Скальпинг - страница 8

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Kirill Shushkevich:

На демо тренироваться не то вот на реале это другая тема.


полностью поддерживаю, когда я пришел на рынок, то попал к человеку на обучение, который с первых занятий приучал торговать на реале, пусть центовый счет, но реал. 

За что ему премного благодарен, за эту науку. 

 
Rafil Nurmukhametov:

полностью поддерживаю, когда я пришел на рынок, то попал к человеку на обучение, который с первых занятий приучал торговать на реале, пусть центовый счет, но реал. 

За что ему премного благодарен, за эту науку. 


я то же сразу начал с реала

 
Rafil Nurmukhametov:

полностью поддерживаю, когда я пришел на рынок, то попал к человеку на обучение, который с первых занятий приучал торговать на реале, пусть центовый счет, но реал. 

За что ему премного благодарен, за эту науку. 

цетовый тоже не то... там спреды завышены. Не попипсуешь (
 
elibrarius:
цетовый тоже не то... там спреды завышены.

у меня на центовом спред фиксированный от двух

 
Kirill Shushkevich:

у меня на центовом спред фиксированный от двух


А у меня 11-15 на 5-знаке

 
Rafil Nurmukhametov:

полностью поддерживаю, когда я пришел на рынок, то попал к человеку на обучение, который с первых занятий приучал торговать на реале, пусть центовый счет, но реал. 

За что ему премного благодарен, за эту науку. 


Да, реал дисциплинирует. Демка есть демка, продул - открыл новый счет, делов-то

 
Rafil Nurmukhametov:

и на реале этот метод не покатит? 

буду ждать... поучиться - это всегда интересно

На реале , метод этот, отсечет не нужные мысли.

Чтобы идти к профиту, надо идти по нужному руслу мыслей, и как инициировать эти мысли.
Ведь любая победа, успех - это слаженно работающие мысли и отсечение некоторых пагубных мыслей. Мысли человека ведут либо к успеху, либо к провалу.
Зарождение истинно важной мысли в душе - есть начало начал.


П.С. немного философии :)
 
Alexey Volchanskiy:

Да, реал дисциплинирует. Демка есть демка, продул - открыл новый счет, делов-то

Демку надо использовать не так как обычно. А по другому. Поэтому многие учатся в ошибках своих на реалах, теряя не малые суммы, пока не  достигнут немного позитивного уровня.
 
 
Alexey Volchanskiy:

А у меня 11-15 на 5-знаке


ну это нормально

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