Оптимизация в Тестере стратегий - страница 16
В последних билдах мы полностью избавились от системных оверхедов на запуске задач снизив их практически с 2000 мс до нуля.
Вот результаты запуска расчетной задачи, которую предложил joo:
Настройки (даты выставлены специально, чтобы не использовалась история чартов):
Перебираемые параметры:
Используемые агенты (4 локальных агента):
Результаты оптимизации:
Оптимизация прошла всего за 25 секунд, было произведено 18 432 прохода:
Ниже приведенные блоки кода, прекрасно работают в терминале на демо счете, но при тестировании выдают сообщение об ошибке 4109.
Такая же ситуация происходит с
Ниже приведенные блоки кода, прекрасно работают в терминале на демо счете, но при тестировании выдают сообщение об ошибке 4109.
Такая же ситуация происходит с
Во время тестирования чарты и графические объекты не моделируются, так как это катастрофически снижает скорость тестирования.
я очень надеюсь, что такое моделирования с отсутствием графики будет только в режиме без "визуализации".
Очень серьёзные изменения в сторону улучшения - спасибо.
С параметрами будем разбираться после запуска визуализатора тестирования.
Очередные результаты на том же самом железе (4 локальных агента) и чистых кешах в 425 билде:
По сравнению с изначально поднятым вопросом (оверхед был в 2 сек на проход), мы успешно решили проблему. Та же самая задача вместо 25 секунд стала считаться за 7 секунд.
В очередном билде, который готовится к выпуску, мы проделали большой объем работ по оптимизации массовых расчетов математических задач. Системные оверхеды свели в ноль.
Теперь та же самая задача на то же самом железе (Intel Q9400, 4 локальных ядра) по расчету ~18 000 заданий занимает 1 секунду (в прошлый раз было 7 секунд, а до этого 25 секунд):
2011.04.04 20:12:34 Tester optimization passed in 0 minutes 01 seconds
2011.04.04 20:12:34 Tester genetic optimization finished on pass 18432 (of 1000000002000000001)
2011.04.04 20:12:34 Tester result cache was used 9718 times
2011.04.04 20:12:34 Tester genetics is over
Для сравнения могу показать сколько времени на том же железе та же математическая задача тратит на просчет 4 млн проходов (снизив шаг до 0.005 общее количество просчетов стало 4 млн, что позволяет запускать полный просчет):
2011.04.04 20:10:34 Tester optimization passed in 0 minutes 46 seconds
2011.04.04 20:10:34 Tester optimization finished, total passes 4004001
За 46 секунд происходит полный просчет 4 млн задач, в окне результатов оптимизации показываются все 4 миллиона строк с результатами, вся таблица мгновенно сортируется на любым полям, график оптимизации резво отрисовывает все 4 млн значений, 3D график рисует трехмерную поверхность от тех же самых результатов и крутит ее в разных ракурсах: