Сколько вам нужно на жизнь? - страница 5

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Да. 200, то есть-
 
ingensi:
Да. 200, то есть-

По деньгам разложите пожалуйста. Только реально, без фантазий
 
Alexey Volchanskiy:

Жорж, временно не до баб, но как только, так сразу ))

Не, ну без денег - кто ж спорит-то...

Какие уж тут бабы...

Это в 20 лет можно и без бабла, одними бицепсами привлекать... А в старости - увы, только деньгами...

Правда, мне странно, по-моему, евродоллар - вполне себе нормально дергается... Не в мою сторону, разумеется, но явно не стоит на месте.

 

Леша, фантазии о чем? 

А что раскладывать? Вход по 0.5 лота. Получил в совокупности (20) 200 пунктов чистыми? молодец.

Если форекса не касаться, то, на мой взгляд, на Камчатке необходимы 50000 рублей на человека-

 
Alexey Volchanskiy:

По деньгам разложите пожалуйста. Только реально, без фантазий
А это уже риск-модель. О наличии которой мало кто задумывается, на самом деле.
 
ingensi:

Леша, фантазии о чем? 

А что раскладывать? Вход по 0.5 лота. Получил в совокупности (20) 200 пунктов чистыми? молодец.

Если форекса не касаться, то, на мой взгляд, на Камчатке необходимы 50000 рублей на человека-

Ну вот, узнали, как живут на Камчатке )) Вход по 0.5 я не одобряю. Лучше иметь сетку лотов по минимуму.
 
Mesaoria:
А это уже риск-модель. О наличии которой мало кто задумывается, на самом деле.

Ну так и расскажите об этой риск-модели, форум для того и сделан, чтобы уменьшать уровень глупости в организмах ))
 
 
Труднее приспосабливаться в жизни при уменьшении поступления денег в семейный бюджет, но и значительный прирост не дает людям той радости, если им до этого постоянно не хватало денег. Они просто привыкли превышать расходы над доходами и повышение поступлений не изменит их психологию. Расходы увеличатся еще больше и они полезут смелее в кредит. 
 
Uladzimir Izerski:
Труднее приспосабливаться в жизни при уменьшении поступления денег в семейный бюджет, но и значительный прирост не дает людям той радости, если им до этого постоянно не хватало денег. Они просто привыкли превышать расходы над доходами и повышение поступлений не изменит их психологию. Расходы увеличатся еще больше и они полезут смелее в кредит. 
С чего бы это ? Как раз когда денег не хватает - значительный рост очень даже дает большую радость. Где-то была статья, психологи исследовали уровень, после которого количество денег уже роли не играет. Сумма была, если мне не изменяет память, $70К на семью в год. И пока этого уровня нет - увеличение дохода всегда увеличивает ощущение жизненного комфорта.
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