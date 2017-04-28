Посоветуйте реально работающего эксперта .
- Будет ли MultiTerminal 5 с поддержкой советников?
- Скрипт в профиле и шаблоне
- Подскажите пожалуйста...
потратил кучу времени и денег только одни сливы от платных тоже экспертов толку нет!
У Вас есть сливающие эксперты ?!.
Так что ж Вы медлите?!.
Немедленно начинайте совершать сделки ЗЕРКАЛЬНО сливающему эксперту... и будьте счастливы
Немедленно начинайте совершать сделки ЗЕРКАЛЬНО сливающему эксперту... и будьте счастливы
я извиняюсь, не говорите глупостей..
Я тоже извиняюсь,.. но эти "глупости" я уже неоднократно показывал НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ .
Желаете - я могу и Вам всё на деле продемонстрировать. С Вас - Статистика Исходов каждой сделки серии в пунктах (убыточные со знаком "минус") любого Вашего сливного Советника
Я тоже извиняюсь,.. но эти "глупости" я уже неоднократно показывал НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ .
Желаете - я могу и Вам всё на деле продемонстрировать. С Вас - Статистика Исходов каждой сделки серии в пунктах (убыточные со знаком "минус") любого Вашего сливного Советника
если можно, то достаточно ссылки на "КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ"
было бы интересно взглянуть..
если можно, то достаточно ссылки на "КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ"
было бы интересно взглянуть..
С ссылками трудность небольшая... Люди, которым было интересно, обычно сбрасывали данные в личку.
Я припоминаю лишь один случай, когда данные обсуждались открыто на Форуме. Но, искать эту ветку - у меня нет мотивации.
Ибо, если Вам лень связаться со сбором Статистики для того, чтобы получить доступ к деньгам, то мне, при их наличии, вообще ни к чему напрягаться.
Так-что, смотрите сам. Скинете данные (хоть сюда,.. открыто, хоть в личку) - сделаю обработку. Не скинете - на том и разойдёмся
С ссылками трудность небольшая... Люди, которым было интересно, обычно сбрасывали данные в личку.
Я припоминаю лишь один случай, когда данные обсуждались открыто на Форуме. Но, искать эту ветку - у меня нет мотивации.
Ибо, если Вам лень связаться со сбором Статистики для того, чтобы получить доступ к деньгам, то мне, при их наличии, вообще ни к чему напрягаться.
Так-что, смотрите сам. Скинете данные (хоть сюда,.. открыто, хоть в личку) - сделаю обработку. Не скинете - на том и разойдёмся
потратил кучу времени и денег только одни сливы от платных тоже экспертов толку нет!
Да ни кто и некогда не даст вам прибыльный эксперт.
Я тоже извиняюсь,.. но эти "глупости" я уже неоднократно показывал НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ .
Желаете - я могу и Вам всё на деле продемонстрировать. С Вас - Статистика Исходов каждой сделки серии в пунктах (убыточные со знаком "минус") любого Вашего сливного Советника
Басни Крылова. Можно и без примеров сказать, как развернуть сливающий советник, что бы он шёл в плюс. А на деле, всё это чушь собачья с переваротами, потому что, если советник сливает, то он и будет сливать как его не верти. А если вы торговали последний месяц в минус и думаете, что сейчас поменяете buy на sell и будите рубить бабло, то не факт, что дальше советник будет зарабатывать. Т.к. последующий месяц возможно, нужно торговать без переворота сделок.
Поэтому, то что вы тут рассказываете, это всё применимо только на определённом участке торговли. На длинном этапе будет слив.
...
Басни Крылова. Можно и без примеров сказать, как развернуть сливающий советник, что бы он шёл в плюс. А на деле, всё это чушь собачья с переваротами, потому что, если советник сливает, то он и будет сливать как его не верти. А если вы торговали последний месяц в минус и думаете, что сейчас поменяете buy на sell и будите рубить бабло, то не факт, что дальше советник будет зарабатывать. Т.к. последующий месяц возможно, нужно торговать без переворота сделок.
Поэтому, то что вы тут рассказываете, это всё применимо только на определённом участке торговли. На длинном этапе будет слив.
Весьма эмоционально,.. но - абсолютно не обоснованно.
Первое: "... всё это чушь собачья с переваротами, потому что, если советник сливает, то он и будет сливать как его не верти..."
Открывая и закрывая свои обратные позиции ОДНОВРЕМЕННО с Вашими, открываемыми сливающим Советником, я, чисто механически, автоматом,.. буду иметь на каждой сделке прибыль, равную Вашему убытку минус удвоенный спред. И, если Советник действительно сливающий (то есть, скорость слива больше двух спредов на сделку), то по результатом СЕРИИ, я окажусь в плюсе тупо по законам математики.
и второе: "... А если вы торговали последний месяц в минус и думаете, что сейчас поменяете buy на sell и будите рубить бабло, то не факт, что дальше советник будет зарабатывать. Т.к. последующий месяц возможно, нужно торговать без переворота сделок..."
А вот эти Ваши слова СТРОГО ОЗНАЧАЮТ, что рассматриваемый Советник не является СЛИВАЮЩИМ (!)
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Ваш ход, уважаемый
Совершенно верно! Какое-то время назад за каждый пост на этом сайте платили хорошие денежки. И потому каждый стремился выложить любой советник, индикатор, скрипт. Или ввязаться в бесплодную дискуссию - смотрите выше и ниже. И хотя сервис с вознаграждениями за посты прикрыт, мы видим продолжение дискуссий.
А кто же продаст курицу, несущую золотые яйца? На форексе быки и медведи стригут баранов
- 2009.08.16
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