Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция? - страница 2
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Реакции быть не должно, смысл? Зачем форум превращать в помойку, и потворствовать идиотам!
Многое зависит от ситуации и способа оскорбления - правдой нельзя оскорбить, бывает больно её слышать, но иногда стоит задуматься о ней. Часто проявляющий агрессивность человек чем то не доволен, просто он иначе не умеет себя вести - в этом случае надо меньше реагировать на него, если это важно для Вас, то попробовать успокоить его и добиться продуктивной беседы. Если человек испытывает неприязнь к вам и его оскорбление продиктовано желанием отомстить, проявив агрессию в вербальной форме, то надо оценить, правы ли были в той ситуации, подумать о возможности примирения, и, если это не помогает, то в зависимости от ущерба причиняемого Вам обратиться за помощью авторитетных лиц и структур, либо просто игнорировать.
Главное, не переходить на взаимные оскорбления - это не продуктивно.
Однако, каждый имеет право на эмоции...
Реакции быть не должно, смысл? Зачем форум превращать в помойку, и потворствовать идиотам!
Я согласен с HozyainKuhni. Надо уважать самого себя и не опускаться до помойки. Есть такое выражение "Не оспаривай глупца". А если человек на форуме вас "обидеть норовит", не отвечайте ему совсем. Пусть ему будет казаться, что он промахнулся. Поэтому я выбираю пункт "Смолчать в тряпочку". Представьте себе, что вы идёте по улице, а на вас лает собачка. Вы, ведь, не становитесь на четвереньки, и не лаете в ответ. Вы думаете: "не ведает, что творит" и идёте дальше. Уважайте самого себя!
Я согласен с HozyainKuhni. Надо уважать самого себя и не опускаться до помойки. Есть такое выражение "Не оспаривай глупца". А если человек на форуме вас "обидеть норовит", не отвечайте ему совсем. Пусть ему будет казаться, что он промахнулся. Поэтому я выбираю пункт "Смолчать в тряпочку". Представьте себе, что вы идёте по улице, а на вас лает собачка. Вы, ведь, не становитесь на четвереньки, и не лаете в ответ. Вы думаете: "не ведает, что творит" и идёте дальше. Уважайте самого себя!
Я всегда лаю на собачек в ответ, потому что всегда и во всем нужен фидбэк, умение общаться на разных языках это тоже искусство :)
А ваша логика в масштабах всего общества приводит к интересным казусам - когда умные молчат а тупые творят беспредел в т.ч. и во власти.
Я всегда лаю на собачек в ответ, потому что всегда и во всем нужен фидбэк
так вот "что нужно вашему обидчику от вас?" вы задавали себе такой вопрос?
ничего особенного кроме вашей энергетики.
вариант 1 они вас зацепили? вы ответили в обратку? значит вас подоят и вы отдадите то, что от вас хотели.
вариант 2 они вас зацепили? вы ответили в обратку? вы нагнали столько ЖУТИ(энергетики), что вам кажется, что противник в шоке и подавлен? вы заблуждаетесь, он не смог принять все сразу и в ступоре, и ему хватит этого на долго.
вариант 3 они вас зацепили? вы не ответили и прошли мимо? им кажется что вы сдались, но они не получили энергетику и продолжают вас нозить. вы ответили в обратку? дальше смотрите пункт 1 или 2.
вариант 4 они вас зацепили? вы не ответили и прошли мимо? им кажется что вы сдались, но они не получили энергетику и продолжают вас нозить. вы не поддаетесь на провокации и они понимают что с вас нечего взять, как следствие нападки во временем прекращаются.
вариант 5 они вас зацепили? вы ответили в обратку? и на физическом уровне убили обидчика. больше вас никто не нозит, так как некому (самый лучший вариант из всех так как со временем останутся только культурные и воспитанные люди).
с уважением.
В годы ссср
Институт радио-электроники,в городе Пушкино
А, ну этот-то я знаю )) Написали бы, кафедра сопромата. Я Бонч заканчивал.
Я всегда лаю на собачек в ответ, потому что всегда и во всем нужен фидбэк, умение общаться на разных языках это тоже искусство :)
А ваша логика в масштабах всего общества приводит к интересным казусам - когда умные молчат а тупые творят беспредел в т.ч. и во власти.
Максим, я согласен в Вашим вторым предложением. Но лично мне не хочется участвовать в разоблачениях. И я согласен, что это с моей стороны нехорошо. Я согласен, что я - эгоист, но хочу заниматься интересными для меня делами.
одним из моих образований является психология.
так вот "что нужно вашему обидчику от вас?" вы задавали себе такой вопрос?
ничего особенного кроме вашей энергетики.
вариант 1 они вас зацепили? вы ответили в обратку? значит вас подоят и вы отдадите то, что от вас хотели.
вариант 2 они вас зацепили? вы ответили в обратку? вы нагнали столько ЖУТИ(энергетики), что вам кажется, что противник в шоке и подавлен? вы заблуждаетесь, он не смог принять все сразу и в ступоре, и ему хватит этого на долго.
вариант 3 они вас зацепили? вы не ответили и прошли мимо? им кажется что вы сдались, но они не получили энергетику и продолжают вас нозить. вы ответили в обратку? дальше смотрите пункт 1 или 2.
вариант 4 они вас зацепили? вы не ответили и прошли мимо? им кажется что вы сдались, но они не получили энергетику и продолжают вас нозить. вы не поддаетесь на провокации и они понимают что с вас нечего взять, как следствие нападки во временем прекращаются.
вариант 5 они вас зацепили? вы ответили в обратку? и на физическом уровне убили обидчика. больше вас никто не нозит, так как некому (самый лучший вариант из всех так как со временем останутся только культурные и воспитанные люди).
с уважением.
Вы точно учились на психфаке? звучит как бредятинка, особенно про энергетику.
Если человек находится в социуме и каждая единица покажет ему что он не прав, то он волей-неволей задумается, если все будут молчать то он продолжит развивать свою телегу, и никому не известно к чему это приведет в итоге. Не обязательно эмоционировать по этому поводу, просто ответить и этого будет достаточно :)
Почему сейчас активно борются с пропагандой? потому что средний человек достаточно биологичен и глуп, на него воздействует реклама, навязанные идеи, вера, ну и вы прекрасно знаете к чему это все приводит даже в государственных масштабах. А когда некому ничего возразить это вообще конец. И да, в конце концов дело доходит до физического уничтожения, когда этот процесс перерастает все мыслимые рамки.
Я собираю фразы, нашел к случаю.
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Глупо надеяться совершить что-то глобальное, например установить мир во всем мире, устроить счастье для всех, но каждый может сделать какое-нибудь маленькое дело, благодаря которому мир станет хоть чуточку лучше...
К примеру, застрелить кого-нибудь.
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Теперь транслируем применительно к форуму )