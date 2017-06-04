Я не пойму, так реально можно? Или это хитрости какие-то? - страница 6
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А можете перечислить, интересно
Поиском Алексей воспользуйтесь пожалуйста ,браузер на ваш выбор
А можете перечислить, интересно
Вот здесь найти можно. Там раньше списки выдавали - теперь только брокеров по поиску можно искать - через название компании.
http://www.cbr.ru/finmarket/Если например в название Форекс указать то уже 7 штук выводит. Но думаю их больше ведь не все имеют приставку Форекс хотя, может уже закон обязует это делать я не знаю точно.
Я думаю вы ошибаетесь - он не Российского розлива ,а аффинированное отделение ,которое находится в офшорной юрисдикции ,и живёт исключительно по юрисдикции той страны где аффелирован
Пусть так, как бы ни было - брокер имеет лицензию, а значит в суде его можно достать. С этим пониманием я и думал сотрудничать, но не судьба.
Пусть так, как бы ни было - брокер имеет лицензию, а значит в суде его можно достать. С этим пониманием я и думал сотрудничать, но не судьба.
Ознакомьтесь на всякий случай ,а так конечно можно и с офшорной дц потягаться ,если бабла хватит )))
https://www.mql5.com/ru/forum/190682
Вот здесь ответ будет. Ставьте закладку, я правда с июня в офлайн ухожу, но думаю летом будет ответ и смогу его залить.
Спасибо - буду мониторить.
А на мой пост выше ответ от Вас будет?
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Я не пойму, так реально можно? Или это хитрости какие-то?
-Aleks-, 2017.05.27 15:58
А Вы реально пробовали проверить котировки ДЦ и поставщика ликвидности? На Ваш взгляд, если происходит агрегация нескольких поставщиков ликвидности, то будут ли различия в котировках между ними?
Пусть так, как бы ни было - брокер имеет лицензию, а значит в суде его можно достать. С этим пониманием я и думал сотрудничать, но не судьба.
Вы их называете брокер, но лицензия ЦБ выглядит - форекс-дилер.
Это не лицензия на брокерскую деятельность. Две большие разницы. Ни о каких брокерских услугах речь вообще не идет.
Ознакомьтесь на всякий случай ,а так конечно можно и с офшорной дц потягаться ,если бабла хватит )))
ОК. Ну наводят порядок в этом деле. Как бы только не получилось типа "Пустили козла в огород - капусту охранять"
Да?))) С офшорами всё равно без налоговой реформы нет смысла бороться. Но это уже другая тема - пусть хоть сначала российских брокеров причешат, много шушары всякой развелось.
Вот здесь найти можно. Там раньше списки выдавали - теперь только брокеров по поиску можно искать - через название компании.
http://www.cbr.ru/finmarket/Если например в название Форекс указать то уже 7 штук выводит. Но думаю их больше ведь не все имеют приставку Форекс хотя, может уже закон обязует это делать я не знаю точно.
Все ссылки которые вы приводили выше ,в других ветках,не имеют значения ,мало кто там решил из дц ,свои организации устроить )))
Вот единственное место ,где всё по закону - некоммерческая саморегулируемая организация в сфере финансового рынка
ОК. Ну наводят порядок в этом деле. Как бы только не получилось типа "Пустили козла в огород - капусту охранять"
Да?)))
Так и случилось с одной кухней до НГ - десятки заявлений в полицию о мошенничестве, ну нагрянули "првоохранитили" в их офисы, прошерстили, на лапу получили, репы почесали разьехались по домам к своим семьям. Кухня вообще самая старая на рынке по моему ) Поэтому они все на Кипр и стремятся, откуда их только ракетами достать можно :)
Вы их называете брокер, но лицензия ЦБ выглядит - форекс-дилер.
Это не лицензия на брокерскую деятельность. Две большие разницы.
А почему нет, ведь форекс дилер доверительное управление осуществляет. Хотя да, по идее брокер по поручению клиент работает, а форекс дилер управляет самостоятельно клиентскими деньгами по договору доверительного управления. Ну ладно, я вот буду на ФСФР летом готовиться. Поподробней надеюсь разберусь в этих всех определениях.