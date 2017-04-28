Посоветуйте реально работающего эксперта . - страница 2
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Весьма эмоционально,.. но - абсолютно не обоснованно.
Первое: "... всё это чушь собачья с переваротами, потому что, если советник сливает, то он и будет сливать как его не верти..."
и второе: "... А если вы торговали последний месяц в минус и думаете, что сейчас поменяете buy на sell и будите рубить бабло, то не факт, что дальше советник будет зарабатывать. Т.к. последующий месяц возможно, нужно торговать без переворота сделок..."
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Ваш ход, уважаемый
Вы уж-то наверное миллионер и заработали кучу денег на переворотах сливающих советников? Что вы тут делаете не понятно. Или сливающих экспертов не нашлось на просторах интернета? Или тогда они по вашему не сливающие? И при чём тут математика? Если робот не может спрогнозировать поведение рынка.
Если стратегия ерунда, то её как не крути - она ерундой и останется.
И, если Советник действительно сливающий (то есть, скорость слива больше двух спредов на сделку), то по результатом СЕРИИ, я окажусь в плюсе тупо по законам математики.
А у вас есть сливающий грааль? Тогда он может стать и прибыльным, но так как прибыльного нет, то и естественно нет такого, где бы вы на 100% процентов были уверены в сливе.
А вот эти Ваши слова СТРОГО ОЗНАЧАЮТ, что рассматриваемый Советник не является СЛИВАЮЩИМ (!)
Это строго означает, что не нужно советовать человеку дребедень.
Вы уж-то наверное миллионер и заработали кучу денег на переворотах сливающих советников? Что вы тут делаете не понятно. Или сливающих экспертов не нашлось на просторах интернета? Или тогда они по вашему не сливающие? И при чём тут математика? Если робот не может спрогнозировать поведение рынка.
Если стратегия ерунда, то её как не крути - она ерундой и останется.
И, если Советник действительно сливающий (то есть, скорость слива больше двух спредов на сделку), то по результатом СЕРИИ, я окажусь в плюсе тупо по законам математики.
А у вас есть сливающий грааль? Тогда он может стать и прибыльным, но так как прибыльного нет, то и естественно нет такого, где бы вы на 100% процентов были уверены в сливе...
Вот !!! Наконец-то до Вас начинает доходить, что СУТЬ моих слов человеку как раз и состояла в том, что
А Вы тут на меня кидаетесь
Ну вот смотрите. Допустим у нас есть советник который рандомно открывает сделки. Разве можно сказать, что он не сливной? Возможно он и будет топтаться возле 0 , но тогда нам нужно иметь на счете депозит равный "бесконечности", потому, что мы не знаем, когда он выйдет из просадки в случае, если торговля начнётся с убытка. Но мы же не имеем столько денег, чтобы сливать их в унитаз. Поэтому как не переворачивай сделки будет та же картина - убыток.
Вот !!! Наконец-то до Вас начинает доходить, что СУТЬ моих слов человеку как раз и состояла в том, что
А Вы тут на меня кидаетесь
Мне кажется, что это не до меня стало доходить. Зачем же вы даёте человеку совет, если знаете, что для того чтобы это сработало нужны определённые условия. А вдруг он воспримет ваш совет всерьез и опять сольёт депозит.
Ну вот смотрите. Допустим у нас есть советник который рандомно открывает сделки. Разве можно сказать, что он не сливной? Возможно он и будет топтаться возле 0 ...
"... он и будет топтаться возле 0..."
Такой Советник - мечта любого сообразительного трейдера, ибо он просто гарантирует безбедное существование и трейдеру, и всем его потомкам, пока будет существовать Форекс.
Вы же, в своих рассуждениях, ПОСТОЯННО БРОСАЕТЕСЬ ТО К СЛИВНОМУ, ТО К НЕ СЛИВАЮЩЕМУ СОВЕТНИКУ ...
А тут не может быть разночтений: либо Советник СЛИВАЮЩИЙ (и тогда Вы зарабатываете, открываясь ПРОТИВ его сигналов), либо он НЕ СЛИВАЮЩИЙ (и Вы опять зарабатываете, открываясь ПО его сигналам).
(А Вы говорите: "... Зачем же вы даёте человеку совет...". А затем, чтоб он зарабатывать мог... Вот зачем )
А затем, чтоб он зарабатывать мог... Вот зачем )
А он заработает?
ПОСТОЯННО БРОСАЕТЕСЬ ТО К СЛИВНОМУ, ТО К НЕ СЛИВАЮЩЕМУ СОВЕТНИКУ
Это вы не как не можете понять, о чём вам говорят.
"... он и будет топтаться возле 0..."
