МТ5 - в потенциале лучшая торговая и аналитическая платформа в мире! - страница 2
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Здесь не совсем понял, - этот шлюз только для брокеров, или также и для простых трейдеров? Если только для брокеров, то где найти тех, которые через него работают и предоставляют открытый доступ ко всем этим рынкам и инструментам?
Честно говоря, и не знал об этом.
Откройте демо и посмотрите:
Причем они все разные ... кто торгует или делает аналитику по биткоин и нефти - подойдет FXChoice ... кто по акциям - GebTrade и Just2Trade, и т.д.
Я делаю аналитику в анг части (и не только по форекс), и тут очень хорошо, что существуют у разных брокеров такие разные инструменты типа как их специализация например.
Что до аналитики (у Вас в заглавии написано про аналитическую платформу) - то МТ5 лучшая, и это даже можно не обсуждать - это очевидно.
Почему знаменитые аналитики "не охотно" сейчас берут MT5 для публикаций своей аналитики?
Деньги ...
В чем тут преимущество МТ5 в этой так сказать "коммерции"?
Например, никто не будет бесплатно использовать и публиковать чарт какой-то платформы, зная, что она за это другим аналитикам дает деньги.
То есть - спонсируя массы аналитиков - эти платформы просто сужают себе рынок.
В этом смысле (в смысле аналитической коммерции) МТ5 и тут выигрывает, потому что для аналитики платформа просто превосходная и, что очень важно - бесплатная для аналитика во всех смыслах, и с более широким рынком, то есть - более широкий охват аудитории для аналитиков (большинство из которых коммерсанты, то есть - им озват аудитории важен).
Тут, по той фразе про идею - надо время.
Насчет аналитики на МТ5 я согласен, но ведь она заперта вся в языке MQL5? Есть масса возможностей для анализа рынка, но ведь они доступны лишь программистам? Может ли это быть проблемой?
Да, разница впечатляет. Правда с квиком не успел познакомится, так как сразу перескочил на МТ.)) (Интуиция не обманула).
А TWS на самом деле большой, медленный и иногда глючит. Но у него есть API с кучей языков, гора документации, разных обучающих материалов, тех-поддержка на сайте IB на десятке языков, сканеры рынков, подписки на разные данные за плату. Впрочем, это уже имеет отношение к брокеру IB, а не платформе. Возможно там даже много лишнего... Но все же, платформа идеальна для ручного трейдинга с моей точки зрения.
Скажу больше - все посты от МК (и часть дискуссий) насчет загрузки тиков, кастомных символов и др - все переводится модераторами англ части на англ часть. И есть уже ветки ... народ ждет этих изменений.
То есть - франкоязычный, голландскоязычный и я русскоязычный - то есть все мы как англоязычные модераторы англ части :) активно переводим некоторые посты отсюда с рус части на англ часть, и постим туда с переводом.
Вот, по кастомным символам быстро нашел в англ части (и по ссылке перешел на оригинальный пост в рус):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Свои символы и свои датафиды в Метатрейдер 5
Renat Fatkhullin, 2017.04.07 21:45
В бета версии 1578 на MetaQuotes-Demo начали открывать доступ к истории:
Это пока бета-версия.
Что мы сделаем по шагам:
Кастомные символы будут штатно доступны в тестере. Возможно, что разрешим и в MQL5 Cloud Network.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Свои символы и свои датафиды в Метатрейдер 5
Renat Fatkhullin, 2017.04.08 12:47
Важно, что в стандартные символы нельзя импортировать свою историю, так как синхронизированность истории штатных инструментов контролируется сервером.
Для работы со своей историей лучше всего создавать свои кастомные наборы типа EURUSD.my, EURUSD.ticks
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Свои символы и свои датафиды в Метатрейдер 5
Renat Fatkhullin, 2017.06.16 00:22
Скоро будет доступно в бета-версии:
Насчет аналитики на МТ5 я согласен, но ведь она заперта вся в языке MQL5? Есть масса возможностей для анализа рынка, но ведь они доступны лишь программистам? Может ли это быть проблемой?
Там не имеет значения язык программирования. Аналитика - это не программный продукт.
МТ5 сильно заточен под аналитику, и я думаю, что вскоре ведущие аналитики будут использовать эту платформу для себя на своих знаменитых сайтах.
Тут просто надо время ... или надо время тем другим платформам которые вложились в аналитику и хотят "отбить бабки" ... но в любом случае - время на стороне МТ5.
В плане биржевой платформы - МТ5 есть куда расти. У квика, например, есть история открытого интереса (и сентимента), в МТ5 ее нужно собирать.
Не хватает очень сильно параметра "время обновления стакана, в миллисекундах". Не хватает подобного параметра и у данных сентимента. Сейчас невозможно провести синхронизацию этих данных с тиками! Это очень печально, и если разработчики прочитают этот пост и ответят: "КОГДА ЖЕ!?" будет очень замечательно. Прошу давно и везде где могу.
Не получается открыть новый демо счет чтобы подключится к серверу just2trade. Причина пока не ясна.
Я сейчас открыл -
Введите там где открытие счета - скан - введите Just2Trade и ждите ...
Там не имеет значения язык программирования. Аналитика - это не программный продукт.
МТ5 очень сильно заточен под аналитику, и я думаю, что вскоре ведущие аналитики будут использовать эту платформу для себя на своих знаменитых сайтах.
Тут просто надо время ... или надо время тем другим платформам которые вложились в аналитику и хотят "отбить бабки" ... но в любом случае - время на стороне МТ5.
Что Вы имеете ввиду под аналитикой?
Под аналитикой я подразумеваю использование инструментов для исследований рыночных закономерностей перед принятием торговых решений. В данном случае, в понятие "аналитики" может входить и фундаментальный и технический анализ. Возможности технического анализа на платформе МТ больше всего реализованы в языке MQL. С этим трудно спорить. Поле для исследований рынка и тестирования стратегий для программиста огромное. Значительно меньше возможностей для исследований у простых трейдеров. Однако, они тоже могут использовать разные индикаторы и тестер. Если бы еще добавить новостной поток или что то вроде добавочной платформы для фундаментального анализа (у IB есть специальная информационная платформа, я с ней почти не работал, но там вроде все для фундаментального анализа предназначено).
Я, будучи дилетантом в этих вопросах, просто рассуждаю и ориентируюсь.)
Не получается открыть новый демо счет чтобы подключится к серверу just2trade. Причина пока не ясна.
Но того брокера я привел для примера (я просто про него быстро нашел пост).
А там много брокеров, и у всех есть особенности как специализация.
Просто пройдитесь в этой секции форума по аннонсам МК по брокером - я всегда их читаю и открываю демо на всех где можно - чтобы посмотреть какие там инструменты и т.д.
Я сейчас открыл -
Введите там где открытие счета - скан - введите Just2Trade и ждите ...
Я это сделал, только он останавливается на окне с открыть демо счет и кнопкой next. Дальше просто не идет. Чуть позже еще раз попробую.