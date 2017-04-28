Посоветуйте реально работающего эксперта . - страница 6
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Чисто по-человечески, я, конечно, понимаю Ваш интерес . И я даже подозреваю, что и Вы вряд ли надеетесь на мои откровения ...
Но, что я могу точно сделать, не опасаясь перейти границы благоразумия, так это пройтись по моментам, которые известны каждому (но не каждый обращается с ними должным образом), до пункта, где каждый уже должен будет поработать собственной головой ...
Мне и остальным это будет интересно, может пригодится в будущем.
Мне и остальным это будет интересно, может пригодится в будущем.
Ну, давайте, от нечего делать, тогда по порядку ...
Исход торговли по результатам СЕРИИ сделок равен: result = (n_PTrades * av_PPoints * av_PPointValue) - (n_LTrades * av_LPoints * av_LPointValue), где
Спрашивается, КОТОРЫЕ из этих параметров ЛЕГЧЕ ВСЕГО ПОДДАЮТСЯ ВЛИЯНИЮ трейдера?..
(я сразу своё мнение навязывать не буду, дабы удобнее было коротать время за общением )
Ну, давайте, от нечего делать, тогда по порядку ...
Исход торговли по результатам СЕРИИ сделок равен: result = (n_PTrades * av_PPoints * av_PPointValue) - (n_LTrades * av_LPoints * av_LPointValue), где
Спрашивается, КОТОРЫЕ из этих параметров ЛЕГЧЕ ВСЕГО ПОДДАЮТСЯ ВЛИЯНИЮ трейдера?..
(я сразу своё мнение навязывать не буду, дабы удобнее было коротать время за общением )
av_PPointValue по логике
av_PPointValue по логике
Ну вот и я так решил ...
А чего ж народ тогда с таким упорством долбится в КОЛИЧЕСТВО профитных сделок-то?..
Ну вот и я так решил ...
А чего ж народ тогда с таким упорством долбится в КОЛИЧЕСТВО профитных сделок-то?..
Как вы интересно увеличите стоимость пункта только для профитных сделок? Лот устанавливается на все сделки одинаковый. % выигрышей не увеличится от увеличения лота.
Как вы интересно увеличите стоимость пункта только для профитных сделок? Лот устанавливается на все сделки одинаковый. % выигрышей не увеличится от увеличения лота.
Это у Вас лот на все сделки одинаковый ...
У меня - нет...
Еще один "гений" мартина изобрел )
И что у него там?..
И что у него там?..
Вы серьезно не знаете что такое метод мартингейла? Ну так я вам правду открою, он действительно приносит прибыль, но неизбежно при любом раскладе сливает счет, но зарабатывать можно на нем, если вовремя снимать деньги.
Вы серьезно не знаете что такое метод мартингейла? Ну так я вам правду открою, он действительно приносит прибыль, но неизбежно при любом раскладе сливает счет, но зарабатывать можно на нем, если вовремя снимать деньги.
Мартингейла-то я знаю.
Мне интересно, что там у "гения", который мартина опять изобрёл