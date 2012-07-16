Оптимизация в Тестере стратегий - страница 19

Valmars:

Спасибо Valmars за участие в обсуждении!

Однако вопросы №1 и №3 остаются в силе. Также было бы неплохо, если бы модератор подтвердил ваш ответ на вопрос №2.

Кроме того, вчера я запустил повторную упрощенную оптимизацию с теми же условиями абсолютно за исключением исходной и конечной точек старта и финиша соответствено в целях полного перебора параметров на коротке (4096 проходов всего). За исходную точку были взяты параметры советника по конечному результату соответствующему 0.51/745 первой таблицы.

Результаты оптимизации по этим параметрам подтвердили результаты одиночного тестирования, и в свою очередь зачеркнули результаты оптимизации на 496 билде, т.е. именно то, о чем я спрашиваю по вопросу №3. Таким образом, почти месячная работа оптимизации советника прошла в холостую.

Вот фрагмент результатов повторной оптимизации (выделено синим, легко сравнить с последней строкой первой таблицы исходного сообщения):

  

 

ForexMoneyMaker:

При чем здесь модераторы вебресурса к работе терминала? 

вам надо использовать слово разработчики

...было бы неплохо, если бы разработчики ...

 
ForexMoneyMaker:

Ну, если 3 и 4 - это мои догадки и предположения, то 1 и 2 -это 100%. В конце концов Вы сами можете посмотреть в логе оптимизации, что возвращает OnTester(), после каждого прохода выводится.
 
sergeev:

Т.е. лучше по таким вопросам писать в СервисДеск напрямую, а не через модераторов веб-ресурса?

Или, чтобы эта тема была доступна всем, дождемся ответа разработчика терминала? 

ForexMoneyMaker:

повторю свою мысль по другому.

Вы когда спрашиваете вопросы по терминалу, то не надо обращаться к модераторам. Модераторы могут разве что забанить вас или пост затереть. 

Или вы думаете, что модератор быстро взял ваш пост и побежал к разработчику спрашивать, чтоб вам потом ответить?  :)))

Вам же надо обращаться в своих постах к  р а з р а б о т ч и к а м .   Они не только на сервисдеск сидят и ваши вопросы ждут. но и на этот форум часто заглядывают и отвечают на них.

 

Прошло больше года после начала обсуждении данной проблемы, но после заявления разработчиков о том что это будет исправлено ни каких сообщений больше не поступало.

Хотелось бы узнать на какой стадии сейчас это находиться.

 
Всем доброго дня! Недавно решил сменить mql4 на mql5. Только напрягает необходимость платы за оптимизацию на удаленных агентах. Скажите, плиз, можно ли бесплатно оптимизировать советника на удаленных мощных компах?
 
papaklass:
 Нет, нельзя. Оплата, честно говоря мизерная. Попробуте на малом количестве прогонов. Посмотрите сколько сняли денег и сможете определить сколько заплатите за свою полную оптимизация.
Спасибо, попробую. А много ли расходуется трафика? Сколько примерно Мб в час?
