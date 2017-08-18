Скальпинг - страница 4

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Kirill Shushkevich:

да это понятно но пока успеваю)


Есть два слова: скальпинг и пипсовка. Между ним разница есть ?

 
Kirill Shushkevich:
Я начал пробовать скальпировать, за три дня результаты не плохие, но хотел бы услышать людей, которые скальпируют или пробовали. Напишите какие нибудь советы или рекомендации, делитесь опытом. 

Изучать рынок так, чтобы в любой точке графика ткнув мышкой мог сказать куда пойдет цена, и это достигается ежедневными тренировками в изучении левой части графика. 

 
Victor Ziborov:

Есть два слова: скальпинг и пипсовка. Между ним разница есть ?


ну значит я пипсую

 
Rafil Nurmukhametov:

Изучать рынок так, чтобы в любой точке графика ткнув мышкой мог сказать куда пойдет цена, и это достигается ежедневными тренировками в изучении левой части графика. 


будем к этому стремиться

 
Kirill Shushkevich:

ну значит я пипсую


не важно какой стиль торговли используешь, главное чтобы тебе это нравилось и приносило доход. Я тоже пипсую и это основной вид торговли для меня, у меня нет жесткого тейка или стопа, все по ситуации и эмоциональному состоянию, главное дисциплина, если не идет в твою сторону лучше выйти, будет ещё множество входов.

вот пример часа торговли:


 
Rafil Nurmukhametov:

не важно какой стиль торговли используешь, главное чтобы тебе это нравилось и приносило доход. Я тоже пипсую и это основной вид торговли для меня, у меня нет жесткого тейка или стопа, все по ситуации и эмоциональному состоянию, главное дисциплина, если не идет в твою сторону лучше выйти, будет ещё множество входов.

вот пример часа торговли:



Результат отличный. Как-то Вы на самых вершинах продавали. И в низинах покупали. Чётко, ловко.

 
Rafil Nurmukhametov:

не важно какой стиль торговли используешь, главное чтобы тебе это нравилось и приносило доход. Я тоже пипсую и это основной вид торговли для меня, у меня нет жесткого тейка или стопа, все по ситуации и эмоциональному состоянию, главное дисциплина, если не идет в твою сторону лучше выйти, будет ещё множество входов.

вот пример часа торговли:



ну не плохо

 
Kirill Shushkevich:
Я начал пробовать скальпировать, за три дня результаты не плохие, но хотел бы услышать людей, которые скальпируют или пробовали. Напишите какие нибудь советы или рекомендации, делитесь опытом. 

На высоковолатильных децентролизованных рынках скальпинга быть не может... 

Принцип "Лучше синица в руках чем журавль в небе" приводит к потере депозита ...

 
Vladimir Pastushak:

На высоковолатильных децентролизованных рынках скальпинга быть не может... 

Принцип "Лучше синица в руках чем журавль в небе" приводит к потере депозита ...


я тренируюсь на спокойном рынке 

 
Rafil Nurmukhametov:

не важно какой стиль торговли используешь, главное чтобы тебе это нравилось и приносило доход. Я тоже пипсую и это основной вид торговли для меня, у меня нет жесткого тейка или стопа, все по ситуации и эмоциональному состоянию, главное дисциплина, если не идет в твою сторону лучше выйти, будет ещё множество входов.

вот пример часа торговли:



а объемы вы применяете?

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