта техника - уже не называется "мартингейлом".
А все эти разговоры про "обратный ход цены при мартингейле" - эквивалентны рассказам милионеров о том, как они заработали миллион, найдя яблоко, помыв его, и продав, купив два яблока, и продав... и так далее. Странно только, что рыночные торговки яблоками - продают гораздо больше, а до миллионного состояния им далеко... Ах, да, миллионер забыл сказать об одной мелочи, которой нет у торговок яблок...
Так и здесь... Народ говорит про "мартингейл", хотя использует совсем другие техники, и именно на них зарабатывает.