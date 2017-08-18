Скальпинг - страница 8
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На демо тренироваться не то вот на реале это другая тема.
полностью поддерживаю, когда я пришел на рынок, то попал к человеку на обучение, который с первых занятий приучал торговать на реале, пусть центовый счет, но реал.
За что ему премного благодарен, за эту науку.
полностью поддерживаю, когда я пришел на рынок, то попал к человеку на обучение, который с первых занятий приучал торговать на реале, пусть центовый счет, но реал.
За что ему премного благодарен, за эту науку.
я то же сразу начал с реала
полностью поддерживаю, когда я пришел на рынок, то попал к человеку на обучение, который с первых занятий приучал торговать на реале, пусть центовый счет, но реал.
За что ему премного благодарен, за эту науку.
цетовый тоже не то... там спреды завышены.
у меня на центовом спред фиксированный от двух
у меня на центовом спред фиксированный от двух
А у меня 11-15 на 5-знаке
полностью поддерживаю, когда я пришел на рынок, то попал к человеку на обучение, который с первых занятий приучал торговать на реале, пусть центовый счет, но реал.
За что ему премного благодарен, за эту науку.
Да, реал дисциплинирует. Демка есть демка, продул - открыл новый счет, делов-то
и на реале этот метод не покатит?
буду ждать... поучиться - это всегда интересно
П.С. немного философии :)
Да, реал дисциплинирует. Демка есть демка, продул - открыл новый счет, делов-то
А у меня 11-15 на 5-знаке
ну это нормально