Скальпинг - страница 7

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Petr Baskakov:

при любом стиле торговли нужна своя Торговая Система..тем более для скальпинга или пипсовки ) всё индивидуально..


да это так но надо ее слепить как то из нескольких стратегий и все будет норм)

[Удален]  
Kirill Shushkevich:

да это так но надо ее слепить как то из нескольких стратегий и все будет норм)


всё верно - перебрать стратегии - взять лучшее-удалить лишнее- настроить параметры - получать прибыль ))

 
Petr Baskakov:

всё верно - перебрать стратегии - взять лучшее-удалить лишнее- настроить параметры - получать прибыль ))


большую прибыль)))

 
Petr Baskakov:

всё верно - перебрать стратегии - взять лучшее-удалить лишнее- настроить параметры - получать прибыль ))


Круто! Надеюсь, покажете на личном примере? )))

 

Есть очень хороший метод , как научиться торговать на демо-счете. Не  просто получать профит-убыток или строить стратегии.

А совсем по иному.

 
Alexander Ivanov:

Есть очень хороший метод , как научиться торговать на демо-счете. Не  просто получать профит-убыток или строить стратегии.

А совсем по иному.

А я знаю этот метод.

Смысл такой: на демо-счете не торговать )))

 
Renat Akhtyamov:

А я знаю этот метод.

Смысл такой: на демо-счете не торговать )))

Именно на демке научится, но совсем по другоми методу. Еще никто не знает.

Скоро открою отдельную ветку. 
И научу всех)))
 
Victor Ziborov:

Результат отличный. Как-то Вы на самых вершинах продавали. И в низинах покупали. Чётко, ловко.


все достаточно просто, если смотреть что происходит внутри минутной свечи, а именно 1 сек таймфрейм.  

Вот так  выглядят точки входа и выхода на секундном таймфрейме


 
Alexander Ivanov:
Именно на демке научится, но совсем по другоми методу. Еще никто не знает.

Скоро открою отдельную ветку. 
И научу всех)))

и на реале этот метод не покатит? 

буду ждать... поучиться - это всегда интересно

 

На демо тренироваться не то вот на реале это другая тема.

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