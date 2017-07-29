Повтор опроса - кто откуда (пишите в комментах) - страница 9

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Dmitry Fedoseev:

Смотрите позитивно на все. Деление на способных выживать самостоятельно и не способных выживать самостоятельно.

У людей при рождении способности одинаковые и меняются они позже под воздействием искусственно созданных условий развития, а у неразумных существ нет такого разделения, поскольку они и не пытались совершенствовать своё общество - оно и так совершенно, поскольку заложено природой. 
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:
Неразумные общества нам не понять - мешает разум! Ими движет инстинкт выживания и самосохранения, заложенные с рождения, который постоянно совершенствуется от поколения к поколению. Разумные существа ослабли этот механизм, полагаясь на разум. Правильно они поступают или нет, рассудит время и история.

С чего вы взяли что ослабли, если возможно есть аналог коллективного разума у нас, то почему ослабли. почему нет иных мнений о форме саморегуляции, она ведь тоже эволюционирует.

 
Yousufkhodja Sultonov:
Получается, что, социализм - присущ неразумным существам, а капитализм - удел разумных существ (человечества), которые разбили социум (общество) на богатых (достойных) и бедных (менее достойных) слоев. Это и есть издержки разума.

Скорее всего так и есть.

 
Gorg1983:

С чего вы взяли что ослабли, если возможно есть аналог коллективного разума у нас, то почему ослабли. почему нет иных мнений о форме саморегуляции, она ведь тоже эволюционирует.


Закончилось совершенство.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Закончилось совершенство.


Надо полагать Вы вкурсе  где есть пик совершенства? 

 

С этим не поспоришь


 
Gorg1983:

Надо полагать Вы вкурсе  где есть пик совершенства? 


Играю в покер. Немного отстаю от реалтайм.

Пик совершенства? Конечно знаю.

Это на границе роста и падения.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Играю в покер. Немного отстаю от реалтайм.

Пик совершенства? Конечно знаю.

Это на границе роста и падения.


Да да.. знамо дело, это ка с трендом. Где его начало и конец, а то что мазками один тренд налазит на другой, так это вообще. В зависимости от тф там где у одного рост-для другого-продолжение падения. Так что всё это высокопарный трёп.Границы эти в эволюционном плане не очерчены. 

 
Yousufkhodja Sultonov:
У людей при рождении способности одинаковые и меняются они позже под воздействием искусственно созданных условий развития, а у неразумных существ нет такого разделения, поскольку они и не пытались совершенствовать своё общество - оно и так совершенно, поскольку заложено природой. 

Здрасте одинаковые, конечно разные. Генетика всегда будет играть свою роль.

 
Gorg1983:

Да да.. знамо дело, это ка с трендом. Где его начало и конец, а то что мазками один тренд налазит на другой, так это вообще. В зависимости от тф там где у одного рост-для другого-продолжение падения. Так что всё это высокопарный трёп.Границы эти в эволюционном плане не очерчены. 


Размытость всегда присутствует. Согласен.

А если ядрёные боНбы станут кидать, тренд куда??? В трёп??

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