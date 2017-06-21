Как выглядит справедливая формула рейтинга Сигналов?
математики и теоретики велком!
рейтинг чего? продуктов, сигналов?
по идее можно было бы подобрать формулу, если были известны все все показатели (общее количество продуктов/сигналов, число покупателей/подписчиков).
По мне - рейтинг сигналов должен определяться ТОЛЬКО суммой реального Эквити на счету сигнала.
Основание единственное - доверие провайдера сигналов к своему собственному сигналу. Провайдер, который лучше всего знает свой сигнал - прекрасно сознает и то, имеет ли смысл рисковать большими суммами или нет. Соответственно, ни одна другая величина не покажет вам ощущения самого провайдера. А именно на эти ощущения и надо ориентироваться при установке рейтинга.
Слишком уж часто цель провайдера сигналов - "окучить лоха". Далеко ходить не надо - темы "ищу инвестора на гарантированный доход" - с завидной регулярностью появляются на форуме. Однако, их авторы - не хотят рисковать даже своей $100, за большее - и речи не идет. Что, неужели не могут заработать эту несчастную сотню ? Да могут ! Просто знают, что их сигнал с "гарантированной доходностью" - на самом деле гроша ломанного не стоит, и может слиться в любой момент. Провайдер сигналов же, который имеет на депозите хотя бы $10K своего реала - уже достоин внимания.
У всех демо-сигналов - рейтинг должен быть нулевым.
Причем, ежемесячно платить за сигнал имеет смысл не более 1% от Эквити.
Но, лох - не мамонт, он не вымрет... Так что сигнальщики могут не беспокоиться.
по идее можно было бы подобрать формулу, если были известны все все показатели (общее количество продуктов/сигналов, число покупателей/подписчиков).
цель -
не вдаваясь сейчас в доступность каких-то данных - обосновать и выписать формулу расчета рейтинга сигналов.
Чтоб она была адаптивной, устойчивой к "взлому", справедливой и т.д. То есть чтоб показывала действительный рейтинг торговли
ЗЫ Слово "справедливая" заменить на "кастомная".
"Правда всегда одна
Так говорил фараон"
Там 23 нелинейных настраиваемых компонента в формуле.
Управляется примерно так:
надо оставить только баланс...долой Эквити!
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математики и теоретики велком!