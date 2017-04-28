Посоветуйте реально работающего эксперта . - страница 4
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Это только, если каждая стратегия хорошая, дающая положительный результат. Если связать в кучу ерунду, то будет та же ерунда в квадрате.
Само собой ... Просто легче просадку по одной-двум ТС из "пучка" пересиживать
потратил кучу времени и денег только одни сливы от платных тоже экспертов толку нет!
"... он и будет топтаться возле 0..."
Такой Советник - мечта любого сообразительного трейдера, ибо он просто гарантирует безбедное существование и трейдеру, и всем его потомкам, пока будет существовать Форекс.
Вы же, в своих рассуждениях, ПОСТОЯННО БРОСАЕТЕСЬ ТО К СЛИВНОМУ, ТО К НЕ СЛИВАЮЩЕМУ СОВЕТНИКУ ...
А тут не может быть разночтений: либо Советник СЛИВАЮЩИЙ (и тогда Вы зарабатываете, открываясь ПРОТИВ его сигналов), либо он НЕ СЛИВАЮЩИЙ (и Вы опять зарабатываете, открываясь ПО его сигналам).
(А Вы говорите: "... Зачем же вы даёте человеку совет...". А затем, чтоб он зарабатывать мог... Вот зачем )
вы видимо очень недалекий умственно человек... если так рассуждаете... про наивность я вообще молчу... она зашкаливает..
если шансы как в казино 50/50 советник будет и не сливающим и не зарабатывающим. и если на каком то отрезке он слил то на другом немного подымет и потом опять сольет..и от перемены мест ничего не меняется...
но в казино есть еще ZERO, а на форексе есть спред и комиссия... и шансы немного смещаются в сторону ДЦ. и на длительном промежутке времени именно поэтому советник сольет.
а теперь ответь на вопрос: как ты можешь это поменять в обратную сторону. забирать себе спред и комиссию?) и какая разница ..как не переворачивай позиции, это останется константой проигрывания.. теперь понятно?
вы видимо очень недалекий умственно человек... если так рассуждаете... про наивность я вообще молчу... она зашкаливает..
если шансы как в казино 50/50 советник будет и не сливающим и не зарабатывающим. и если на каком то отрезке он слил то на другом немного подымет и потом опять сольет..и от перемены мест ничего не меняется...
но в казино есть еще ZERO, а на форексе есть спред и комиссия... и шансы немного смещаются в сторону ДЦ. и на длительном промежутке времени именно поэтому советник сольет.
а теперь ответь на вопрос: как ты можешь это поменять в обратную сторону. забирать себе спред и комиссию?) и какая разница ..как не переворачивай позиции, это останется константой проигрывания.. теперь понятно?
потратил кучу времени и денег только одни сливы от платных тоже экспертов толку нет!
могу продать
Посоветуйте реально работающего экспертаВот ссылка
Автор темы = ТопикСтартер = Вопрошающий просит:
Посоветуйте реально работающего экспертаВот ссылка
вы видимо очень недалекий умственно человек... если так рассуждаете... про наивность я вообще молчу... она зашкаливает..
если шансы как в казино 50/50 советник будет и не сливающим и не зарабатывающим. и если на каком то отрезке он слил то на другом немного подымет и потом опять сольет..
Сделал проще. как он немного подсольет - увеличиваю лот. Как подымет - уменьшаю лот. Шаг в хвост - три в нос.
Получился пылесос. Вопрос: на реал можно такого выпускать?
Персональному менеджеру счета писал - он был в отпуске. Пока ответ отсутствует.