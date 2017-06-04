Я не пойму, так реально можно? Или это хитрости какие-то? - страница 6

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Alexey Volchanskiy:

А можете перечислить, интересно

Поиском Алексей воспользуйтесь пожалуйста ,браузер на ваш выбор 
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Alexey Volchanskiy:

А можете перечислить, интересно

Вот здесь найти можно. Там раньше списки выдавали - теперь только брокеров по поиску можно искать - через название компании.

http://www.cbr.ru/finmarket/

Если например в название Форекс указать то уже 7 штук выводит. Но думаю их больше ведь не все имеют приставку Форекс хотя, может уже закон обязует это делать я не знаю точно.
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Server Muradasilov:

Я думаю вы ошибаетесь - он не Российского розлива ,а аффинированное отделение ,которое находится в офшорной юрисдикции ,и живёт исключительно по юрисдикции той страны где аффелирован  

Пусть так, как бы ни было -  брокер имеет лицензию, а значит в суде его можно достать. С этим пониманием я и думал сотрудничать, но не судьба.
 
geratdc:

Пусть так, как бы ни было -  брокер имеет лицензию, а значит в суде его можно достать. С этим пониманием я и думал сотрудничать, но не судьба.


Ознакомьтесь на всякий случай ,а так конечно можно и с офшорной дц потягаться ,если бабла хватит ))) 

| Событие | Банк России
| Событие | Банк России
  • cbr.ru
Банк России одобрил первый базовый стандарт на финансовом рынке Базовый стандарт устанавливает единые правила совершения операций на финансовом рынке, которые будут обязательными для исполнения форекс-дилерами. По закону базовые стандарты должны быть разработаны профильными саморегулируемыми организациями для всех сегментов финансового рынка в...
 
geratdc:


https://www.mql5.com/ru/forum/190682

Вот здесь ответ будет. Ставьте закладку, я правда с июня в офлайн ухожу, но думаю летом будет ответ и смогу его залить.

 

Спасибо - буду мониторить.

А на мой пост выше ответ от Вас будет?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Я не пойму, так реально можно? Или это хитрости какие-то?

-Aleks-, 2017.05.27 15:58

А Вы реально пробовали проверить котировки ДЦ и поставщика ликвидности? На Ваш взгляд, если происходит агрегация нескольких поставщиков ликвидности, то будут ли различия в котировках между ними?


Структура и состав участников рынка FOREX
Структура и состав участников рынка FOREX
  • 2017.04.21
  • www.mql5.com
Народ, объясните структуру - есть биржа ФОРЕКС, кстати где её штаб-квартира? Есть основные участники - это крупные банки и центробанки государств...
 
geratdc:

Пусть так, как бы ни было -  брокер имеет лицензию, а значит в суде его можно достать. С этим пониманием я и думал сотрудничать, но не судьба.

Вы их называете брокер, но лицензия ЦБ выглядит - форекс-дилер. 


Это не лицензия на брокерскую деятельность. Две большие разницы. Ни о каких брокерских услугах речь вообще не идет.

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Server Muradasilov:


Ознакомьтесь на всякий случай ,а так конечно можно и с офшорной дц потягаться ,если бабла хватит ))) 


ОК. Ну наводят порядок в этом деле. Как бы только не получилось типа "Пустили козла в огород - капусту охранять"

Да?))) С офшорами всё равно без налоговой реформы нет смысла бороться. Но это уже другая тема - пусть хоть сначала российских брокеров причешат, много шушары всякой развелось.

 
geratdc:

Вот здесь найти можно. Там раньше списки выдавали - теперь только брокеров по поиску можно искать - через название компании.

http://www.cbr.ru/finmarket/

Если например в название Форекс указать то уже 7 штук выводит. Но думаю их больше ведь не все имеют приставку Форекс хотя, может уже закон обязует это делать я не знаю точно.


Все ссылки которые вы приводили выше ,в других ветках,не имеют значения ,мало кто там решил из дц ,свои организации устроить )))


Вот единственное место ,где всё по закону - некоммерческая саморегулируемая организация в сфере финансового рынка 

Ассоциация форекс-дилеров (АФД) - Новости
  • sroafd.ru
В интервью газете «Деловой Петербург» Руководитель Ассоциации форекс-дилер рассказал о текущем состоянии рынка форекс и о перспективах его развития. Подробнее
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geratdc:


ОК. Ну наводят порядок в этом деле. Как бы только не получилось типа "Пустили козла в огород - капусту охранять"

Да?)))


Так и случилось с одной кухней до НГ - десятки заявлений в полицию о мошенничестве, ну нагрянули "првоохранитили"  в их офисы, прошерстили, на лапу получили, репы почесали разьехались по домам к своим семьям. Кухня вообще самая старая на рынке по моему ) Поэтому они все на Кипр и стремятся, откуда их только ракетами достать можно :)
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Yuriy Asaulenko:

Вы их называете брокер, но лицензия ЦБ выглядит - форекс-дилер. 


Это не лицензия на брокерскую деятельность. Две большие разницы.


А почему нет, ведь форекс дилер доверительное управление осуществляет. Хотя да, по идее брокер по поручению клиент работает, а форекс дилер управляет самостоятельно клиентскими деньгами по договору доверительного управления. Ну ладно, я вот буду на ФСФР летом готовиться. Поподробней надеюсь разберусь в этих всех определениях.
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