Я не пойму, так реально можно? Или это хитрости какие-то? - страница 2
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это что за хрень заоптимизированная?
Не понял. Какая хрень ? Вам что то не нравится ?
Не понял. Какая хрень ? Вам что то не нравится ?
Это просто красивая картинка, от которой вы восторге. Но реально это ничто, оптимизировали параметры, прогнали в тестере, и любуетесь
Это просто красивая картинка, от которой вы восторге. Но реально это ничто, оптимизировали параметры, прогнали в тестере, и любуетесь
Это алгоритм, которым сейчас занимаюсь, а не любуюсь.
Вы, я так понимаю намекаете на то, что это просто сделать ? Можете повторить ?
Это алгоритм, которым сейчас занимаюсь, а не любуюсь.
Вы, я так понимаю намекаете на то, что это просто сделать ? Можете повторить ?
Так вы и пишите об Алгоритме, а не картинки выкладывайте.
Повторить я такого точно не смогу, потому что Безубыточные Стратегии не мой профиль(интерес), предполагаю, что сделать это не просто
добавлен 6 дней назад, а на счету уже 39 подписчиков.
люди думают, что график сигнала - это график с момента добавления счета в сервис сигналов. а это график с начала существования счета.
метаквоты, сделайте что нибудь! я бы вообще график показывал только с того момента как он замониторен.
Я правильно понял, что просадка "по средствам" до мониторинга не показывается в сигнале?
Я правильно понял, что просадка "по средствам" до мониторинга не показывается в сигнале?
да, не показывается