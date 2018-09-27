Вопрос к знатакам

Новый комментарий
 
Добрый день, интересует такой вопрос. Могу ли я защитить индикатор как советник? Например если я скину индикатор человеку, но не хочу что бы он передавал его другому. Могу ли я поставить защиту на логин например как в советниках? То есть если логин не совпадает индикатор просто не кидается на график?
 
helping123:
Добрый день, интересует такой вопрос. Могу ли я защитить индикатор как советник? Например если я скину индикатор человеку, но не хочу что бы он передавал его другому. Могу ли я поставить защиту на логин например как в советниках? То есть если логин не совпадает индикатор просто не кидается на график?

Проверьте: попробуйте запустить вот это индикатор на своём ПК. Результат пожалуйста сообщите.

 
Vladimir Karputov:

Проверьте: попробуйте запустить вот это индикатор на своём ПК. Результат пожалуйста сообщите.

Вроде исполняемый код нежелательно публиковать на форуме? Или уже можно теперь?
 
Natalja Romancheva:
Вроде исполняемый код нежелательно публиковать на форуме? Или уже можно теперь?

Это в качестве проверки. Там спец-защита. И она только в виде ex проверяется.

 
Natalja Romancheva:
Вроде исполняемый код нежелательно публиковать на форуме? Или уже можно теперь?

Всегда было можно - правилами не запрещено, но не поощряется - так как это форум, а тут люди обучаются, обсуждают коды.

В данной же ситуации (прочитайте вопрос и ответ внимательней) исполняемый файл является ответом на вопрос, или экспериментированием по существу вопроса.

 
Vladimir Karputov:

Это в качестве проверки. Там спец-защита. И она только в виде ex проверяетмя.

Понятно, надеюсь защита не в виде "Format C:" ?

 
Natalja Romancheva:

Понятно, надеюсь защита не в виде "Format C:" ?

"Format C:" подразумевает использование DLL. Если при запуске DLL не запрашивает, значит вызовов DLL нет (конечно если Вы не выставили в настройках верить всем)


 
Vladimir Karputov:

"Format C:" подразумевает использование DLL. Если при запуске DLL не запрашивает, значит вызовов DLL нет (конечно если Вы не выставили в настройках верить всем)


Понятно. То есть без DLL файлы вида *.ex5 навредить компьютеру не могут? Это хорошо.

А код защиты сильно секретный? Мохно в текстовом виде посмотреть?
 
Natalja Romancheva:

Понятно. То есть без DLL файлы вида *.ex5 навредить компьютеру не могут? Это хорошо.

А код защиты сильно секретный? Мохно в текстовом виде посмотреть?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вопрос к знатакам

Vladimir Karputov, 2018.09.26 12:29

Проверьте: попробуйте запустить вот это индикатор на своём ПК. Результат пожалуйста сообщите.


 
Natalja Romancheva:

То есть без DLL файлы вида *.ex5 навредить компьютеру не могут?

Съесть всю оперативную память или забить винчестер — легко.

 
helping123:
Добрый день, интересует такой вопрос. Могу ли я защитить индикатор как советник? Например если я скину индикатор человеку, но не хочу что бы он передавал его другому. Могу ли я поставить защиту на логин например как в советниках? То есть если логин не совпадает индикатор просто не кидается на график?
ну да. пропиши вверху
   if (AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN)!=16846549) return(0);
12
Новый комментарий