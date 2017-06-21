Как выглядит справедливая формула рейтинга Сигналов?

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математики и теоретики велком!

 
А вы с какой целью интересуетесь? Администрация на этот счёт всё равно своё мнение имеет и его менять не будет, скорее всего.
 
o_o:

математики и теоретики велком!


рейтинг чего? продуктов, сигналов?
по идее можно было бы подобрать формулу, если были известны все все показатели (общее количество продуктов/сигналов, число покупателей/подписчиков).
 
o_o:
Если твоя реальная цель затеять самый бурный холивар за всю историю форума, ты пожалуй выбрал самую правильную тему ))
 

По мне - рейтинг сигналов должен определяться ТОЛЬКО суммой реального Эквити на счету сигнала.

Основание единственное - доверие провайдера сигналов к своему собственному сигналу. Провайдер, который лучше всего знает свой сигнал - прекрасно сознает и то, имеет ли смысл рисковать большими суммами или нет. Соответственно, ни одна другая величина не покажет вам ощущения самого провайдера. А именно на эти ощущения и надо ориентироваться при установке рейтинга.

Слишком уж часто цель провайдера сигналов - "окучить лоха". Далеко ходить не надо - темы "ищу инвестора на гарантированный доход" - с завидной регулярностью появляются на форуме. Однако, их авторы - не хотят рисковать даже своей $100, за большее - и речи не идет. Что, неужели не могут заработать эту несчастную сотню ? Да могут ! Просто знают, что их сигнал с "гарантированной доходностью" - на самом деле гроша ломанного не стоит, и может слиться в любой момент. Провайдер сигналов же, который имеет на депозите хотя бы $10K своего реала - уже достоин внимания.


У всех демо-сигналов - рейтинг должен быть нулевым.

Причем, ежемесячно платить за сигнал имеет смысл не более 1% от Эквити.

Но, лох - не мамонт, он не вымрет... Так что сигнальщики могут не беспокоиться.

 
Andrey Dik:

по идее можно было бы подобрать формулу, если были известны все все показатели (общее количество продуктов/сигналов, число покупателей/подписчиков).


цель -

не вдаваясь сейчас в доступность каких-то данных - обосновать и выписать формулу расчета рейтинга сигналов.

Чтоб она была адаптивной, устойчивой к "взлому", справедливой и т.д.  То есть чтоб показывала действительный рейтинг торговли

 

Мысли вслух.

ЗЫ Слово "справедливая" заменить на "кастомная".

 
Я считаю, что справедливая формула рейтинга сигналов должна быть следующей: Время жизни депо X Прирост Х Коэффициент Шарпа и всё это разделить на значение Просадки. Здесь знак X означает умножить. Каждый из этих четырёх показателей может иметь вес (степень значимости), то есть каждый показатель умножить на какой-либо коэффициент. Следует уменьшить субъективизм. А то что Администрация имеет другое мнение, то это временно, и до них дойдёт.
 

"Правда всегда одна

Так говорил фараон"

 

Там 23 нелинейных настраиваемых компонента в формуле.

Управляется примерно так:


 

надо оставить только баланс...долой Эквити!

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