Такой Советник - мечта любого сообразительного трейдера, ибо он просто гарантирует безбедное существование и трейдеру, и всем его потомкам, пока будет существовать Форекс.
значит из этого следует, что пример с рандомным входом в рынок и есть сливной эксперт, так давайте переверните стратегию и заработайте.
А тут не может быть разночтений: либо Советник СЛИВАЮЩИЙ (и тогда Вы зарабатываете, открываясь ПРОТИВ его сигналов), либо он НЕ СЛИВАЮЩИЙ (и Вы опять зарабатываете, открываясь ПО его сигналам).
Так я тоже самое говорил выше. Но это при 90-100% того или другого.
А он заработает?..
Если сообразит, как...
"... он и будет топтаться возле 0..."
Такой Советник - мечта любого сообразительного трейдера, ибо он просто гарантирует безбедное существование и трейдеру, и всем его потомкам, пока будет существовать Форекс.
значит из этого следует, что пример с рандомным входом в рынок и есть сливной эксперт,..
Вот знаете, мне очень интересно было бы увидеть, каким образом Вы пришли к такому выводу ...
Какой должна быть цепочка рассуждений, чтобы из фразы "... будет топтаться возле 0..." получилось, что Эксперт - сливной .
На данный момент мне известно, что "сливным" считается Эксперт, стабильно идущий в минус . Может я чего прозевал... и "сливной" теперь означает что-то другое?..
Если сообразит, как...
Вот знаете, мне очень интересно было бы увидеть, каким образом Вы пришли к такому выводу ...
Какой должна быть цепочка рассуждений, чтобы из фразы "... будет топтаться возле 0..." получилось, что Эксперт - сливной .
На данный момент мне известно, что "сливным" считается Эксперт, стабильно идущий в минус . Может я чего прозевал... и "сливной" теперь означает что-то другое?..
Ну тогда из ваших утверждений, если рандомный вход в рынок это не сливная стратегия, тогда одно из двух либо это прибыльная стратегия, либо как вы говорили " "... он и будет топтаться возле 0..."
Такой Советник - мечта любого сообразительного трейдера, ибо он просто гарантирует безбедное существование и трейдеру, и всем его потомкам, пока будет существовать Форекс."
На данный момент мне известно, что "сливным" считается Эксперт, стабильно идущий в минус . Может я чего прозевал... и "сливной" теперь означает что-то другое?..
Так нету же стабильно идущего в минус и стабильно идущего в плюс. Поэтому я и сказал, что всё это байки с переворотами. Вы скорее человеку ответили с иронией, но а если он в действительности последует совету и опять сольёт деньги.
Но тогда мне не понятны посты про "конкретные примеры" где вы доказывали, значит они были не на стабильно сливающих экспертах.
Ну тогда из ваших утверждений, если рандомный вход в рынок это не сливная стратегия, тогда одно из двух либо это прибыльная стратегия, либо как вы говорили " "... он и будет топтаться возле 0..."
Такой Советник - мечта любого сообразительного трейдера, ибо он просто гарантирует безбедное существование и трейдеру, и всем его потомкам, пока будет существовать Форекс."
На данный момент мне известно, что "сливным" считается Эксперт, стабильно идущий в минус . Может я чего прозевал... и "сливной" теперь означает что-то другое?..
Так нету же стабильно идущего в минус и стабильно идущего в плюс. Поэтому я и сказал, что всё это байки с переворотами. Вы скорее человеку ответили с иронией, но а если он в действительности последует совету и опять сольёт деньги.
Но тогда мне не понятны посты про "конкретные примеры" где вы доказывали, значит они были не на стабильно сливающих экспертах.
Вот-вот... Давайте оба подчеркнём топикстартеру, что ОН НЕ ПРАВ, когда плюётся в сторону сливающего Советника (!).
Если у него ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сливающий Советник - пусть запомнит этот день в своей жизни... и скорее осваивает технику торговли по его сигналам.
Но, как и Вы, я пока не встречал рассказов о существовании по-настоящему сливного Советника.
Так-что, выходит, что искать топикстартеру нужно не сливной, прибыльный или болтающийся вокруг нуля Советник, а Советник хотя бы с одной СТАБИЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ.
Стабильность какой-нибудь характеристики в Статистике исходов Советника - вот источник прибыли в торговле
Но, как и Вы, я пока не встречал рассказов о существовании по-настоящему сливного Советника.
Ну да, по настоящему сливного советника не встречали (если вдаваться в смысл определения этого слова ). Тогда, исходя из наших рассуждений, советники которые депозит приводят к нулю можно назвать убыточными. Просто советник убыточный, а не прибыльный. А к убыточной стратегии методы переворота не применимы, получается так же как с подбрасываемой монеткой.