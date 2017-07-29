Повтор опроса - кто откуда (пишите в комментах) - страница 7
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Это естественное физиологическое несогласие размножаться из-за отсутствия подходящих к этому условия. Высокоорганизованные организмы в неволе не размножаются.
Согласен, от условий, но, в первую очередь - от менталитета народа. Например, для России, сложилась такая ситуация с 1946 года, независимо от условий:
Согласен, от условий, но, в первую очередь - от менталитета народа. Например, для России, сложилась такая ситуация с 1946 года, независимо от условий:
Это вряд ли.
Чем ниже уровень жизни, тем выше рождаемость. Просто для того, чтобы популяция не вымерла. Работает независимо от менталитета.
Республика Таджикистан, Согдийская область (бывшая Ленинабадская), город Бустон (бывший Чкаловск).
В студенческие годы (1966-72) ездил в Москву и обратно на поезде. Любовался огромными просторами России. Уверен, все нападки на Россию, в первую очередь, из-за огромной территории. Будьте бдительны, срочно повышайте рождаемость, уговаривайте своих жен, подруг и под любым предлогом склоняйте их к рождению детей. Пусть, женщины России ничем не занимаются, а только рожают детей. В этом - будущее России.
А у нас в основном в семьях по одному ребенку ((
Согласитесь, этого ведь, мало. Даже не обеспечивает простое воспроизводство, когда двое воспроизводят двоих. Даже в этом случае численность населения будет уменьшаться за счет бесплодных пар. Сейчас минимально необходимое среднее количество детей в семье равно 3-м.
Конечно вы правы, но по крайней мере в мегаполисах сейчас такая ситуация. Хотя за рождение ребенка платят так называемый материнский капитал, 453000 р или в переводе на баксы $7550
У меня в районе в супермаркетах одни узбеки, таджики и вообще все больше восточных лиц на улицах. Хотя радует большое количество женщин с колясками на улицах.
Был 2-3 года назад такой опрос, интересно, насколько изменились пропорции. Собственно, ночью гулял, слушал передачу и сказали, что на Дальнем Востоке живет 18 миллионов человек!
Это на такую гигантскую территорию. То-то я думаю, почему по ночам форум мертвый. И почему к ним прут китайцы.
Пишите плз, кто откуда, ну хотя бы на уровне региона. Про многих я и так знаю, но много новеньких появилось за эти несколько лет.
Я из Санкт-Петербурга
Регион (70) Томская область, Каргасок
Согласитесь, этого ведь, мало. Даже не обеспечивает простое воспроизводство, когда двое воспроизводят двоих. Даже в этом случае численность населения будет уменьшаться за счет бесплодных пар. Сейчас минимально необходимое среднее количество детей в семье равно 3-м.
Да, уважаемый.
Сегодня случайно на поле разрушил ногой муравейник,такой небольшой песчаный холмик в котором типо род-дом или ясли, так муравьи в первую очередь спасают-сохраняют яйца. Даже такие казалось бы примитивные существа понимают, что на этом основано их существование. А дай им сироп из сахара(айфон, музон, анфитамин) и они забудут про яйца.
Уже всё дали дурням(айфон, музон, анфитамин) для того, чтобы забыли о самопроизводстве. Понятно, что в недалёком будущем останутся только муравьи, пчёлы и им подобные общественные образования.
захотел посмотреть результат, а сайт позволил второй раз проголосовать :-)
теперь я точно репликтоид - это наша привилегия
Да, уважаемый.
Сегодня случайно на поле разрушил ногой муравейник,такой небольшой песчаный холмик в котором типо род-дом или ясли, так муравьи в первую очередь спасают-сохраняют яйца. Даже такие казалось бы примитивные существа понимают, что на этом основано их существование. А дай им сироп из сахара(айфон, музон, анфитамин) и они забудут про яйца.
Уже всё дали дурням(айфон, музон, анфитамин) для того, чтобы забыли о самопроизводстве. Понятно, что в недалёком будущем останутся только муравьи, пчёлы и им подобные общественные образования.
Так и сахар им даёт не их сородич.
А вообще интересно в сравнении с ломехузами (вроде), там они как раз перестают спасать.
Когда внутри вида жопа, стимулы гаснут.