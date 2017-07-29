Повтор опроса - кто откуда (пишите в комментах) - страница 7

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Dmitry Fedoseev:

Это естественное физиологическое несогласие размножаться из-за отсутствия подходящих к этому условия. Высокоорганизованные организмы в неволе не размножаются.

Согласен, от условий, но, в первую очередь - от менталитета народа. Например, для России, сложилась такая ситуация с 1946 года, независимо от условий:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Согласен, от условий, но, в первую очередь - от менталитета народа. Например, для России, сложилась такая ситуация с 1946 года, независимо от условий:


Это вряд ли.

Чем ниже уровень жизни, тем выше рождаемость. Просто для того, чтобы популяция не вымерла. Работает независимо от менталитета.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Республика Таджикистан, Согдийская область (бывшая Ленинабадская), город Бустон (бывший Чкаловск).

В студенческие годы (1966-72) ездил в Москву и обратно на поезде. Любовался огромными просторами России. Уверен, все нападки на Россию, в первую очередь, из-за огромной территории. Будьте бдительны, срочно повышайте рождаемость, уговаривайте своих жен, подруг и под любым предлогом  склоняйте их к рождению детей. Пусть, женщины России ничем не занимаются, а только рожают  детей. В этом - будущее России. 

А у нас в основном в семьях по одному ребенку ((
 
Alexey Volchanskiy:
А у нас в основном в семьях по одному ребенку ((
Согласитесь, этого ведь, мало. Даже не обеспечивает простое воспроизводство, когда двое воспроизводят двоих. Даже в этом случае численность населения будет уменьшаться за счет бесплодных пар. Сейчас минимально необходимое среднее количество детей в семье равно 3-м.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Согласитесь, этого ведь, мало. Даже не обеспечивает простое воспроизводство, когда двое воспроизводят двоих. Даже в этом случае численность населения будет уменьшаться за счет бесплодных пар. Сейчас минимально необходимое среднее количество детей в семье равно 3-м.

Конечно вы правы, но по крайней мере в мегаполисах сейчас такая ситуация. Хотя за рождение ребенка платят так называемый материнский капитал, 453000 р или в переводе на баксы $7550

 

У меня в районе в супермаркетах одни узбеки, таджики и вообще все больше восточных лиц на улицах. Хотя радует большое количество женщин с колясками на улицах.

 
Alexey Volchanskiy:

Был 2-3 года назад такой опрос, интересно, насколько изменились пропорции. Собственно, ночью гулял, слушал передачу и сказали, что на Дальнем Востоке живет 18 миллионов человек!

Это на такую гигантскую территорию. То-то я думаю, почему по ночам форум мертвый. И почему к ним прут китайцы.

Пишите плз, кто откуда, ну хотя бы на уровне региона. Про многих я и так знаю, но много новеньких появилось за эти несколько лет.

Я из Санкт-Петербурга


Регион (70) Томская область, Каргасок

 
Yousufkhodja Sultonov:
Согласитесь, этого ведь, мало. Даже не обеспечивает простое воспроизводство, когда двое воспроизводят двоих. Даже в этом случае численность населения будет уменьшаться за счет бесплодных пар. Сейчас минимально необходимое среднее количество детей в семье равно 3-м.

Да, уважаемый.

Сегодня случайно на поле разрушил ногой муравейник,такой небольшой песчаный холмик в котором типо род-дом или ясли, так муравьи в первую очередь спасают-сохраняют яйца. Даже такие казалось бы примитивные существа понимают, что на этом основано их существование. А дай им сироп из сахара(айфон, музон, анфитамин) и они забудут про яйца.

Уже всё дали дурням(айфон, музон, анфитамин) для того, чтобы забыли о самопроизводстве. Понятно, что в недалёком будущем останутся только муравьи, пчёлы и им подобные общественные образования. 

 

захотел посмотреть результат, а сайт позволил второй раз проголосовать :-)

теперь я точно репликтоид - это наша привилегия

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Да, уважаемый.

Сегодня случайно на поле разрушил ногой муравейник,такой небольшой песчаный холмик в котором типо род-дом или ясли, так муравьи в первую очередь спасают-сохраняют яйца. Даже такие казалось бы примитивные существа понимают, что на этом основано их существование. А дай им сироп из сахара(айфон, музон, анфитамин) и они забудут про яйца.

Уже всё дали дурням(айфон, музон, анфитамин) для того, чтобы забыли о самопроизводстве. Понятно, что в недалёком будущем останутся только муравьи, пчёлы и им подобные общественные образования. 

Спасают они ведь не от своего вида.

Так и сахар им даёт не их сородич. 

А вообще интересно в сравнении с ломехузами (вроде), там они как раз перестают спасать.

Когда внутри вида жопа, стимулы гаснут.

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