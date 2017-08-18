Скальпинг - страница 10

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Viktor Korchagin:

Я скальпировал около 4 месяцев ...очень сильно напряжно...понял что не моё.


у меня два счета среднесрок и для скальпинга пока на среднесрочном стоит сделка я скальпирую от 1-4 сделок в день мне нравиться

 
Kirill Shushkevich:

у меня два счета среднесрок и для скальпинга пока на среднесрочном стоит сделка я скальпирую от 1-4 сделок в день мне нравиться


Видимо от темперамента зависит...я люблю спокойно торговать, конечно сделки висят по долгу, а в скальпинге у меня сильно глаза замываливались..входы начинаешь видеть по всюду)))

На каком ТМ торгуешь и валюте?

 
Viktor Korchagin:

Видимо от темперамента зависит...я люблю спокойно торговать, конечно сделки висят по долгу, а в скальпинге у меня сильно глаза замываливались..входы начинаешь видеть по всюду)))


не я могу ждать вход весь день и не захожу как тяп ляп)

 
Kirill Shushkevich:

не я могу ждать вход весь день и не захожу как тяп ляп)


Какой прирост получается сделать в месяц, с какой просадкой?

 

Скальпинг получится только у нужного брокера, коих нужно мониторить на предмет лучшего исполнения. У остальных так себе: либо топтание на месте, либо слив.

Плюс, нужна движущая сила (резкие импульсы), а на тихом рынке не всегда получается


 
Ivan Butko:

Скальпинг получится только у нужного брокера, коих нужно мониторить на предмет лучшего исполнения. У остальных так себе: либо топтание на месте, либо слив.

Плюс, нужна движущая сила (резкие импульсы), а на тихом рынке не всегда получается



Достойный результат! Но демо..на реале затупят исполнения..еще и сделки по 20 секунд(((

 
Viktor Korchagin:

Какой прирост получается сделать в месяц, с какой просадкой?


просадка до 40% прирост до 150%

 
Ivan Butko:

Скальпинг получится только у нужного брокера, коих нужно мониторить на предмет лучшего исполнения. У остальных так себе: либо топтание на месте, либо слив.

Плюс, нужна движущая сила (резкие импульсы), а на тихом рынке не всегда получается



на моем брокере нормальный импульс спред фиксированный 2 пункта

 
Kirill Shushkevich:

просадка до 40% прирост до 150%


Когда на реал, открывай памм счет думаю народ подтянется...инвесторы любят таки прибыли  в месяц...но просадку мне кажется нужно уменьшить ))

 

на демо всегда почти хорошие результаты но на реали все не так просто)

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