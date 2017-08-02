Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция? - страница 2

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Реакции быть не должно, смысл? Зачем форум превращать в помойку, и потворствовать идиотам! 

 

Многое зависит от ситуации и способа оскорбления - правдой нельзя оскорбить, бывает больно её слышать, но иногда стоит задуматься о ней. Часто проявляющий агрессивность человек чем то не доволен, просто он иначе не умеет себя вести - в этом случае надо меньше реагировать на него, если это важно для Вас, то попробовать успокоить его и добиться продуктивной беседы. Если человек испытывает неприязнь к вам и его оскорбление продиктовано желанием отомстить, проявив агрессию в вербальной форме, то надо оценить, правы ли были в той ситуации, подумать о возможности примирения, и, если это не помогает, то в зависимости от ущерба причиняемого Вам обратиться за помощью авторитетных лиц и структур, либо просто игнорировать.

Главное, не переходить на взаимные оскорбления - это не продуктивно.

Однако, каждый имеет право на эмоции...

 
HozyainKuhni:

Реакции быть не должно, смысл? Зачем форум превращать в помойку, и потворствовать идиотам! 

Я согласен с HozyainKuhni. Надо уважать самого себя и не опускаться до помойки. Есть такое выражение "Не оспаривай глупца". А если человек на форуме вас "обидеть норовит", не отвечайте ему совсем. Пусть ему будет казаться, что он промахнулся. Поэтому я выбираю пункт "Смолчать в тряпочку". Представьте себе, что вы идёте по улице, а на вас лает собачка. Вы, ведь, не становитесь на четвереньки, и не лаете в ответ. Вы думаете: "не ведает, что творит" и идёте дальше. Уважайте самого себя! 

[Удален]  
Victor Ziborov:

Я согласен с HozyainKuhni. Надо уважать самого себя и не опускаться до помойки. Есть такое выражение "Не оспаривай глупца". А если человек на форуме вас "обидеть норовит", не отвечайте ему совсем. Пусть ему будет казаться, что он промахнулся. Поэтому я выбираю пункт "Смолчать в тряпочку". Представьте себе, что вы идёте по улице, а на вас лает собачка. Вы, ведь, не становитесь на четвереньки, и не лаете в ответ. Вы думаете: "не ведает, что творит" и идёте дальше. Уважайте самого себя! 

Я всегда лаю на собачек в ответ, потому что всегда и во всем нужен фидбэк, умение общаться на разных языках это тоже искусство :)

А ваша логика в масштабах всего общества приводит к интересным казусам - когда умные молчат а тупые творят беспредел в т.ч. и во власти.


 
Вариант - "Сразу написать админам!))
Со скриншотами."

Или просто уйти с такого "сррача".


И не нужно отвечать, ничего не доказывать.
Как вода, найти низ и сохранить внутреннее спокойствие.

Да простит нас Небо.
 
Maxim Dmitrievsky:
Я всегда лаю на собачек в ответ, потому что всегда и во всем нужен фидбэк
одним из моих образований является психология.

так вот "что нужно вашему обидчику от вас?" вы задавали себе такой вопрос?
ничего особенного кроме вашей энергетики.
вариант 1 они вас зацепили? вы ответили в обратку? значит вас подоят и вы отдадите то, что от вас хотели.
вариант 2 они вас зацепили? вы ответили в обратку? вы нагнали столько ЖУТИ(энергетики), что вам кажется, что противник в шоке и подавлен? вы заблуждаетесь, он не смог принять все сразу и в ступоре, и ему хватит этого на долго.
вариант 3 они вас зацепили? вы не ответили и прошли мимо? им кажется что вы сдались, но они не получили энергетику и продолжают вас нозить. вы ответили в обратку? дальше смотрите пункт 1 или 2.
вариант 4 они вас зацепили? вы не ответили и прошли мимо? им кажется что вы сдались, но они не получили энергетику и продолжают вас нозить. вы не поддаетесь на провокации и они понимают что с вас нечего взять, как следствие нападки во временем прекращаются.
вариант 5 они вас зацепили? вы ответили в обратку? и на физическом уровне убили обидчика. больше вас никто не нозит, так как некому (самый лучший вариант  из всех так как со временем останутся только культурные и воспитанные люди).

с уважением.

 
stsmotor2:

В годы ссср

Институт радио-электроники,в городе Пушкино


А, ну этот-то я знаю )) Написали бы, кафедра сопромата. Я Бонч заканчивал.

 
Maxim Dmitrievsky:

Я всегда лаю на собачек в ответ, потому что всегда и во всем нужен фидбэк, умение общаться на разных языках это тоже искусство :)

А ваша логика в масштабах всего общества приводит к интересным казусам - когда умные молчат а тупые творят беспредел в т.ч. и во власти.

Максим, я согласен в Вашим вторым предложением. Но лично мне не хочется участвовать в разоблачениях. И я согласен, что это с моей стороны нехорошо. Я согласен, что я - эгоист, но хочу заниматься интересными для меня делами.

[Удален]  
Andrey Kisselyov:
одним из моих образований является психология.

так вот "что нужно вашему обидчику от вас?" вы задавали себе такой вопрос?
ничего особенного кроме вашей энергетики.
вариант 1 они вас зацепили? вы ответили в обратку? значит вас подоят и вы отдадите то, что от вас хотели.
вариант 2 они вас зацепили? вы ответили в обратку? вы нагнали столько ЖУТИ(энергетики), что вам кажется, что противник в шоке и подавлен? вы заблуждаетесь, он не смог принять все сразу и в ступоре, и ему хватит этого на долго.
вариант 3 они вас зацепили? вы не ответили и прошли мимо? им кажется что вы сдались, но они не получили энергетику и продолжают вас нозить. вы ответили в обратку? дальше смотрите пункт 1 или 2.
вариант 4 они вас зацепили? вы не ответили и прошли мимо? им кажется что вы сдались, но они не получили энергетику и продолжают вас нозить. вы не поддаетесь на провокации и они понимают что с вас нечего взять, как следствие нападки во временем прекращаются.
вариант 5 они вас зацепили? вы ответили в обратку? и на физическом уровне убили обидчика. больше вас никто не нозит, так как некому (самый лучший вариант  из всех так как со временем останутся только культурные и воспитанные люди).

с уважением.

Вы точно учились на психфаке? звучит как бредятинка, особенно про энергетику.

Если человек находится в социуме и каждая единица покажет ему что он не прав, то он волей-неволей задумается, если все будут молчать то он продолжит развивать свою телегу, и никому не известно к чему это приведет в итоге. Не обязательно эмоционировать по этому поводу, просто ответить и этого будет достаточно :)

Почему сейчас активно борются с пропагандой? потому что средний человек достаточно биологичен и глуп, на него воздействует реклама, навязанные идеи, вера, ну и вы прекрасно знаете к чему это все приводит даже в государственных масштабах. А когда некому ничего возразить это вообще конец. И да, в конце концов дело доходит до физического уничтожения, когда этот процесс перерастает все мыслимые рамки.

 

Я собираю фразы, нашел к случаю.

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Глупо надеяться совершить что-то глобальное, например установить мир во всем мире, устроить счастье для всех, но каждый может сделать какое-нибудь маленькое дело, благодаря которому мир станет хоть чуточку лучше...

К примеру, застрелить кого-нибудь.

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Теперь транслируем применительно к форуму )

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