МТ5 - в потенциале лучшая торговая и аналитическая платформа в мире!

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Всех кто согласен с этим тезисом, прошу обоснованно высказывать свое мнение.

Лично я считаю, что теоритически это вполне возможно и достижимо.

 

Вопрос в следующем:

Что для этого нужно?

 
Реter Konow:

Вопрос в следующем:

Что для этого нужно?

Теоретически и практически - уже лучшая (торговая и аналитическая платформа в мире).

Что нужно?
Время.
Все хорошее понимается не сразу. Тут, как говорится в одной язвительной знаменитой фразе - Женщина воспринимает новую идею сразу. А мужчина должен "переспать" с идеей чтобы её понять.

 
Sergey Golubev:
Теоретически и практически - уже лучшая (торговая и аналитическая платформа в мире).

Что нужно?
Время.
Все хорошее понимается не сразу. Тут, как говорится в одной язвительной знаменитой фразе - Женщина воспринимает новую идею сразу. А мужчина должен "переспать" с идеей чтобы её понять.

Ну хорошо, допустим уже лучшая. Однако, все познается в сравнении. Я работал только на трех платформах - МТ, ninja и ТWS.

Для алготрейдинга МТ5 безусловно лучшая платформа в мире. Здесь спорить бессмысленно. Но к сожалению для трейдинга в целом (который охватывает очень широкую область), ТWS гораздо дальше на данный момент.

Возможность биржевой торговли полноценно еще не реализована в МТ5. Подключение к различным торговым площадкам, сканеры рынков, и прочее... Было бы здорово, если бы МТ5 превратился в биржевой терминал наподобии TWS, и тогда имея лучший инструментарий для алготрейдинга он станет самой лучшей торговой платформой в мире!

Почему бы и нет?

 

TWS никогда не пользовался, так что сравнить не могу.
Но есть сравнение в Квиком:

Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее? 


 

И есть разные аннонсы от МК, например - 

Ликвидность для MetaTrader 5 от Just2Trade: 9 000+ инструментов на NYSE, NASDAQ, LSE и других биржах


Ликвидность для MetaTrader 5 от Just2Trade: 9 000+ инструментов на NYSE, NASDAQ, LSE и других биржах
Ликвидность для MetaTrader 5 от Just2Trade: 9 000+ инструментов на NYSE, NASDAQ, LSE и других биржах
  • 2017.02.13
  • www.metatrader5.com
На волне интереса брокеров к MetaTrader 5 группа компаний Just2Trade предложила интеграционное решение на базе шлюза MetaTrader 5 Gateway
 

Или вот видео (со скриптом который это делает в аттаче оригинального поста):

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вот что можно сделать с OpenCL прямо в терминале MetaTrader 5 без всяких DLL

Renat Fatkhullin, 2016.12.10 01:10

Это демонстрация не только расчетов на GPU в MQL5 коде, но и графических возможностей терминала:


Полный исходный код в виде скрипта приложен. Ошибка на OpenCL 1.2 исправлена.


 

В англ части форума есть две незафлуденные ветки типа MT4 vs MT5, где участвуют и сторонники МT5 и сторонники только МТ4, и "счет" там в пользу МT5 (в рус части таких веток с таким серьезным разбором преимуществ/недостатков одной платформы по отношению к другой - пока не видел):

Why is it better MT5 than MT4?? Does it have fewer limitations ???

Are you ready to give up MT4 for MT5 ?

 
Sergey Golubev:

И есть разные аннонсы от МК, например - 

Ликвидность для MetaTrader 5 от Just2Trade: 9 000+ инструментов на NYSE, NASDAQ, LSE и других биржах


Здесь не совсем понял, - этот шлюз только для брокеров, или также и для простых трейдеров? Если только для брокеров, то где найти тех, которые через него работают и предоставляют открытый доступ ко всем этим рынкам и инструментам?

Честно говоря, и не знал об этом.

 

Что до аналитики (у Вас в заглавии написано про аналитическую платформу) - то МТ5 лучшая, и это даже можно не обсуждать - это очевидно.

Почему знаменитые аналитики "не охотно" сейчас берут MT5 для публикаций своей аналитики?
Деньги ... 

  • Другие платформы спонсируют аналитику и спец сайты по аналитике (dailyfx и др);
  • Все ведущие аналитики - коммерсанты- одиночки, менее ведущие (но тоже всемирно известные) - работают на ведущих аналитических сайтах. И там тоже спонсорство от платформ (деньги). То есть, бесплатно опубликовать чарт с аналитикой от их платформы (не МТ5) будут только если платят ... 

В чем тут преимущество МТ5 в этой так сказать "коммерции"? 
Например, никто не будет бесплатно использовать и публиковать чарт какой-то платформы, зная, что она за это другим аналитикам дает деньги.
То есть - спонсируя массы аналитиков - эти платформы просто сужают себе рынок.

В этом смысле (в смысле аналитической коммерции) МТ5 и тут выигрывает, потому что для аналитики платформа просто превосходная и, что очень важно - бесплатная для аналитика во всех смыслах, и с более широким рынком, то есть - более широкий охват аудитории для аналитиков (большинство из которых коммерсанты, то есть - им охват аудитории важен).

Тут, по той фразе про идею - надо время.

 
Sergey Golubev:

TWS никогда не пользовался, так что сравнить не могу.
Но есть сравнение в Квиком:

Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее? 


Да, разница впечатляет. Правда с квиком не успел познакомится, так как сразу перескочил на МТ.)) (Интуиция не обманула).

А TWS на самом деле большой, медленный и иногда глючит. Но у него есть API с кучей языков, гора документации, разных обучающих материалов, тех-поддержка на сайте IB на десятке языков, сканеры рынков, подписки на разные данные за плату. Впрочем, это уже имеет отношение к брокеру IB, а не платформе. Возможно там даже много лишнего... Но все же, платформа идеальна для ручного трейдинга с моей точки зрения.

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