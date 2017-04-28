Посоветуйте реально работающего эксперта . - страница 5
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Сделал проще. как он немного подсольет - увеличиваю лот. Как подымет - уменьшаю лот. Шаг в хвост - три в нос.
Получился пылесос. Вопрос: на реал можно такого выпускать?
Персональному менеджеру счета писал - он был в отпуске. Пока ответ отсутствует.
Можно.
Разрешаете или гарантируете?
вы видимо очень недалекий умственно человек... если так рассуждаете... про наивность я вообще молчу... она зашкаливает..
если шансы как в казино 50/50 советник будет и не сливающим и не зарабатывающим. и если на каком то отрезке он слил то на другом немного подымет и потом опять сольет..и от перемены мест ничего не меняется...
но в казино есть еще ZERO, а на форексе есть спред и комиссия... и шансы немного смещаются в сторону ДЦ. и на длительном промежутке времени именно поэтому советник сольет.
а теперь ответь на вопрос: как ты можешь это поменять в обратную сторону. забирать себе спред и комиссию?) и какая разница ..как не переворачивай позиции, это останется константой проигрывания.. теперь понятно?
Простите, у нас стихийное бедствие на три дня лишило меня безлимитного интернета, поэтому не имел возможности Вам объяснить, что Вы крайне невнимательны к тому, что читаете.
Иначе Вы бы заметили, что СМЫСЛ ВСЕХ моих высказываний в этой ветке как-раз и состоит в том, что топикстартер ЗРЯ "катит бочки" на "сливающие" Советники... и пытается найти реально работающего. В первом же своём комменте я заостряю внимание на вопросе "есть ли РЕАЛЬНО у топикстартера сливающие Эксперты?"... (ибо я таких - не встречал)
И, если (о чудо!) у него такие Эксперты есть, то объясняю ему, что он - счастливчик (!!!),.. ибо фактически, это - Грааль.
Так что, уважаемый, ОООЧЕНЬ ДАЛЁКИЙ человек, все Ваши объяснения про шансы, ZERO и спреды оставьте себе для "подумать", потому как мне ЛЮБОЙ (!) из перечисленных Вами вариантов ("на длительно промежутке времени", "перевёрнутый", "не перевёрнутый", "сливной", "не сливной") неизбежно принесёт прибыль (я же говорил в одной из веток: "При соблюдении некоторых правил, на Форексе проиграть НЕ ВОЗМОЖНО !")
Сделал проще. как он немного подсольет - увеличиваю лот. Как подымет - уменьшаю лот. Шаг в хвост - три в нос.
Получился пылесос. Вопрос: на реал можно такого выпускать?
Персональному менеджеру счета писал - он был в отпуске. Пока ответ отсутствует.
Простите, у нас стихийное бедствие на три дня лишило меня безлимитного интернета, поэтому не имел возможности Вам объяснить, что Вы крайне невнимательны к тому, что читаете.
Иначе Вы бы заметили, что СМЫСЛ ВСЕХ моих высказываний в этой ветке как-раз и состоит в том, что топикстартер ЗРЯ "катит бочки" на "сливающие" Советники... и пытается найти реально работающего. В первом же своём комменте я заостряю внимание на вопросе "есть ли РЕАЛЬНО у топикстартера сливающие Эксперты?"... (ибо я таких - не встречал)
И, если (о чудо!) у него такие Эксперты есть, то объясняю ему, что он - счастливчик (!!!),.. ибо фактически, это - Грааль.
Так что, уважаемый, ОООЧЕНЬ ДАЛЁКИЙ человек, все Ваши объяснения про шансы, ZERO и спреды оставьте себе для "подумать", потому как мне ЛЮБОЙ (!) из перечисленных Вами вариантов ("на длительно промежутке времени", "перевёрнутый", "не перевёрнутый", "сливной", "не сливной") неизбежно принесёт прибыль (я же говорил в одной из веток: "При соблюдении некоторых правил, на Форексе проиграть НЕ ВОЗМОЖНО !")
Если вы такой крутой что любой советник приносит вам прибыль, что же вы тут то забыли? Вы уже давно должны отдыхать на мальдивах любуясь девушками и загорать на море. Уже миллионером должны быть давно, что же не так?
Есть косячок один: я не ДАВНО стал таким крутым... и то, что любой советник приносит мне прибыль, не означает, что она составляет 300,.. 5000 % в секунду .
За возможность получать прибыль ВСЕГДА приходится платить её РЕАЛЬНЫМИ размерами: от 8-ми до 20-ти процентов в месяц.
Теперь понятно, почему я отдыхаю пока не на Мальдивах, а в Европе (жаркие страны не предлагать )
Логично?..
Есть косячок один: я не ДАВНО стал таким крутым... и то, что любой советник приносит мне прибыль, не означает, что она составляет 300,.. 5000 % в секунду .
За возможность получать прибыль ВСЕГДА приходится платить её РЕАЛЬНЫМИ размерами: от 8-ми до 20-ти процентов в месяц.
Теперь понятно, почему я отдыхаю пока не на Мальдивах, а в Европе (жаркие страны не предлагать )
Логично?..
Круто.
Есть косячок один: я не ДАВНО стал таким крутым... и то, что любой советник приносит мне прибыль, не означает, что она составляет 300,.. 5000 % в секунду .
За возможность получать прибыль ВСЕГДА приходится платить её РЕАЛЬНЫМИ размерами: от 8-ми до 20-ти процентов в месяц.
Теперь понятно, почему я отдыхаю пока не на Мальдивах, а в Европе (жаркие страны не предлагать )
Логично?..
А у вас имеется ваша стратегия в виде советника или хотя бы в виде текста, хотелось бы глазком взглянуть на суть стратегии.
А у вас имеется ваша стратегия в виде советника или хотя бы в виде текста, хотелось бы глазком взглянуть на суть стратегии.
Чисто по-человечески, я, конечно, понимаю Ваш интерес . И я даже подозреваю, что и Вы вряд ли надеетесь на мои откровения ...
Но, что я могу точно сделать, не опасаясь перейти границы благоразумия, так это пройтись по моментам, которые известны каждому (но не каждый обращается с ними должным образом), до пункта, где каждый уже должен будет поработать собственной головой ...