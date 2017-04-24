Какой пункт в правилах Чемпионата "MetaQuotes Demo" касающийся открытых позиций вы бы оставили? - страница 4
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Почему же мало я видел? Я видел очень много. Но речь шла о тех, которые участвуют в соревновании, а не тех, которые вообще люди используют.
А то, что Вы не можете использовать своего хорошего бота на соревновании - это проблема сервиса сигналов. Вот об этом нужно заострять внимание MQ, их сервис слишком мягкотел для высокочастотных ТС и это на самом деле проблема, когда нормальным стратегиям нет места в сигналах из за непонятных и не обоснованных ограничений на сервисе сигналов. Есть множество других мониторингов и ни чо, справляются с любыми ТС.
У меня не высокочастотная ТС, она просто делает много сделок, так-как в торговле использует 22 пары для безопасности. Но тот-же гридер как Вы говорите, но вполне успешен.
Вы его можете остановить? Или это тоже "двигатель без возможности остановки"?
Его нужно останавливать минимум(!) за неделю, и не факт, что всё успеет закрыться. Если его остановлю за неделю до окончания конкурса, то потеряю часть прибыли, потому как он будет работать только на закрытие.
Вот есть и такое, и крыть его так-же не имеет смысла, нет сигнала к закрытию.
Его нужно останавливать минимум(!) за неделю, и не факт, что всё успеет закрыться. Если его остановлю за неделю до окончания конкурса, то потеряю часть прибыли, потому как он будет работать только на закрытие.
Вот есть и такое, и крыть его так-же не имеет смысла, нет сигнала к закрытию.
Ну вот, Вы же подтверждаете мои слова. Ваша система вечно в просадке, поэтому и останавливать проблематично что бы не скатится в низ по таблице соревнования.
Вам в пору создавать клуб анонимных пересидщиков, в которых собираются люди и начинают знакомство со слов: "Здравствуйте, мне 56 лет, 15 лет на рынке и все эти годы в запое просадке."
Ну вот, Вы же подтверждаете мои слова. Ваша система вечно в просадке, поэтому и останавливать проблематично что бы не скатится в низ по таблице соревнования.
Вам в пору создавать клуб анонимных пересидщиков, в которых собираются люди и начинают знакомство со слов: "Здравствуйте, мне 56 лет, 15 лет на рынке и все эти годы в запое просадке."
Андрей, вступайте. По итогам апреля примут как родного.
Андрей, вступайте. По итогам апреля примут как родного.
Не, спасибо. У меня нет проблем просадками и с закрытием позиций.)))
У Вас совершено 11 сделок, депозит меньше начального. Как думаете, инвестор сделает свой выбор в вашу пользу, или в мою, Я состою в клубе пересидчиков?
Я ж не собирался торговать советником своим, сказал же в самом начале - сделаю несколько трейдов в ручную что бы была активность хоть какая то и всё. Цель была показать, что таким образом можно оставаться в середине списка. Показал.
В мае собирался торговать уже по настоящему советником, но уже сомневаюсь в целесообразности в связи с текущими тенденциями в правилотворчестве соревнования.
Я ж не собирался торговать советником своим, сказал же в самом начале - сделаю несколько трейдов в ручную что бы была активность хоть какая то и всё. Цель была показать, что таким образом можно оставаться в середине списка. Показал.
В мае собирался торговать уже по настоящему советником, но уже сомневаюсь в целесообразности в связи с текущими тенденциями в правилотворчестве соревнования.
В середине списка остаться не показатель, и не проблема, покажитесь в верхних строках списка, вот тогда и будет повод для разговора.
То, что Вы в середине списка, не даёт вообще никаких преимуществ и показателей.
В середине списка остаться не показатель, и не проблема, покажитесь в верхних строках списка, вот тогда и будет повод для разговора.
То, что Вы в середине списка, не даёт вообще никаких преимуществ и показателей.
Вы наверное уже запямятовали о чем речь была в начале соревнования, и почему мой счет показывает такие показатели.
Ну не помните и не помните, что же теперь, я как попугай буду твердить одно и тоже на каждой странице что ли? Меня и так на форуме стало слишком много.
(состоялся спор с Юрием, я ему сказал, что даже не торгуя я окажусь выше в списке)