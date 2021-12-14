Биткоин и крипто - страница 3

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fxsaber #:

Конечно, нужно накидывать еще комиссию.

а сколько комиссия?
 
TheXpert #:
а сколько комиссия?

0.08% на сторону.

 
fxsaber #:

0.08% на сторону.

киньте в личку плз
 
TheXpert #:
киньте в личку плз

ЛС закрыты. Гуглится по "MT5.CRYPTO.FUT".

 
fxsaber #:

аа, мог бы догадаться )) где

спасибо

___

Нормально, я так понимаю бридж на банановские фьючи с маркапом свопа и комиссии, у меня есть акки на бирже с условиями хуже.

Единственно, что там (на банановских фьючах) иногда такие шпили летают, что любые лонги вышибет, сегодня-завтра похоже как раз предстоит )

 
TheXpert #:

аа, мог бы догадаться )) где

спасибо

___

Нормально, я так понимаю бридж на банановские фьючи с маркапом свопа, у меня есть акки на бирже с условиями хуже.

Единственно, что там (на банановских фьючах) иногда такие шпили летают, что любые лонги вышибет, сегодня-завтра похоже как раз предстоит )

Тот брокер, название которго прислал, для BTCUSD со спредом менее 3000, комиссию не удерживает, но удерживает swap, каждые 4 часа, как при обычном ролловере в конце дня.

Этот swap небольшой и не очень то мешает.

А если ордер открыт и закрыт в промежутке 4 часа, то swap не удерживается.

 
Petros Shatakhtsyan #:

Тот брокер, название которго прислал, для BTCUSD со спредом менее 3000, комиссию не удерживает, но удерживает swap, каждые 4 часа, как при обычном ролловере в конце дня.

Этот swap небольшой и не очень то мешает.

А если ордер открыт и закрыт в промежутке 4 часа, то swap не удерживается.

Просьба поделиться ссылкой. Надо бы сравнить.

 
Petros Shatakhtsyan #:

Тот брокер, название которго прислал, для BTCUSD со спредом менее 3000, комиссию не удерживает, но удерживает swap, каждые 4 часа, как при обычном ролловере в конце дня.

Посчитал там мин. маркап таким скриптом.

double Commissions[];
const int Size = ArrayResize(Commissions, SymbolsTotal(true));

void OnInit()
{  
  ArrayInitialize(Commissions, DBL_MAX);
}

void OnTick()
{  
  string Str = NULL;
  
  for (int i = 0; i < Size; i++)
  {
    const string Symb = SymbolName(i, true);
    
    MqlTick Tick;
    
    if (SymbolInfoTick(Symb, Tick))
    {
      const double Koef = Tick.bid / Tick.ask;
      const double Commission = (1 - Koef) / (1 + Koef);
      
      if (Commission < Commissions[i])
        Commissions[i] = Commission;
      
      Str += "\n" + (string)i  + ": " + Symb + ": " + DoubleToString(Commissions[i] * 100, 3) + "%";
    }
  }
   
  Comment(Str);
}

На BTCUSD получилось ровно 0.02% на сторону. Для сравнения, на бинансе комиссия в два раза выше.


Транслируется и стакан, который, видимо, тоже замаркаплен. В общем, вопросы к данному месту есть, включая плечо 500:1.

 
fxsaber #:

Посчитал там мин. маркап таким скриптом.

На BTCUSD получилось ровно 0.02% на сторону. Для сравнения, на бинансе комиссия в два раза выше.


Транслируется и стакан, который, видимо, тоже замаркаплен. В общем, вопросы к данному месту есть, включая плечо 500:1.

У меня есть демо сигнал. Точное плечо не посчитал, но наверно около 1:200 - 1:300. А это для BTCUSD достаточно много.

И еще добавлю что у них нет комиссии. У них только Swap, который удерживается раз в 4 часа.

Повторю, что если внутри этого промежутка открываем и закрываем ордер, то ничего не удерживается.


The below table lists the historical average financing fee (%) per lot:

Cryptocurrency Long (Buy) Short (Sell)


BTC -0.0147% -0.0123%

.

.

 
Petros Shatakhtsyan #:

У меня есть демо сигнал. Точное плечо не посчитал, но наверно около 1:200 - 1:300. А это для BTCUSD достаточно много.

С текущим положением цен назвать их кухней на 100% мешает только ситуация со свопами:

И еще добавлю что у них нет комиссии. У них только Swap, который удерживается раз в 4 часа.

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