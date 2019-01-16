МТ5 - в потенциале лучшая торговая и аналитическая платформа в мире! - страница 2

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Реter Konow:

Здесь не совсем понял, - этот шлюз только для брокеров, или также и для простых трейдеров? Если только для брокеров, то где найти тех, которые через него работают и предоставляют открытый доступ ко всем этим рынкам и инструментам?

Честно говоря, и не знал об этом.


Откройте демо и посмотрите:



Причем они все разные ... кто торгует или делает аналитику по биткоин и нефти - подойдет FXChoice ... кто по акциям - GebTrade и Just2Trade, и т.д.
Я делаю аналитику в анг части (и не только по форекс), и тут очень хорошо, что существуют у разных брокеров такие разные инструменты типа как их специализация например.

 
Sergey Golubev:

Что до аналитики (у Вас в заглавии написано про аналитическую платформу) - то МТ5 лучшая, и это даже можно не обсуждать - это очевидно.

Почему знаменитые аналитики "не охотно" сейчас берут MT5 для публикаций своей аналитики?
Деньги ... 

  • Другие платформы спонсируют аналитику и спец сайты по аналитике (dailyfx и др);
  • Все ведущие аналитики - коммерсанты- одиночки, менее ведущие (но тоже всемирно известные) - работают на ведущих аналитических сайтах. И там тоже спонсорство от платформ (деньги). То есть, бесплатно опубликовать чарт с аналитикой от их платформы (не МТ5) будут только если платят ... 

В чем тут преимущество МТ5 в этой так сказать "коммерции"? 
Например, никто не будет бесплатно использовать и публиковать чарт какой-то платформы, зная, что она за это другим аналитикам дает деньги.
То есть - спонсируя массы аналитиков - эти платформы просто сужают себе рынок.

В этом смысле (в смысле аналитической коммерции) МТ5 и тут выигрывает, потому что для аналитики платформа просто превосходная и, что очень важно - бесплатная для аналитика во всех смыслах, и с более широким рынком, то есть - более широкий охват аудитории для аналитиков (большинство из которых коммерсанты, то есть - им озват аудитории важен).

Тут, по той фразе про идею - надо время.

Насчет аналитики на МТ5 я согласен, но ведь она заперта вся в языке MQL5? Есть масса возможностей для анализа рынка, но ведь они доступны лишь программистам? Может ли это быть проблемой?

 
Не получается открыть новый демо счет чтобы подключится к серверу just2trade. Причина пока не ясна.
 
Реter Konow:

Да, разница впечатляет. Правда с квиком не успел познакомится, так как сразу перескочил на МТ.)) (Интуиция не обманула).

А TWS на самом деле большой, медленный и иногда глючит. Но у него есть API с кучей языков, гора документации, разных обучающих материалов, тех-поддержка на сайте IB на десятке языков, сканеры рынков, подписки на разные данные за плату. Впрочем, это уже имеет отношение к брокеру IB, а не платформе. Возможно там даже много лишнего... Но все же, платформа идеальна для ручного трейдинга с моей точки зрения.


Скажу больше - все посты от МК (и часть дискуссий) насчет загрузки тиков, кастомных символов и др - все переводится модераторами англ части на англ часть. И есть уже ветки ... народ ждет этих изменений.

То есть - франкоязычный, голландскоязычный и я русскоязычный - то есть все мы как англоязычные модераторы англ части :) активно переводим некоторые посты отсюда с рус части на англ часть, и постим туда с переводом.

Вот, по кастомным символам быстро нашел в англ части (и по ссылке перешел на оригинальный пост в рус):

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Свои символы и свои датафиды в Метатрейдер 5

Renat Fatkhullin, 2017.04.07 21:45

В бета версии 1578 на MetaQuotes-Demo начали открывать доступ к истории:


Это пока бета-версия.

