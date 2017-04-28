Посоветуйте реально работающего эксперта . - страница 4

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Евгений:


Это только, если каждая стратегия хорошая, дающая положительный результат.   Если связать в кучу ерунду, то будет та же ерунда в квадрате. 


Само собой  ... Просто легче просадку по одной-двум ТС из "пучка" пересиживать 
 
AHDROUD1:
потратил кучу времени и денег только одни сливы от платных тоже экспертов толку нет!
Бюджет какой?
 
prikolnyjkent:


"... он и будет топтаться возле 0..."
Такой Советник - мечта любого сообразительного трейдера, ибо он просто гарантирует безбедное существование и трейдеру, и всем его потомкам, пока будет существовать Форекс.

Вы же, в своих рассуждениях, ПОСТОЯННО БРОСАЕТЕСЬ ТО К СЛИВНОМУ, ТО К НЕ СЛИВАЮЩЕМУ СОВЕТНИКУ ...

А тут не может быть разночтений: либо Советник СЛИВАЮЩИЙ (и тогда Вы зарабатываете, открываясь ПРОТИВ его сигналов), либо он НЕ СЛИВАЮЩИЙ (и Вы опять зарабатываете, открываясь ПО его сигналам).
(А Вы говорите: "... Зачем же вы даёте человеку совет...". А затем, чтоб он зарабатывать мог... Вот зачем  )



вы видимо очень недалекий умственно человек... если так рассуждаете... про наивность я вообще молчу... она зашкаливает..

если шансы как в казино 50/50 советник будет и не сливающим и не зарабатывающим. и если на каком то отрезке он слил то на другом немного подымет и потом опять сольет..и от перемены мест ничего не меняется... 

но в казино есть еще ZERO, а на форексе есть спред и комиссия... и шансы немного смещаются в сторону ДЦ. и на длительном промежутке времени именно поэтому советник сольет.

а теперь ответь на вопрос: как ты можешь это поменять в обратную сторону. забирать себе спред и комиссию?)  и какая разница ..как не переворачивай позиции, это останется константой проигрывания.. теперь понятно?

 
nowi:


вы видимо очень недалекий умственно человек... если так рассуждаете... про наивность я вообще молчу... она зашкаливает..

если шансы как в казино 50/50 советник будет и не сливающим и не зарабатывающим. и если на каком то отрезке он слил то на другом немного подымет и потом опять сольет..и от перемены мест ничего не меняется... 

но в казино есть еще ZERO, а на форексе есть спред и комиссия... и шансы немного смещаются в сторону ДЦ. и на длительном промежутке времени именно поэтому советник сольет.

а теперь ответь на вопрос: как ты можешь это поменять в обратную сторону. забирать себе спред и комиссию?)  и какая разница ..как не переворачивай позиции, это останется константой проигрывания.. теперь понятно?

Да нет, он не глупый. Он просто прикалывается. Это же прикольный кент.)
 
AHDROUD1:
потратил кучу времени и денег только одни сливы от платных тоже экспертов толку нет!

могу продать
[Удален]  
nowi:    вы видимо очень недалекий умственно человек... если так рассуждаете... про наивность я вообще молчу... она зашкаливает..
Автор темы = ТопикСтартер = Вопрошающий просит:

Посоветуйте реально работающего эксперта

  Вот ссылка
 
LRA:
Автор темы = ТопикСтартер = Вопрошающий просит:

Посоветуйте реально работающего эксперта

  Вот ссылка
Зачем?
[Удален]  
Евгений:     Зачем?
Зачем что? Зачем просит или зачем реально работающего? Задавайте вопросы развернуто, подробно, осознанно...
 
nowi:


вы видимо очень недалекий умственно человек... если так рассуждаете... про наивность я вообще молчу... она зашкаливает..

если шансы как в казино 50/50 советник будет и не сливающим и не зарабатывающим. и если на каком то отрезке он слил то на другом немного подымет и потом опять сольет..

Запустите такого на демосчете. И после того как он немного подсольет запускайте на реале, он "немного подымет".
[Удален]  
SidorOFF:   Запустите такого на демосчете. И после того как он немного подсольет запускайте на реале, он "немного подымет".

Сделал проще. как он немного подсольет - увеличиваю лот. Как подымет - уменьшаю лот. Шаг в хвост - три в нос.

Получился пылесос. Вопрос: на реал можно такого выпускать?

Персональному менеджеру счета писал - он был в отпуске. Пока ответ отсутствует.

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