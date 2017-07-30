Сколько вам нужно на жизнь? - страница 5
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Да. 200, то есть-
По деньгам разложите пожалуйста. Только реально, без фантазий
Жорж, временно не до баб, но как только, так сразу ))
Не, ну без денег - кто ж спорит-то...
Какие уж тут бабы...
Это в 20 лет можно и без бабла, одними бицепсами привлекать... А в старости - увы, только деньгами...
Правда, мне странно, по-моему, евродоллар - вполне себе нормально дергается... Не в мою сторону, разумеется, но явно не стоит на месте.
Леша, фантазии о чем?
А что раскладывать? Вход по 0.5 лота. Получил в совокупности (20) 200 пунктов чистыми? молодец.
Если форекса не касаться, то, на мой взгляд, на Камчатке необходимы 50000 рублей на человека-
По деньгам разложите пожалуйста. Только реально, без фантазий
Леша, фантазии о чем?
А что раскладывать? Вход по 0.5 лота. Получил в совокупности (20) 200 пунктов чистыми? молодец.
Если форекса не касаться, то, на мой взгляд, на Камчатке необходимы 50000 рублей на человека-
А это уже риск-модель. О наличии которой мало кто задумывается, на самом деле.
Ну так и расскажите об этой риск-модели, форум для того и сделан, чтобы уменьшать уровень глупости в организмах ))
Труднее приспосабливаться в жизни при уменьшении поступления денег в семейный бюджет, но и значительный прирост не дает людям той радости, если им до этого постоянно не хватало денег. Они просто привыкли превышать расходы над доходами и повышение поступлений не изменит их психологию. Расходы увеличатся еще больше и они полезут смелее в кредит.