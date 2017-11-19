Мистер Мартин и его друзья - страница 10

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prikolnyjkent:

Ну где логика, а?..

Когда цена идёт против Мартина - она, своим этим ходом, и даёт трейдеру те самые средства, которые необходимы для поддержания Мартина (!)

Нафига тогда нужен заоблачный депозит?.. 

Могу повторить - все легко считается. Заоблачный депозит необходим для обеспечения необходимой надежности, то есть, вероятности неслива.

Давайте конкретный пример !

Сколько у нас вероятность единичного выигрыша (скорректированная для равного ТП и СЛ) ? Ну, скажем, 0,8 - нереально много, хочу заметить.

Сколько мартингейл-серий мы хотим выиграть ? Ну, допустим 10 (и при этом мы будем иметь 10 ставок прибыли) - на этом не заработаешь, но для иллюстрации...

Какой у нас депозит ? Ну, скажем, 10 ставок.

В результате получаем, что вероятность слива для таких условий составлят 8% - немного, но у нас ведь нереально высокий процент выигрыша, и совсем небольшая общая прибыль.

Если мы возьмем реальную вероятность единичного выигрыша (как правило, в районе 0,4-0,45), и нормальную общую прибыль (ну, скажем, 1000 ставок) - депозит просто улетит в небеса !

 
Andrei Grass:
 

Любая стратегия имеет вероятность слива и я бы не стал осуждать однозначно мартина и со стопами можно быстро слиться в умелых руках )))

Да без проблем можно сделать вероятность слива пренебрежительно маленькой. Вероятность землетрясения 12 баллов будет больше !

Вопрос только в депозите - обладателю огромного депозита гораздо разумнее иметь банковские проценты, чем мизер, который дает мартингейл при такой низкой вероятности слива.

 
Andrei Grass:

мартин



там эта шпилька сливная просто в будущем ))

 
Andrei Grass:

продолжение, но с агрессивной торговлей.

Любая стратегия имеет вероятность слива и я бы не стал осуждать однозначно мартина и со стопами можно быстро слиться в умелых руках )))

нет.
вот так выглядит график баланса, для стратегии, по которой 60% правильных входов.

вот так выглядит мартин по подбрасыванию монетки

 
George Merts:

Могу повторить - все легко считается. Заоблачный депозит необходим для обеспечения необходимой надежности, то есть, вероятности неслива.

Давайте конкретный пример !

Сколько у нас вероятность единичного выигрыша (скорректированная для равного ТП и СЛ) ? Ну, скажем, 0,8 - нереально много, хочу заметить.

Сколько мартингейл-серий мы хотим выиграть ? Ну, допустим 10 (и при этом мы будем иметь 10 ставок прибыли) - на этом не заработаешь, но для иллюстрации...

Какой у нас депозит ? Ну, скажем, 10 ставок.

В результате получаем, что вероятность слива для таких условий составлят 8% - немного, но у нас ведь нереально высокий процент выигрыша, и совсем небольшая общая прибыль.

Если мы возьмем реальную вероятность единичного выигрыша (как правило, в районе 0,4-0,45), и нормальную общую прибыль (ну, скажем, 1000 ставок) - депозит просто улетит в небеса !


Но почему Вы упорно исключаете из Ваших вычислений ПРИБЫЛЬ, полученную при движении цены в убыточную для Мартина сторону?..

Чем она Вам так не угодила?..

 
prikolnyjkent:

Но почему Вы упорно исключаете из Ваших вычислений ПРИБЫЛЬ, полученную при движении цены в убыточную для Мартина сторону?..

Чем она Вам так не угодила?..

Все свои рассуждения он строит относительно классического мартингейла. Другие варианты он не считает мартингейлом. Ваш вариант в классическую схему не вписывается.
 
khorosh:
Все свои рассуждения он строит относительно классического мартингейла. Другие варианты он не считает мартингейлом. Ваш вариант в классическую схему не вписывается.

Именно.

Выставление локирующего ордера - эквивалентно закрытию убыточной позиции раньше времени. Кроме того, возможны всякие хитрые манипуляции лотами.  Плюс дополнительные выставления ордеров на сильно коррелированных парах.

Только все это - уже не мартингейл !

 
igrok333:

о. и этот тут. опять буйствует ))

его загрузили в теме про монетку, он и замолк. а тут опять воскрес.

В теме про монетку я с оппонентом разошёлся только в одном - в, якобы, стремлении графика исходов вернуться к нулевой линии,так как никто так и не смог объяснить, откуда монетка может знать, ГДЕ эта самая линия находится,.. и ГДЕ, относительно её находится график в данный момент  . Ссылки на бесконечность - тоже не проходит, так как попытка подвести промежуточные итоги в любой точке "бесконечной" серии будет всегда давать результат только по КОНЕЧНОМУ массиву исходных данных (от старта серии до места измерений). И о бесконечности, по этому результату, делать выводы - не корректно. 

Во второй части спора (о вероятности выпадения той или иной серии) - мы просто разными словами говорили одно и то же: выпадение любой серии - РАВНОвероятно. Но, оппоненты не пожелали согласиться, что в таком случае график серии вполне может никогда не вернуться к горизонтальной нулевой линии

А по сему, я тогда просто сосредоточился на морском воздухе и солнышке,.. с пожеланиями и всем остальным того же  ... и тема ушла "с первых полос"

А ты - "замолк"... 


 
khorosh:
Все свои рассуждения он строит относительно классического мартингейла. Другие варианты он не считает мартингейлом. Ваш вариант в классическую схему не вписывается.

Типа, при классическом Мартине, бабки стричь с обратного хода цены - не по-пацански?.. 


 
prikolnyjkent:

Типа, при классическом Мартине, бабки стричь с обратного хода цены - не по-пацански?.. 

Да нет, просто эта техника - уже не называется "мартингейлом".

А все эти разговоры про "обратный ход цены при мартингейле" - эквивалентны рассказам милионеров о том, как они заработали миллион, найдя яблоко, помыв его, и продав, купив два яблока, и продав... и так далее. Странно только, что рыночные торговки яблоками - продают гораздо больше, а до миллионного состояния им далеко...  Ах, да, миллионер забыл сказать об одной мелочи, которой нет у торговок яблок... 

Так и здесь... Народ говорит про "мартингейл", хотя использует совсем другие техники, и именно на них зарабатывает.

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