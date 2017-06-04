Я не пойму, так реально можно? Или это хитрости какие-то? - страница 2

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Хм... значит, до первой просадки, говорите..
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Sergey Lazarenko:

это что за хрень заоптимизированная?

Не понял. Какая хрень ? Вам что то не нравится ?
 
Ibragim Dzhanaev:

Не понял. Какая хрень ? Вам что то не нравится ?

Это просто красивая картинка, от которой вы восторге. Но реально это ничто, оптимизировали параметры, прогнали в тестере, и любуетесь
[Удален]  
Sergey Lazarenko:

Это просто красивая картинка, от которой вы восторге. Но реально это ничто, оптимизировали параметры, прогнали в тестере, и любуетесь


Это алгоритм, которым сейчас занимаюсь, а не любуюсь. 

Вы, я так понимаю намекаете на то, что это просто сделать ? Можете повторить ?

 
Ibragim Dzhanaev:


Это алгоритм, которым сейчас занимаюсь, а не любуюсь. 

Вы, я так понимаю намекаете на то, что это просто сделать ? Можете повторить ?


Так вы и пишите об Алгоритме, а не картинки выкладывайте.

Повторить я такого точно не смогу, потому что Безубыточные Стратегии не мой профиль(интерес), предполагаю, что сделать это не просто

 
дэк, а в чем сомненья новых хитросделаных сигналов со статистикой... ну, появился новый сигнал, промониторил его некоторое время... зафиксировал внимание на такие моменты поо времени когда были сильные движения, новостные блоки и все сопоставил, к тому же. за это время появится и статистика по сигналу - все!
 
спешка тут точно не нужна, она нужна в другом месте и с другими участниками!))
 
еще один такой счет
добавлен 6 дней назад, а на счету уже 39 подписчиков.

люди думают, что график сигнала - это график с момента добавления счета в сервис сигналов. а это график с начала существования счета.




метаквоты, сделайте что нибудь! я бы вообще график показывал  только с того момента как он замониторен.
 

Я правильно понял, что просадка "по средствам" до мониторинга  не показывается в сигнале?

 
-Aleks-:

Я правильно понял, что просадка "по средствам" до мониторинга  не показывается в сигнале?


да, не показывается
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