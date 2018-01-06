Чем вы расчитыветесь в магазине? - страница 2
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Андрей, видимо действительно эквити главней... Не помню точно, кажется в 2009 году на форуме альпарей была тема "Эксперимент. Из 3000 делаем 150000" примерно так называлась и был дан инвесторский пароль к счёту. Так вот баланс на счёте был отрицательный, примерно -10 000, а эквити около 100 000. Вот и получается что чел вывел из эквити часть денег и рассчитывался ими в магазине.
Каким бы прекрасным у Вас не было эквити, Вы должны сначала превратить его в баланс закрыв позиции. Деньги Вы снимете с баланса при закрытых позициях, а не с эквити при открытых позициях.
Блин, не ужели так сложно это вкурить, я удивляюсь прям.
Спасибо. Поржал...
Робовладелец... Гы...))
Каким бы прекрасным у Вас не было эквити, Вы должны сначала превратить его в баланс закрыв позиции. Деньги Вы снимете с баланса при закрытых позициях, а не с эквити при открытых позициях.
Блин, не ужели так сложно это вкурить, я удивляюсь прям.
Эээ ты вообще торгуешь?
Снятие со счета обычно можно сделать если позволяют свободные средства, это наверное почти везде так. Если у меня эквити скажем штука и нулевой баланс, если у меня есть свободные средства, я без проблем смогу снять часть денег даже загнав баланс в минус и не закрывая позиции.
Эээ ты вообще торгуешь?
Снятие со счета обычно можно сделать если позволяют свободные средства, это наверное почти везде так. Если у меня эквити скажем штука и нулевой баланс, если у меня есть свободные средства, я без проблем смогу снять часть денег даже загнав баланс в минус и не закрывая позиции.
+
:-))))
а мужики то не знали!
Эээ ты вообще торгуешь?
Снятие со счета обычно можно сделать если позволяют свободные средства, это наверное почти везде так. Если у меня эквити скажем штука и нулевой баланс, если у меня есть свободные средства, я без проблем смогу снять часть денег даже загнав баланс в минус и не закрывая позиции.
Ну что ты голову то мне морочишь? Часть позиций будет закрыта, а значит свободные средства перейдут в баланс, а уже с баланса ты снимаешь деньги. С баланса.
Эээ ты вообще торгуешь?
Снятие со счета обычно можно сделать если позволяют свободные средства, это наверное почти везде так. Если у меня эквити скажем штука и нулевой баланс, если у меня есть свободные средства, я без проблем смогу снять часть денег даже загнав баланс в минус и не закрывая позиции.
Я слышу даже не скрип - а ХРУСТ аналитического дивана, похоже одна ножка обломилась, от силы практических ударов.
Я слышу даже не скрип - а ХРУСТ аналитического дивана, похоже одна ножка обломилась, от силы практических ударов.
Засунь свой аналлитический диван себе сам знаешь куда.
:-))) нет - этот диван Ваш , я на него не претендую. Он аналитический и такой скрипучий да еще с обломанной ножкой никак мне не нужен. Даже даром.
Кроме того , если Вы попробуете отправить его мне в подарок через Океан на западное побережье США в Купертино, максимум что можно из него выжать - это поставить в музее с надписью на нем когда то сидел великий теоретик Дик Андрей. Но боюсь успехом этот экспонат пользоваться не будет. Лучшее что вы сейчас можете сделать, это отправится в мастерскую и выпилить новую ножку к Вашему дивану.
Еще На Вашем месте прямо сейчас, надо признаться примерно в таком стиле:
- Да надо признать - полная диванное теоретическая теория рухнула под тяжестью практических ударов, но мол исправлюсь , открою реал уйду в охеренный плюс и проверю ваши утверждения - создав отрицательный баланс.
Вы где то сообщали, что легко признаете ошибки, по моему это идеальны случай.