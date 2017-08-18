Скальпинг - страница 10
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Я скальпировал около 4 месяцев ...очень сильно напряжно...понял что не моё.
у меня два счета среднесрок и для скальпинга пока на среднесрочном стоит сделка я скальпирую от 1-4 сделок в день мне нравиться
у меня два счета среднесрок и для скальпинга пока на среднесрочном стоит сделка я скальпирую от 1-4 сделок в день мне нравиться
Видимо от темперамента зависит...я люблю спокойно торговать, конечно сделки висят по долгу, а в скальпинге у меня сильно глаза замываливались..входы начинаешь видеть по всюду)))
На каком ТМ торгуешь и валюте?
Видимо от темперамента зависит...я люблю спокойно торговать, конечно сделки висят по долгу, а в скальпинге у меня сильно глаза замываливались..входы начинаешь видеть по всюду)))
не я могу ждать вход весь день и не захожу как тяп ляп)
не я могу ждать вход весь день и не захожу как тяп ляп)
Какой прирост получается сделать в месяц, с какой просадкой?
Скальпинг получится только у нужного брокера, коих нужно мониторить на предмет лучшего исполнения. У остальных так себе: либо топтание на месте, либо слив.
Плюс, нужна движущая сила (резкие импульсы), а на тихом рынке не всегда получается
Скальпинг получится только у нужного брокера, коих нужно мониторить на предмет лучшего исполнения. У остальных так себе: либо топтание на месте, либо слив.
Плюс, нужна движущая сила (резкие импульсы), а на тихом рынке не всегда получается
Достойный результат! Но демо..на реале затупят исполнения..еще и сделки по 20 секунд(((
Какой прирост получается сделать в месяц, с какой просадкой?
просадка до 40% прирост до 150%
Скальпинг получится только у нужного брокера, коих нужно мониторить на предмет лучшего исполнения. У остальных так себе: либо топтание на месте, либо слив.
Плюс, нужна движущая сила (резкие импульсы), а на тихом рынке не всегда получается
на моем брокере нормальный импульс спред фиксированный 2 пункта
просадка до 40% прирост до 150%
Когда на реал, открывай памм счет думаю народ подтянется...инвесторы любят таки прибыли в месяц...но просадку мне кажется нужно уменьшить ))
на демо всегда почти хорошие результаты но на реали все не так просто)