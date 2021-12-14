Биткоин и крипто - страница 3
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Конечно, нужно накидывать еще комиссию.
а сколько комиссия?
0.08% на сторону.
0.08% на сторону.
киньте в личку плз
ЛС закрыты. Гуглится по "MT5.CRYPTO.FUT".
аа, мог бы догадаться )) где
спасибо
___
Нормально, я так понимаю бридж на банановские фьючи с маркапом свопа и комиссии, у меня есть акки на бирже с условиями хуже.
Единственно, что там (на банановских фьючах) иногда такие шпили летают, что любые лонги вышибет, сегодня-завтра похоже как раз предстоит )
аа, мог бы догадаться )) где
спасибо
___
Нормально, я так понимаю бридж на банановские фьючи с маркапом свопа, у меня есть акки на бирже с условиями хуже.
Единственно, что там (на банановских фьючах) иногда такие шпили летают, что любые лонги вышибет, сегодня-завтра похоже как раз предстоит )
Тот брокер, название которго прислал, для BTCUSD со спредом менее 3000, комиссию не удерживает, но удерживает swap, каждые 4 часа, как при обычном ролловере в конце дня.
Этот swap небольшой и не очень то мешает.
А если ордер открыт и закрыт в промежутке 4 часа, то swap не удерживается.
Тот брокер, название которго прислал, для BTCUSD со спредом менее 3000, комиссию не удерживает, но удерживает swap, каждые 4 часа, как при обычном ролловере в конце дня.
Этот swap небольшой и не очень то мешает.
А если ордер открыт и закрыт в промежутке 4 часа, то swap не удерживается.
Просьба поделиться ссылкой. Надо бы сравнить.
Тот брокер, название которго прислал, для BTCUSD со спредом менее 3000, комиссию не удерживает, но удерживает swap, каждые 4 часа, как при обычном ролловере в конце дня.
Посчитал там мин. маркап таким скриптом.
На BTCUSD получилось ровно 0.02% на сторону. Для сравнения, на бинансе комиссия в два раза выше.
Транслируется и стакан, который, видимо, тоже замаркаплен. В общем, вопросы к данному месту есть, включая плечо 500:1.
Посчитал там мин. маркап таким скриптом.
На BTCUSD получилось ровно 0.02% на сторону. Для сравнения, на бинансе комиссия в два раза выше.
Транслируется и стакан, который, видимо, тоже замаркаплен. В общем, вопросы к данному месту есть, включая плечо 500:1.
У меня есть демо сигнал. Точное плечо не посчитал, но наверно около 1:200 - 1:300. А это для BTCUSD достаточно много.
И еще добавлю что у них нет комиссии. У них только Swap, который удерживается раз в 4 часа.
Повторю, что если внутри этого промежутка открываем и закрываем ордер, то ничего не удерживается.
The below table lists the historical average financing fee (%) per lot:
.
.
У меня есть демо сигнал. Точное плечо не посчитал, но наверно около 1:200 - 1:300. А это для BTCUSD достаточно много.
С текущим положением цен назвать их кухней на 100% мешает только ситуация со свопами:
И еще добавлю что у них нет комиссии. У них только Swap, который удерживается раз в 4 часа.