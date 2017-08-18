Скальпинг - страница 9
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Да, реал дисциплинирует. Демка есть демка, продул - открыл новый счет, делов-то
да не демки не так сконцентрируешься в торговлю короче торгуешь от балды
На реале , метод этот, отсечет не нужные мысли.
П.С. немного философии :)
поддерживаю
вот я на маленькой сумме не так контролирую торговлю, а вот есть второй счет среднесрочный там уже подход по серьезней
очень дисциплинирует торговля перед публикой, есть желающие потренироваться?
не обязательно объяснять причины входа и выхода, можно и на демо, для тренировки хватает того что за тобой наблюдают
очень дисциплинирует торговля перед публикой, есть желающие потренироваться?
не обязательно объяснять причины входа и выхода, можно и на демо, для тренировки хватает того что за тобой наблюдают
это как?
это как?
создать трансляцию либо на канале ютуб, либо конференцию в TeamViewer, думаю что народ подтянется
создать трансляцию либо на канале ютуб, либо конференцию в TeamViewer, думаю что народ подтянется
а кто показывать будет то?
а кто показывать будет то?
любой желающий себя потренировать в плане дисциплины.
Это один из советов и рекомендаций тебе как автору темы и всем читающим, ты же сам спрашивал в первом посте.
любой желающий себя потренировать в плане дисциплины.
Это один из советов и рекомендаций тебе как автору темы и всем читающим, ты же сам спрашивал в первом посте.
а понятно да я просто тут отвлекся как не будь попробую
а понятно да я просто тут отвлекся как не будь попробую
Я скальпировал около 4 месяцев ...очень сильно напряжно...понял что не моё.