Повтор опроса - кто откуда (пишите в комментах)

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Всего проголосовало: 54
 

Был 2-3 года назад такой опрос, интересно, насколько изменились пропорции. Собственно, ночью гулял, слушал передачу и сказали, что на Дальнем Востоке живет 18 миллионов человек!

Это на такую гигантскую территорию. То-то я думаю, почему по ночам форум мертвый. И почему к ним прут китайцы.

Пишите плз, кто откуда, ну хотя бы на уровне региона. Про многих я и так знаю, но много новеньких появилось за эти несколько лет.

Я из Санкт-Петербурга

 

Всё, опрос окончен, 100% - украинцы на форуме


 
Vitaly Muzichenko:

Всё, опрос окончен, 100% - украинцы на форуме



))) сдаемся!

 
Alexey Volchanskiy:

))) сдаемся!


черт, я-то русский, так что фифти-фифти)) напугал

 
Alexey Volchanskiy:

черт, я-то русский, так что фифти-фифти)) напугал

Точно русский?  Как-то сомнения пробирают)

Ну а это совсем по-украински: сдаемся! Так что есть над чем подумать, пока на прогулке

 
Vitaly Muzichenko:

Точно русский?  Как-то сомнения пробирают)

Ну а это совсем по-украински: сдаемся! Так что есть над чем подумать, пока на прогулке


Русский чЕрт )) Врачи сказали гулять ночью, минимальный уровень пыльцы злаковых.

 

Может Вам ещё и ключи дать от квартиры ! где деньги лежат ! 

 

Россия маленькая страна если учитывать территории пригодные для проживания ! не больше двух Франции !

 

Аласка, тундра, индеец.

 
Лауреат:

Россия маленькая страна если учитывать территории пригодные для проживания ! не больше двух Франции !


Да здрасте! Гугл мэмс поможет прозреть )) Другое дело, что территории пустые. Ту ехал через Новгородскую область, непаханные поля, пустые деревни... Все в города свалили, кто мог

Просто смешно, что при таких резервах в центре раздают гектар на Дальнем Востоке. Экспансию китаезов закрыть, что ли?
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