Что мы сделаем по шагам:

  1. Кастомные символы
  2. Кастомные синтетические символы, пересчитываемые по задаваемым формулам (будет легко строить индексы и композиты)
  3. Датафиды на MQL5, постоянно работающие в виде сервисов

Кастомные символы будут штатно доступны в тестере. Возможно, что разрешим и в MQL5 Cloud Network.


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Свои символы и свои датафиды в Метатрейдер 5

Renat Fatkhullin, 2017.04.08 12:47

Важно, что в стандартные символы нельзя импортировать свою историю, так как синхронизированность истории штатных инструментов контролируется сервером.

Для работы со своей историей лучше всего создавать свои кастомные наборы типа EURUSD.my, EURUSD.ticks

 
Реter Konow:

Насчет аналитики на МТ5 я согласен, но ведь она заперта вся в языке MQL5? Есть масса возможностей для анализа рынка, но ведь они доступны лишь программистам? Может ли это быть проблемой?


Там не имеет значения язык программирования. Аналитика - это не программный продукт.
МТ5 сильно заточен под аналитику, и я думаю, что вскоре ведущие аналитики будут использовать эту платформу для себя на своих знаменитых сайтах.
Тут просто надо время ... или надо время тем другим платформам которые вложились в аналитику и хотят "отбить бабки" ... но в любом случае - время на стороне МТ5.

[Удален]  

В плане биржевой платформы - МТ5 есть куда расти. У квика, например, есть история открытого интереса (и сентимента), в МТ5 ее нужно собирать.

Не хватает очень сильно параметра "время обновления стакана, в миллисекундах". Не хватает подобного параметра и у данных сентимента. Сейчас невозможно провести синхронизацию этих данных с тиками! Это очень печально, и если разработчики прочитают этот пост и ответят: "КОГДА ЖЕ!?" будет очень замечательно. Прошу давно и везде где могу.

 
Реter Konow:
Не получается открыть новый демо счет чтобы подключится к серверу just2trade. Причина пока не ясна.

Я сейчас открыл - 


Введите там где открытие счета - скан - введите Just2Trade и ждите ...



 
Sergey Golubev:

Там не имеет значения язык программирования. Аналитика - это не программный продукт.
МТ5 очень сильно заточен под аналитику, и я думаю, что вскоре ведущие аналитики будут использовать эту платформу для себя на своих знаменитых сайтах.
Тут просто надо время ... или надо время тем другим платформам которые вложились в аналитику и хотят "отбить бабки" ... но в любом случае - время на стороне МТ5.

Что Вы имеете ввиду под аналитикой?

Под аналитикой я подразумеваю использование инструментов для исследований рыночных закономерностей перед принятием торговых решений. В данном случае, в понятие "аналитики" может входить и фундаментальный и технический анализ. Возможности технического анализа на платформе МТ больше всего реализованы в языке MQL. С этим трудно спорить. Поле для исследований рынка и тестирования стратегий для программиста огромное. Значительно меньше возможностей для исследований у простых трейдеров. Однако, они тоже могут использовать разные индикаторы и тестер. Если бы еще добавить новостной поток или что то вроде добавочной платформы для фундаментального анализа (у IB есть специальная информационная платформа, я с ней почти не работал, но там вроде все для фундаментального анализа предназначено).

Я, будучи дилетантом в этих вопросах, просто рассуждаю и ориентируюсь.)

 
Реter Konow:
Не получается открыть новый демо счет чтобы подключится к серверу just2trade. Причина пока не ясна.

Но того брокера я привел для примера (я просто про него быстро нашел пост).
А там много брокеров, и у всех есть особенности как специализация.

Просто пройдитесь в этой секции форума по аннонсам МК по брокером - я всегда их читаю и открываю демо на всех где можно - чтобы посмотреть какие там инструменты и т.д.

 
Sergey Golubev:

Я сейчас открыл - 


Введите там где открытие счета - скан - введите Just2Trade и ждите ...



Я это сделал, только он останавливается на окне с открыть демо счет и кнопкой next. Дальше просто не идет. Чуть позже еще раз попробую.

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