Любые скоростные улушения - респект!
Но хотелось бы все же от мат. применения перейти к обработке истории по примерно описанной технологии.
Подскажите с чем связано ограничении в тестери на 10496 проходом при оптимизации ?
Билд последний 450, выбирал полный перебор и генетическую оптимизацию максимум 10тыс. проходов.
Советник из сдандарной поставки терминала ...2EmaTime.
Мат.считалка это не просто игрушка, во первых на ней отрабатываются возможности ускорения,
во вторых её уже сейчас можно использовать для упрощённых расчётах на истории (по типу тут открылись, тут закрылись, разница в пунктах есть прибыль, без реальных открытий ордеров).
А это уже кое что.
Да, и при том на любых хитрых синтетиках это тоже работает.
--
Жаль нельзя писать для этой штуки сценарии. Придётся таки делать свою.
Чем делать свой ГА,
напиши лучше приблуду на с++, которая вместо сценария занималась бы перехватом событий тестера и нажатием кнопок, вот тебе и будет сценарий.
Так понимаю что скоро количество параметров увеличится, и для твоих задумок вполне хватит.
MetaTrader 5 Client Terminal build 470
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлено рисование графического объекта "Fibo Fan".
- Terminal: Исправлено управление показом шкал в графическом объекте "Chart".
- MQL5: Исправлена перезагрузка эксперта при смене аккаунта.
- MetaTester: Добавлена поддержка навигации по графику с клавиатуры при визуальном тестировании.
- MetaTester: Изменены скорости визуального тестирования для разных положений регулятора.
- MetaTester: Добавлена поддержка пользовательских индикаторов в шаблоне при визуальном тестировании.
- MetaTester: Добавлен вывод в журнал агента информации об изменении его настроек.
- MetaTester: Изменено размещение Data Window в визуальном тестировании.
- MetaTester: Введено общее ограничение на число параметров тестирования и оптимизации - 1024.
- MetaTester: Исправлено освобождение ресурсов при тестировании и оптимизации.
- MetaTester: Исправлено поведение команды очистки логовю Теперь её получают все агенты, в том числе работающие в MQL5 Cloud.
- MetaTester: Исправлено формирование путей к данным в режиме визуального тестирования.
- MetaTester: Исправлено отображение шкалы графика при визуальном тестировании.
- MetaTester: Исправлено отображение тикового графика при визуальном тестировании.
- MetaTester: Исправлена загрузка изменённой EX5-библиотеки.
- MetaTester: Исправлена работа агента при обращении к несуществующим агентам.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Обновлена документация.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Это уже действительно "кое-что". Только почему 1024? - для красивой цифири?- почему не 1'000'000?
Встает вопрос, как это теперь использовать. Ручками в настройках оптимизатора забивать проблематично. Вот если бы можно было 2-мерный массив указывать в качестве input, ммм..., типа так:
Были проведены оргмероприятия в связи с работой "облачных" агентов. Была проведена ревизия контроля использования памяти агентами тестирования. Ограничения были и раньше, но несогласованные между оптимизацией и тестированием. Ну и привели в соответствие документацию.
Посчитали, что 1024 хватит с лихвой, несмотря на всё усложняющегося Мастера Стратегий.
Но это именно ограничение на общее количество параметров, а не на количество одновременно оптимизируемых параметров, которое осталось равным 64
Упсс. Перенос обучения сетей из самопальной считалки в штатный тестер отменяется - а жаль.
Здравствуйте, модератор!
У меня вопрос: почему на всех трех прилагаемых здесь картинках показывается разное число проходов оптимизатора? Чем это объясняется?
Судя по первой картинке число проходов должно быть 817. Однако на второй и третьей картинке их число значительно меньше.
Использовать генетику имеет смысл только при количестве проходов сильно больше 10000. В Вашем случае всего 817 проходов и их нужно запускать в режиме полного перебора.
Генетика оперирует моделированием последовательностей генов для выращивания эффективных особей. Для этого требуется определенное количество популяций, обычно не меньше 10000 проходов.