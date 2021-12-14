Биткоин и крипто - страница 4

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fxsaber #:

С текущим положением цен назвать их кухней на 100% мешает только ситуация со свопами:

Я тоже им не очень то доверяю и поэтому пока торгую на демо счете.

Но кроме того есть одна проблема, где лучше хранить биткойны, чтобы оттуда внести депозит или вывести  ?

 
Petros Shatakhtsyan #:
BTC -0.0147% -0.0123%

если это каждые 4 часа, это очень и очень много, непомерно много

 
michaelrusfish Robinson #:
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