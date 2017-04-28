Посоветуйте реально работающего эксперта . - страница 6

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prikolnyjkent:


Чисто по-человечески, я, конечно, понимаю Ваш интерес . И я даже подозреваю, что и Вы вряд ли надеетесь на мои откровения ...

Но, что я могу точно сделать, не опасаясь перейти границы благоразумия, так это пройтись по моментам, которые известны каждому (но не каждый обращается с ними должным образом), до пункта, где каждый уже должен будет поработать собственной головой ...


Мне и остальным это будет интересно, может пригодится в будущем.
 
Roman Vashchilin:

Мне и остальным это будет интересно, может пригодится в будущем.


Ну, давайте, от нечего делать, тогда по порядку ...

Исход торговли по результатам СЕРИИ сделок равен: result = (n_PTrades * av_PPoints * av_PPointValue) - (n_LTrades * av_LPoints * av_LPointValue), где

n_PTrades - количество профитных сделок в серии;

av_PPoints - среднее количество пунктов в профитной сделке;

av_PPointValue - средняя стоимость пункта в профитной сделке. (то же соответственно и для убыточных n_LTrades, av_LPoints, и av_LPointValue)

Спрашивается, КОТОРЫЕ из этих параметров ЛЕГЧЕ ВСЕГО ПОДДАЮТСЯ ВЛИЯНИЮ трейдера?..

(я сразу своё мнение навязывать не буду, дабы удобнее было коротать время за общением  )

 
prikolnyjkent:


Ну, давайте, от нечего делать, тогда по порядку ...

Исход торговли по результатам СЕРИИ сделок равен: result = (n_PTrades * av_PPoints * av_PPointValue) - (n_LTrades * av_LPoints * av_LPointValue), где

n_PTrades - количество профитных сделок в серии;

av_PPoints - среднее количество пунктов в профитной сделке;

av_PPointValue - средняя стоимость пункта  профитной сделке. (то же соответственно и для убыточных n_LTrades, av_LPoints, и av_LPointValue)

Спрашивается, КОТОРЫЕ из этих параметров ЛЕГЧЕ ВСЕГО ПОДДАЮТСЯ ВЛИЯНИЮ трейдера?..

(я сразу своё мнение навязывать не буду, дабы удобнее было коротать время за общением  )



av_PPointValue по логике
 
Roman Vashchilin:

av_PPointValue по логике


Ну вот и я так решил ...

А чего ж народ тогда с таким упорством долбится в КОЛИЧЕСТВО профитных сделок-то?.. 


 
prikolnyjkent:


Ну вот и я так решил ...

А чего ж народ тогда с таким упорством долбится в КОЛИЧЕСТВО профитных сделок-то?.. 



Как вы интересно увеличите стоимость пункта только для профитных сделок? Лот устанавливается на все сделки одинаковый. % выигрышей не увеличится от увеличения лота.
 
Roman Vashchilin:

Как вы интересно увеличите стоимость пункта только для профитных сделок? Лот устанавливается на все сделки одинаковый. % выигрышей не увеличится от увеличения лота.

Это у Вас лот на все сделки одинаковый  ...

У меня - нет...

 
Еще один "гений" мартина изобрел )
 
Комбинатор:
Еще один "гений" мартина изобрел )

И что у него там?.. 
 
prikolnyjkent:

И что у него там?.. 

Вы серьезно не знаете что такое метод мартингейла? Ну так я вам правду открою, он действительно приносит прибыль, но неизбежно при любом раскладе сливает счет, но зарабатывать можно на нем, если вовремя снимать деньги.
 
Roman Vashchilin:

Вы серьезно не знаете что такое метод мартингейла? Ну так я вам правду открою, он действительно приносит прибыль, но неизбежно при любом раскладе сливает счет, но зарабатывать можно на нем, если вовремя снимать деньги.


Мартингейла-то я знаю.

Мне интересно, что там у "гения", который мартина опять изобрёл 


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