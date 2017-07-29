Повтор опроса - кто откуда (пишите в комментах)
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Был 2-3 года назад такой опрос, интересно, насколько изменились пропорции. Собственно, ночью гулял, слушал передачу и сказали, что на Дальнем Востоке живет 18 миллионов человек!
Это на такую гигантскую территорию. То-то я думаю, почему по ночам форум мертвый. И почему к ним прут китайцы.
Пишите плз, кто откуда, ну хотя бы на уровне региона. Про многих я и так знаю, но много новеньких появилось за эти несколько лет.
Я из Санкт-Петербурга
Всё, опрос окончен, 100% - украинцы на форуме
Всё, опрос окончен, 100% - украинцы на форуме
))) сдаемся!
))) сдаемся!
черт, я-то русский, так что фифти-фифти)) напугал
черт, я-то русский, так что фифти-фифти)) напугал
Точно русский? Как-то сомнения пробирают)
Ну а это совсем по-украински: сдаемся! Так что есть над чем подумать, пока на прогулке
Точно русский? Как-то сомнения пробирают)
Ну а это совсем по-украински: сдаемся! Так что есть над чем подумать, пока на прогулке
Русский чЕрт )) Врачи сказали гулять ночью, минимальный уровень пыльцы злаковых.
Может Вам ещё и ключи дать от квартиры ! где деньги лежат !
Россия маленькая страна если учитывать территории пригодные для проживания ! не больше двух Франции !
Аласка, тундра, индеец.
Россия маленькая страна если учитывать территории пригодные для проживания ! не больше двух Франции !
Да здрасте! Гугл мэмс поможет прозреть )) Другое дело, что территории пустые. Ту ехал через Новгородскую область, непаханные поля, пустые деревни... Все в города свалили, кто могПросто смешно, что при таких резервах в центре раздают гектар на Дальнем Востоке. Экспансию китаезов закрыть, что ли?
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