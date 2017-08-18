Скальпинг - страница 7
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при любом стиле торговли нужна своя Торговая Система..тем более для скальпинга или пипсовки ) всё индивидуально..
да это так но надо ее слепить как то из нескольких стратегий и все будет норм)
да это так но надо ее слепить как то из нескольких стратегий и все будет норм)
всё верно - перебрать стратегии - взять лучшее-удалить лишнее- настроить параметры - получать прибыль ))
всё верно - перебрать стратегии - взять лучшее-удалить лишнее- настроить параметры - получать прибыль ))
большую прибыль)))
всё верно - перебрать стратегии - взять лучшее-удалить лишнее- настроить параметры - получать прибыль ))
Круто! Надеюсь, покажете на личном примере? )))
Есть очень хороший метод , как научиться торговать на демо-счете. Не просто получать профит-убыток или строить стратегии.
А совсем по иному.
Есть очень хороший метод , как научиться торговать на демо-счете. Не просто получать профит-убыток или строить стратегии.
А совсем по иному.
А я знаю этот метод.
Смысл такой: на демо-счете не торговать )))
А я знаю этот метод.
Смысл такой: на демо-счете не торговать )))
Результат отличный. Как-то Вы на самых вершинах продавали. И в низинах покупали. Чётко, ловко.
все достаточно просто, если смотреть что происходит внутри минутной свечи, а именно 1 сек таймфрейм.
Вот так выглядят точки входа и выхода на секундном таймфрейме
Именно на демке научится, но совсем по другоми методу. Еще никто не знает.
и на реале этот метод не покатит?
буду ждать... поучиться - это всегда интересно
На демо тренироваться не то вот на реале это другая тема.