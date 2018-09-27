Вопрос к знатакам
- Индикаторы: Исправленная версия индикатора экстремумов Л.Вильямса.
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Добрый день, интересует такой вопрос. Могу ли я защитить индикатор как советник? Например если я скину индикатор человеку, но не хочу что бы он передавал его другому. Могу ли я поставить защиту на логин например как в советниках? То есть если логин не совпадает индикатор просто не кидается на график?
Проверьте: попробуйте запустить вот это индикатор на своём ПК. Результат пожалуйста сообщите.
Проверьте: попробуйте запустить вот это индикатор на своём ПК. Результат пожалуйста сообщите.
Вроде исполняемый код нежелательно публиковать на форуме? Или уже можно теперь?
Это в качестве проверки. Там спец-защита. И она только в виде ex проверяется.
Вроде исполняемый код нежелательно публиковать на форуме? Или уже можно теперь?
Всегда было можно - правилами не запрещено, но не поощряется - так как это форум, а тут люди обучаются, обсуждают коды.
В данной же ситуации (прочитайте вопрос и ответ внимательней) исполняемый файл является ответом на вопрос, или экспериментированием по существу вопроса.
Это в качестве проверки. Там спец-защита. И она только в виде ex проверяетмя.
Понятно, надеюсь защита не в виде "Format C:" ?
Понятно, надеюсь защита не в виде "Format C:" ?
"Format C:" подразумевает использование DLL. Если при запуске DLL не запрашивает, значит вызовов DLL нет (конечно если Вы не выставили в настройках верить всем)
"Format C:" подразумевает использование DLL. Если при запуске DLL не запрашивает, значит вызовов DLL нет (конечно если Вы не выставили в настройках верить всем)
Понятно. То есть без DLL файлы вида *.ex5 навредить компьютеру не могут? Это хорошо.
Понятно. То есть без DLL файлы вида *.ex5 навредить компьютеру не могут? Это хорошо.
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Vladimir Karputov, 2018.09.26 12:29
Проверьте: попробуйте запустить вот это индикатор на своём ПК. Результат пожалуйста сообщите.
То есть без DLL файлы вида *.ex5 навредить компьютеру не могут?
Съесть всю оперативную память или забить винчестер — легко.
Добрый день, интересует такой вопрос. Могу ли я защитить индикатор как советник? Например если я скину индикатор человеку, но не хочу что бы он передавал его другому. Могу ли я поставить защиту на логин например как в советниках? То есть если логин не совпадает индикатор просто не кидается на график?
if (AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN)!=16846549) return(0);
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