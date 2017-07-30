Сколько вам нужно на жизнь? - страница 7
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Один достаточно богатый человек как-то писал что вы, люди, переоцениваете значимость для счастья, больших денег. Еще не один человек ни сказал что-то типа такого "Когда мой доход вырос с 2 тыс долл до 10 тыс долл я стал намного счастливее". Ни один.
Безусловно, сложно быть счастливым и умиротворенным, когда твой доход не позволяет обеспечить первостепенные потребности (например меньше 200 долл), и в таком случае, нужно действительно приложить все усилия чтобы жить достойно, в среднем это думаю порядка 1500 - 3000 долл. И у тебя будет все чтобы испытывать счастье, а суммы больше этого на счастье не повлияют.
Миллион долл на счету не значит ничего, в этом современном мире.
Пирамида Маслоу называется. Есть у меня знакомый, бывши Заказчик, долларовый мультимиллионер. Мечтает догнать до миллиарда. Как-то спросил, а зачем тебе? Говорит, хочу помогать людям.
70000 руб
Пирамида Маслоу называется. Есть у меня знакомый, бывши Заказчик, долларовый мультимиллионер. Мечтает догнать до миллиарда. Как-то спросил, а зачем тебе? Говорит, хочу помогать людям.
Покажи мое место, помогу ему стать миллиардером :)
Пирамида Маслоу называется. Есть у меня знакомый, бывши Заказчик, долларовый мультимиллионер. Мечтает догнать до миллиарда. Как-то спросил, а зачем тебе? Говорит, хочу помогать людям.
судя по тому, что здесь написано в пирамиде, деньги не нужны для того чтоб быть на ее вершине.
с уважением.
P.S. а про "помогать людям" скажу так, научите людей работать и они заработают себе сами столько, сколько им нужно, для этого не нужны деньги в таком количестве. это больше похоже на эгоизм, прикрытый красивой вывеской. как то я разговаривал с одним строителем, так он говорил что хочет помогать старушкам и создать для них приют, так как я психолог копнул поглубже. оказалось что его интересовали отнюдь не старушки и их благополучие, а деньги которые они получают в качестве пенсии (самая незащищенная часть населения). так что, если кто то вам говорит о том, что он хочет сделать "добро", не спешите записывать данного человека в список благодетелей.