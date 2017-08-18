Скальпинг - страница 9

Новый комментарий
 
Alexey Volchanskiy:

Да, реал дисциплинирует. Демка есть демка, продул - открыл новый счет, делов-то


да не демки не так сконцентрируешься в торговлю короче торгуешь от балды

 
Alexander Ivanov:
На реале , метод этот, отсечет не нужные мысли.

Чтобы идти к профиту, надо идти по нужному руслу мыслей, и как инициировать эти мысли.
Ведь любая победа, успех - это слаженно работающие мысли и отсечение некоторых пагубных мыслей. Мысли человека ведут либо к успеху, либо к провалу.
Зарождение истинно важной мысли в душе - есть начало начал.


П.С. немного философии :)

поддерживаю

 
Alexander Ivanov:

вот я на маленькой сумме не так контролирую торговлю, а вот есть второй счет среднесрочный там уже подход по серьезней

 

очень дисциплинирует торговля перед публикой, есть желающие потренироваться?

не обязательно объяснять причины входа и выхода, можно и на демо, для тренировки хватает того что за тобой наблюдают

 
Rafil Nurmukhametov:

очень дисциплинирует торговля перед публикой, есть желающие потренироваться?

не обязательно объяснять причины входа и выхода, можно и на демо, для тренировки хватает того что за тобой наблюдают


это как?

 
Kirill Shushkevich:

это как?


создать трансляцию либо на канале ютуб, либо конференцию в TeamViewer, думаю что народ подтянется

 
Rafil Nurmukhametov:

создать трансляцию либо на канале ютуб, либо конференцию в TeamViewer, думаю что народ подтянется


а кто показывать будет то?

 
Kirill Shushkevich:

а кто показывать будет то?


любой желающий себя потренировать в плане дисциплины. 

Это один из советов и рекомендаций тебе как автору темы и всем читающим, ты же сам спрашивал в первом посте.  

 
Rafil Nurmukhametov:

любой желающий себя потренировать в плане дисциплины. 

Это один из советов и рекомендаций тебе как автору темы и всем читающим, ты же сам спрашивал в первом посте.  


а понятно да я просто тут отвлекся как не будь попробую

 
Kirill Shushkevich:

а понятно да я просто тут отвлекся как не будь попробую


Я скальпировал около 4 месяцев ...очень сильно напряжно...понял что не моё.

1234567891011
Новый комментарий