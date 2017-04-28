Посоветуйте реально работающего эксперта . - страница 7

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prikolnyjkent:

Мне интересно, что там у "гения", который мартина опять изобрёл 

У него по ходу проблемы с восприятием окружающей действительности )
 
prikolnyjkent:


Мартингейла-то я знаю.

Мне интересно, что там у "гения", который мартина опять изобрёл 



Ну эт как бы он про вас говорил. . .
 
Комбинатор:
У него по ходу проблемы с восприятием окружающей действительности )

Жаль мужика ... Ошибки при работе с информацией как правило влетают в нехилую копеечку ...
 
Roman Vashchilin:

Ну эт как бы он про вас говорил. . .


А я теперь - про него ...

Не вникнув... Не поняв... Не разобравшись... Р-р-раз - и вынес "приговор"... судя обо всём со своей колокольни...

ЧуднО... 

 

Вообще, разговор пока напоминает такой сюжетик...

Жили-были три соседа.
Один - прикольный. Второй - комбинировать всё любил. А третий - Роман...

Каждый из них пытался прокормиться, как мог, да тут однажды прикольный кент в разговоре упомянул, что сделал себе классную метлу... и метёт себе по сусекам и на бульку, и на масло, и на икорки слой.

Роман ему, мол: "Хорошо б на метлу твою взглянуть... одним глазком..."

А кент: "Я тебя, конечно, понимаю. Но, если каждый, со своей метлой, начнёт тут мести,..". Ну,.. и так далее...
"Могу, говорит, порассуждать вслух до места, где каждый уже сам сообразить должен, что к чему и чем прикрутить надо.
Вот, например, чтобы что-то намести, нужны (палка * пучок веток * верёвочка).
Спрашивается, чем трейдеру легче всего оперировать?"

Роман отвечает: "Палкой, по логике.".

Кент: "Вот и я так думаю... А все, почему-то, на верёвку и ветки упорно кидаются."

"Так палкой же оперировать не возможно! Она ж ПОСТОЯННО в землю воткнутая торчит." - возражает Роман.

"У вас воткнутая, а у меня - не воткнутая..." - резонно отмечает кент.

И тут комбинатор со всей дури: "Во!.. Ещё один "гений" палку изобрёл."...

_________

Ну и как тебе, Комбинатор, самому-то не смешно-то?..

 
prikolnyjkent:

Вообще, разговор пока напоминает такой сюжетик...

Жили-были три соседа.
Один - прикольный. Второй - комбинировать всё любил. А третий - Роман...


Вы сказали что ваша система заключается в увеличении прибыльного лота, а раз нельзя увеличить только лот на прибыль не затрагивая лот на убыток, придется увеличивать лот в противоположную сторону от той позиции которая до этого была убыточной, это и называется мартингейл. То что вы тут написали про сказку, это и не смешно и не к месту, ведь вы просто не поняли что мы сказали. Никто не говорил что "невозможно" я сказал что эта система в итоге сольет счет, для заработка на ней нужно постоянно выводить средства со счета понемногу.
 
Roman Vashchilin:

Вы сказали что ваша система заключается в увеличении прибыльного лота, а раз нельзя увеличить только лот на прибыль не затрагивая лот на убыток, придется увеличивать лот в противоположную сторону от той позиции которая до этого была убыточной, это и называется мартингейл. То что вы тут написали про сказку, это и не смешно и не к месту, ведь вы просто не поняли что мы сказали. Никто не говорил что "невозможно" я сказал что эта система в итоге сольет счет, для заработка на ней нужно постоянно выводить средства со счета понемногу.


Я всё прекрасно знаю: и мартингейл... и то, что он может сильно напрягать... И понимаю то, что вы с Комбинатором сказали.

И сказочка моя - КАК-РАЗ В ТЕМУ... ибо это вы никак не видите, что "метла" моя состоит не из одной только палки (вы же остановились В САМОМ НАЧАЛЕ РАССУЖДЕНИЙ... и вынесли "приговор") 


 
prikolnyjkent:


Я всё прекрасно знаю: и мартингейл... и то, что он может сильно напрягать... И понимаю то, что вы с Комбинатором сказали.

И сказочка моя - КАК-РАЗ В ТЕМУ... ибо это вы никак не видите, что "метла" моя состоит не из одной только палки (вы же остановились В САМОМ НАЧАЛЕ РАССУЖДЕНИЙ... и вынесли "приговор") 



Т.к. используете мартингейл в комбо с другими индикаторами/советниками? Или я опять не то понял.
 
Roman Vashchilin:

Т.к. используете мартингейл в комбо с другими индикаторами/советниками? Или я опять не то понял.

Я использую механизм воздействия на параметры av_PPointValue и av_LPointValue в сочетании с мерами, устраняющими негативные эффекты от "игры" объёмами.

При этом, никто никому не мешает параллельно бороться и за процент успешных сделок в серии... и за улучшение отношения числа пунктов профитов и лосей. Просто борьбу эту комфортнее вести, кода деньги тебе капают уже сейчас...

 
Лучшим преимуществом торгового Метода Сидуса является тот факт, что при торговле по нему у вас не будет надобности добавлять какие-либо фильтры. Потери при торговле по данной стратегии бывают, но не так часто. Эта торговая стратегия делает трейдинг на рынке FOREX довольно прибыльным, ее суть очень легко понять, легко найти точки входа в рынок, а также исполнить вход в торговую позицию.
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