Посоветуйте реально работающего эксперта . - страница 7
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Мне интересно, что там у "гения", который мартина опять изобрёл
Мартингейла-то я знаю.
Мне интересно, что там у "гения", который мартина опять изобрёл
Ну эт как бы он про вас говорил. . .
У него по ходу проблемы с восприятием окружающей действительности )
Жаль мужика ... Ошибки при работе с информацией как правило влетают в нехилую копеечку ...
Ну эт как бы он про вас говорил. . .
А я теперь - про него ...
Не вникнув... Не поняв... Не разобравшись... Р-р-раз - и вынес "приговор"... судя обо всём со своей колокольни...
ЧуднО...
Вообще, разговор пока напоминает такой сюжетик...
Жили-были три соседа.
Один - прикольный. Второй - комбинировать всё любил. А третий - Роман...
Каждый из них пытался прокормиться, как мог, да тут однажды прикольный кент в разговоре упомянул, что сделал себе классную метлу... и метёт себе по сусекам и на бульку, и на масло, и на икорки слой.
Роман ему, мол: "Хорошо б на метлу твою взглянуть... одним глазком..."
А кент: "Я тебя, конечно, понимаю. Но, если каждый, со своей метлой, начнёт тут мести,..". Ну,.. и так далее...
"Могу, говорит, порассуждать вслух до места, где каждый уже сам сообразить должен, что к чему и чем прикрутить надо.
Вот, например, чтобы что-то намести, нужны (палка * пучок веток * верёвочка).
Спрашивается, чем трейдеру легче всего оперировать?"
Роман отвечает: "Палкой, по логике.".
Кент: "Вот и я так думаю... А все, почему-то, на верёвку и ветки упорно кидаются."
"Так палкой же оперировать не возможно! Она ж ПОСТОЯННО в землю воткнутая торчит." - возражает Роман.
"У вас воткнутая, а у меня - не воткнутая..." - резонно отмечает кент.
И тут комбинатор со всей дури: "Во!.. Ещё один "гений" палку изобрёл."...
_________
Ну и как тебе, Комбинатор, самому-то не смешно-то?..
Вообще, разговор пока напоминает такой сюжетик...
Жили-были три соседа.
Один - прикольный. Второй - комбинировать всё любил. А третий - Роман...
Вы сказали что ваша система заключается в увеличении прибыльного лота, а раз нельзя увеличить только лот на прибыль не затрагивая лот на убыток, придется увеличивать лот в противоположную сторону от той позиции которая до этого была убыточной, это и называется мартингейл. То что вы тут написали про сказку, это и не смешно и не к месту, ведь вы просто не поняли что мы сказали. Никто не говорил что "невозможно" я сказал что эта система в итоге сольет счет, для заработка на ней нужно постоянно выводить средства со счета понемногу.
Вы сказали что ваша система заключается в увеличении прибыльного лота, а раз нельзя увеличить только лот на прибыль не затрагивая лот на убыток, придется увеличивать лот в противоположную сторону от той позиции которая до этого была убыточной, это и называется мартингейл. То что вы тут написали про сказку, это и не смешно и не к месту, ведь вы просто не поняли что мы сказали. Никто не говорил что "невозможно" я сказал что эта система в итоге сольет счет, для заработка на ней нужно постоянно выводить средства со счета понемногу.
Я всё прекрасно знаю: и мартингейл... и то, что он может сильно напрягать... И понимаю то, что вы с Комбинатором сказали.
И сказочка моя - КАК-РАЗ В ТЕМУ... ибо это вы никак не видите, что "метла" моя состоит не из одной только палки (вы же остановились В САМОМ НАЧАЛЕ РАССУЖДЕНИЙ... и вынесли "приговор")
Я всё прекрасно знаю: и мартингейл... и то, что он может сильно напрягать... И понимаю то, что вы с Комбинатором сказали.
И сказочка моя - КАК-РАЗ В ТЕМУ... ибо это вы никак не видите, что "метла" моя состоит не из одной только палки (вы же остановились В САМОМ НАЧАЛЕ РАССУЖДЕНИЙ... и вынесли "приговор")
Т.к. используете мартингейл в комбо с другими индикаторами/советниками? Или я опять не то понял.
Т.к. используете мартингейл в комбо с другими индикаторами/советниками? Или я опять не то понял.
Я использую механизм воздействия на параметры av_PPointValue и av_LPointValue в сочетании с мерами, устраняющими негативные эффекты от "игры" объёмами.
При этом, никто никому не мешает параллельно бороться и за процент успешных сделок в серии... и за улучшение отношения числа пунктов профитов и лосей. Просто борьбу эту комфортнее вести, кода деньги тебе капают уже сейчас...